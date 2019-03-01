自由廣場》反獨避戰？笨蛋！

◎ 范姜提昂

泛統派核心邏輯：只要承認同屬一中、反台獨，替中共守住這塊「領土」，解放軍就會放手，台灣就可以避免戰爭。他們甚至認為，只要對北京忠誠，並簽訂被視為「兩岸第三憲法」的和平協議，保證絕不背離中國，便可以「中共支持，和平有保障」姿態，囊括普遍懼戰的選票，照樣高喊捍衛中華民國。

整套邏輯中，他們自認核心在於準確抓住台灣人的弱點：愛錢、怕死、怕戰爭。最近媒體爆紅的「賴士葆的掃把」、「白狼的棺材板」，從泛統角度，雖各有缺憾，但皆可強化媒體印象：「民進黨，戰爭；國民黨，和平。」可是，敢有影？

首先，台灣戰略地位越來越被國際矚目，中共絕不可能以「確保台灣不獨」為滿足，何況北京早就拍板，避開戰爭風險，以政治手段實質掌控才是上策。去年九合一就是顯例，中共多重介入台灣選舉，並在各路網軍協同作戰下，獲得空前勝果，自然有力的鼓舞北京，繼續惡搞！

中共多重介入九合一選舉，包括透過央視「傳旨」泛統陣營，支持柯文哲、韓國瑜，且柯、韓雙雙當選，給了統派無量信心，以致選後媒體呈現的光景是：泛統陣營因為重返執政在望，而興奮過度，而群魔亂舞！

近幾日，不論是小英接受CNN專訪所說「若兩岸開戰，台灣願受第一擊，接著希望全世界施壓中國」；或蘇貞昌所說「剩一支掃帚，我都跟你拚」，皆引來泛統陣營狂發親共言論，毫不避諱「站在敵方，成為中共代言人」之嫌。

台灣在挑釁嗎？學童都知道當然沒有！再者，你乖、不挑釁，他就不來嗎？醒醒！中共圖取台灣，不僅基於黨的教條，更重要的是基於中國利益戰略部署，非要不可！重點在中共講究政治成分，泛統派在其眼中都是蔣軍餘孽，如此惡臭成分，只因台獨未除，暫被視為次要敵人，苟活。

當然，統派並非真的想被統，因為真被統了，在完成交接後，泛統派瞬間成為廢物、危險品！因為無論軍警、司法、行政，當然是中共自己人可靠。再者，歷史經驗：中共統了台灣之後，為了收攬人心，很可能藉故殺統派（包括黃安），供台灣人洩恨。

還有，被統便可避免戰爭嗎？錯，大笨蛋！只差砲口轉向，改打美國日本，招來戰火。台灣乃戰略寶地，這是宿命！

（作者為資深媒體及廣告工作者）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/