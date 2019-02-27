自由廣場》（青年時評）不拚？你要進集中營？

◎ 劉哲瑋

日前，行政院長蘇貞昌在國會接受國民黨立委賴士葆質詢「若兩岸打起來，院長要不要站到第一線？」蘇貞昌回覆「擱有一支掃帚，我也跟他拚。」結果，這樣的言論被多位國民黨從政黨員抨擊，像台中市長盧秀燕痛批失言、立委賴士葆在臉書拿一支掃帚拍照譏諷用掃帚打仗、愛用台灣健保的中國人黃安說：「這種台獨如果把台灣帶入戰火，我第一個拿畚斗幹他！全是嘴砲！拉倒吧！」

然而，就算剩下掃帚也對抗敵人的態度，這句話出自於二戰時面對納粹德國來襲的英國首相邱吉爾，當時納粹德國席捲歐陸，在法國投降後英國隔著英吉利海峽獨自對抗，而邱吉爾當年告訴英國人民：「即便剩下掃把木柄，也要拿起來朝納粹猛擊、擊潰他們。」當有人侵犯你家、要暴力對待你的家人，當然要拚命抵抗，這有甚麼好笑的？難道什麼都不做，任由敵人凌虐？

而現在國民黨黨主席吳敦義還拋出「和平協議」的議題，但台大國際法教授姜皇池解釋，和平協議（peace accords）是以結束戰爭為前提的「國內法」之停戰協議，亦即中止「一國」合法政府與叛亂團體、或是一國之內數個政治實體間的武裝衝突。如果是一個國家內的事務，那代表衝突發生後，他國無法介入，請問我們真的要跟中共簽署和平協議，將自己矮化為中國的一部分，在解放軍犯台時無法獲得國際奧援？

而歷史上和平從來都不是靠簽署協議達成，英國首相張伯倫於一九三八年與納粹德國元首希特勒簽訂「慕尼黑協定」，將原屬捷克斯洛伐克的蘇台德德地區割讓給予德國，寄望透過協議換取和平。然而沒多久希特勒即片面撕毀協議，併吞了捷克斯洛伐克全境，之後入侵波蘭迫使英國對德宣戰。

現在，我們面對同樣將人關進集中營的政權，我們同樣面對用飛彈對準我們的敵人、我們同樣面對企圖併吞我們的法西斯政權，共產黨與國民黨分別於一九二三年簽《孫越宣言》、於一九四九年簽《國內和平協定》，簽了兩次和平協議結果國民黨被打跑到台灣、中共與內蒙於一九四七年、新疆於一九四九年、西藏於一九五一年都簽署過所謂的協議，結果這些地方面對共產黨的統治不是被血腥鎮壓、建立集中營，就是被壓迫者的自焚，難道台灣人要重蹈覆轍？

歷史已經證明邱吉爾名言：「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱！可是，屈辱過後，你仍得面對戰爭！」我們怎麼會天真地相信將飛彈對準台灣、上個月才說出不放棄武力犯台的中國，可以透過簽約達成兩岸和平？

（作者為台灣大學政治所學生）

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