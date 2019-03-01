自由廣場》安胎假被濫用？簡單！

◎ 宜和蓒

二○一○年修正後的安胎假，只要取得醫院證明可不受二十八天病假的限制。政策初衷本是為了照顧辛苦懷孕的女性，擔憂其在職場上遭受雇主不公平的對待，拒絕給予安胎假，只要檢附醫生證明，兩年內最長可累計請假一年。

但因為勞工的安胎假併入病假計算，一年內病假在三十天內給予半薪，一旦請超過三十天的病假則為「無薪假」；但公務人員的安胎假即便超過二十八天亦為「全薪假」，所以公務機關或校園裡發生安胎假遭濫用的現象，也就不足為奇。

筆者在二○一○年前生完兩個小孩，懷孕時大腹便便地在學校教書、管教孩子，懷第二個孩子的時候適逢研究所畢業的關鍵時刻，更是挺著大肚子上課、趕報告、寫論文。即便身體疲累，還要斟酌二十八天的安胎假不能太早用完，否則遇到突發狀況會措手不及，無假可用。

女性公務人員有沒有濫用安胎假，政府只要一紙公文調查，檢視一下二○一一年起女性公務人員藉由出示醫生證明長期請安胎假的比率，相較二○一○年以前增加了多少，就可以看出端倪。也應調查這些醫生證明的開立是否合理，是否有人謀不臧的浮濫，以及立即修改公務人員安胎假為「全薪假」的荒謬作法——不用改回「無薪假」，只要改給「半薪假」，保證大多數之前哪裡都不舒服的懷孕公務人員個個身體都變健康了！嚴守二十八天安胎假的請假規定了！

台灣人愛貪便宜，公務人員也沒多高尚。校園裡許多女老師個個懷孕初期就請長期安胎假，嬌貴身體遇到上課就哪裡都痛，但是賦閒在家個個活力十足，三不五時狂跑百貨公司。昨天讀者投書顯示，制度弊端已經大到群起效尤，吃好逗相報，分享哪裡的醫生證明比較好拿到，引起奉公守法的人不滿，必須盡早解決。

（作者為國小老師，台南市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/