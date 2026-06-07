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自由開講》台灣磁浮新幹線系列（七）：SCMaglev vs.傳統輪軌：台灣的技術跳島計畫

2026/06/07 11:00

◎ 我的tod丹鳳站

台灣的高鐵技術曾是亞洲的驕傲，但隨著時代推移，傳統輪軌技術已觸及物理極限。目前高鐵時速維持在300公里左右，面對未來AI產業對於「極速物流」與「商務對接」的渴求，這顯然已不足夠。筆者主張，規劃中的「北2高鐵」不應只是現行系統的複製品，而應直接採納時速500公里的SCMaglev（超導磁浮）技術，實現國家的「技術跳島」。

突破物理極限：為何非磁浮不可？

筆者主張，規劃中的「北2高鐵」不應只是現行系統的複製品，而應直接採納時速500公里的SCMaglev（超導磁浮）技術，實現國家的「技術跳島」。（作者提供）筆者主張，規劃中的「北2高鐵」不應只是現行系統的複製品，而應直接採納時速500公里的SCMaglev（超導磁浮）技術，實現國家的「技術跳島」。（作者提供）傳統輪軌高鐵受限於輪胎與軌道的摩擦力，以及集電弓在高速下的磨損問題，時速若提升至350公里以上，維護成本將呈幾何級數增加。而SCMaglev採用「電動懸浮」原理，車體與導軌完全不接觸，消除了摩擦與震動，這不僅意味著更低的維護成本，更帶來了時速500公里以上的全新境界

對台灣而言，這不僅是交通工具的更換，更是產業鏈的質變。台灣擁有領先全球的電力管理系統、感測器技術與精密陶瓷（超導體關鍵材料），發展磁浮能將這些強項轉化為具備「系統輸出」能力的國產化建設。

稅收盈餘的最佳出口：買「未來」而非買「過去」

SCMaglev採「電動懸浮」原理，車體與導軌完全不接觸，消除摩擦與震動，帶來了時速500公里以上的全新境界。圖為日本的磁浮列車。（法新社檔案照）SCMaglev採「電動懸浮」原理，車體與導軌完全不接觸，消除摩擦與震動，帶來了時速500公里以上的全新境界。圖為日本的磁浮列車。（法新社檔案照）許多鐵齒的政客會說：「磁浮太貴。」但請看數據：台灣目前的稅收規模，完全足以支撐這項投資。建設一條20年後就落伍的舊線，與投資一條能引領未來50年的極速國脈，哪一個才是真正的「節省」？

引進磁浮技術，能將台北、桃園、新竹、台中連成一個「超級矽谷帶」。當工程師與決策者能在15分鐘內跨城移動，台灣的研發效率將會產生爆炸性的成長。這才是人民要的「建設超有感」——讓台灣從「模仿者」變身為「定義者」。

引進磁浮技術，能將台北、桃園、新竹、台中連成一個「超級矽谷帶」。圖為竹科園區。（路透檔案照）引進磁浮技術，能將台北、桃園、新竹、台中連成一個「超級矽谷帶」。圖為竹科園區。（路透檔案照）跳過紅海，直奔藍海

台灣只有釘點大，我們沒有本錢跟鄰國玩「比長度」的遊戲，我們必須玩「比速度」與「比精度」的遊戲。

蔣萬安市長、侯友宜市長，以及未來的總統參選人們，請展現你們的技術遠見。別再糾結於傳統高鐵的延伸，勇敢啟動SCMaglev磁浮計畫。讓台灣的高鐵總里程在磁浮的帶動下衝上812.6公里，這不只是里程的增加，更是台灣國力向未來跳躍的起跑線。

啟動SCMaglev磁浮計畫。讓台灣的高鐵總里程在磁浮的帶動下衝上812.6公里。圖為台灣高鐵列車。（資料照）啟動SCMaglev磁浮計畫。讓台灣的高鐵總里程在磁浮的帶動下衝上812.6公里。圖為台灣高鐵列車。（資料照）（作者為科技業品保工程師）

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