自由開講》台灣磁浮新幹線系列（四）： 捨棄「里長格局」輕軌：新北市需要的是大動脈

◎ 我的tod丹鳳站

近年來，新北市政府在軌道建設上交出了不少成績單，從淡海輕軌到安坑輕軌，看似遍地開花。然而，若從國家戰略的高度審視，這種「小確幸式」的建設思維，實則反映了領導者格局的侷限。在台灣稅收充沛、急需轉型為「高效能國家」的當下，我們不需要更多時速僅20公里的「高級電車」，新北市需要的是像「宜澎磁浮」這樣能貫穿產業鏈的高速大動脈。

新北市需要像「宜澎磁浮新幹線」這樣能貫穿產業鏈的高速大動脈。（作者提供） 輕軌的迷思：零碎化的氣場與效能

輕軌建設雖然成本相對低、施工快，容易成為首長任內的「政績」，但其本質上是解決鄰里交通的附屬工具，而非驅動區域經濟跳躍的引擎。在風水地理學中，這種零星且低速的軌道屬於「碎氣」，無法匯聚大規模的商務流動與財富紅利。

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目前的「宜澎磁浮新幹線」規劃中，三重與台北港是關鍵節點。想像一下，若這兩個極具潛力的樞紐依然只靠傳統捷運或輕軌連結，那台灣的交通轉換率將永遠在原地踏步。人民要的是「超有感建設」，是下飛機後10分鐘就能從機場抵達三重AI總部的極速體驗，而非花一小時搭乘輕軌在狹窄的路面上與公車爭道。

輕軌建設成本低、施工快，但本質上是解決鄰里交通的附屬工具，圖為安坑輕軌。（資料照） 1200%容積率：打造真正的垂直城市

侯友宜市長的施政風格偏向穩健，但在軌道建設上卻顯得「保守」。真正的戰略家應思考如何利用磁浮站點，推動高強度的TOD（大眾運輸導向開發）。筆者主張，在磁浮三重的樞紐區，應全面爭取1200%的超高容積率。

唯有透過高密度的開發，才能吸引國際企業總部進駐，將三重從「衛星城市」提升為「東亞核心站城」。這不僅能創造大量就業機會，更能讓每一吋土地產出的稅收價值最大化。若新北市政府繼續沉溺於興建那種「到處開花但效能平平」的輕軌，無異於在AI與磁浮時代，還在修築馬車道。

唯有透過高密度的開發，才能吸引國際企業總部進駐，將三重從「衛星城市」提升為「東亞核心站城」。（資料照）別用「里長思維」做「國家建設」

台灣只有釘點大，我們沒有本錢去揮霍稅收紅利在低效能的建設上。新北市作為全台人口最多的城市，應展現引領國家轉身的魄力，而非僅是滿足於鄰里的交通便利。

捨棄那種「分餅式」的輕軌規劃，全力配合中央推動「宜澎磁浮」與1200%的容積戰略。當三重與台北港透過磁浮線與全球接軌，台灣的經濟格局才算真正翻轉。侯市長與未來的領導者們，請看清大勢：輕軌可以有，但能救台灣、讓人民生活過得好的，只有那條貫穿矽島的磁浮國脈。

新北市作為全台人口最多的城市，應展現引領國家轉身的魄力，而非僅是滿足於鄰里的交通便利。（資料照）（作者為科技業品保工程師）

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