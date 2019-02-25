自由廣場》深入日本觀光列車談「台鐵美學」

◎ 曾光宗

這幾天台鐵推出了耗費巨資改裝的「觀光列車」，原本以為可以創造出新的形象，但一時之間所謂的「中華民國美學」及「台鐵美學」之負面評價卻大量湧現。

面對眾多的輿論責難，台鐵無奈地回應推出環島之星觀光列車之原意乃是希望增加「業外收入」，而「各界對該餐車之美感有諸多指教，本局均虛心接受，並將諮詢國內設計界意見」。其實如從動機來看，對照日本的JR東日本，他們「非運輸業」的業績，從1990年的16.8%，不斷增加後，到了2017年已達31.5%，因此台鐵想要跨出本業，強化「業外收入」的策略應該是完全正確的。

可是這種策略只靠提升「美學」就可以達到目標嗎？我個人認為似乎沒有那麼單純。

以我個人曾搭乘體驗過的日本觀光列車為例，從1988年營運至2015年停駛，連結本州至北海道的「北斗星」號寢台列車，訴求著一種「北國的浪漫」特定主題。另如屬於Local Line之地方路線層級的觀光列車，如車身為黑白截然兩色的「指宿之玉手箱」號，述說著九州薩摩半島的「龍宮傳說」。再如車身黝黑的「隼人之風」號，傳達著在懷舊的列車上感受美好的歷史年代之意境。再如2016年開始營運，擁有日本最大面積展望車窗的「雪月花」號觀光列車，由知名的川西康之建築師設計內外車廂，並由岩佐十良創意總監負責車上餐食與行銷企劃，全車的軟硬體都主動尋求跨界合作。

由上述這些案例來看，不論觀光列車的等級或屬性，從明晰的主題設定，到具故事性的在地連結，再到與「業外」的跨界合作等，這些特性都是成就「觀光列車」的重要因素之一。而以運輸本業擅長的台鐵，面對此類極為複雜且專業的「業外」工作，除應深刻地理解到這次爭議的真正原因外，更應打開封閉的決策過程與模式，以及保守的思想框架，積極尋求相關「業外」的專業跨界協助，而不僅僅只是「針對車內裝修設計及車廂外部彩繪進一步研議改善」而已。

這些觀念台鐵如能真正體認的話，未來的「台鐵美學」必會改觀。

（作者為中原大學建築系教授）

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