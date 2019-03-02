自由廣場》柯市長，請做教育的好榜樣！

◎ 蔡志鏗

日前，台北市長柯文哲到以色列訪問，最近網路瘋傳一張柯Ｐ在以色列機場鬧出國際笑話的照片，照片中的柯Ｐ，至少犯了三大錯誤。

首先，在國際機場的通道席地盤腿而坐滑手機，既不雅觀也不符合禮儀；其次，任意將個人行李留置在通道處，不但有礙其他旅客通行，萬一滑動碰撞或遇緊急疏散時，還會產生安全上的顧慮；最後，任意使用沒有標示可以充電的插座，有竊用電力的嫌疑。整張照片的畫面，無論怎麼看，都不像是首都市長的水準，倒比較像是失意落魄的旅者，真讓台灣顏面無光！

長期以來，失言不斷一直是柯Ｐ遭人詬病的大缺點，這次訪問以色列，不但信口開河批評在台灣當兵是浪費時間，返台時在機場受訪時竟脫口說：「對猶太人國際上最大的宣傳——還是希特勒時代六百萬人遭屠殺的事情」，還表示說，這是他參觀以色列大屠殺紀念館後的心得，實在是相當無知的大失言。如今不只失言，還大大失態，我們老師總是苦口婆心叮嚀學生要有公德心，出國要提醒自己是代表台灣形象，想不到柯市長卻背道而馳，不但帶給全國莘莘學子最差勁的身教示範，也讓學校教育立即破功，家長和老師看了，肯定搖頭嘆息不已。

奉勸市長，倘若想要更上一層樓，請注意自身的言行，不要做民眾的壞榜樣！

（作者曾任國小校長，台北市民）

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