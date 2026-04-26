自由開講》台灣磁浮新幹線系列（一）：別再用「顏色」分資源：台灣需要812公里的軌道復興

◎ 我的tod丹鳳站

台灣政壇長期陷入一種詭異的循環：每逢大選，建設預算彷彿成了政黨的提撥金。綠營執政強調「南方崛起」，藍營執政則高喊「北北基桃」。這種「切餅式」的分配邏輯，讓台灣這顆「矽島」在稅收巔峰時期，卻陷入了嚴重的戰略內耗。人民要的是「建設超有感、人人有錢賺」，而非政客口中那些劃分顏色的空洞承諾。

台灣打造磁浮新幹線，需要812公里的軌道復興。（作者提供） 數據下的警訊：低效能的交通轉換率

攤開數據，台灣的危機昭然若揭。目前台灣高鐵總里程僅350公里，對比2026年預估達1,180億美元的龐大稅收，我們的「交通轉換率」（高鐵長度／稅收）僅約2.96。這個數字代表什麼？它遠低於日本的6.55，甚至落後於韓國。這說明台灣雖坐擁半導體產業帶來的財富，國庫充沛，卻未能將財政紅利精準轉化為國家的時空資產。

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台灣高鐵總里程350公里，對比2026年預估達1,180億美元的龐大稅收，「交通轉換率」（高鐵長度／稅收）僅約2.96。（作者提供）台灣丁點大，經不起內耗。真正為台灣好，不應是執著於南綠北藍的舊思維，而是要推動一場跨越政黨藩籬的「軌道復興」。

宜澎磁浮：打破區域對立的極速動脈

筆者主張，應立即利用當前的稅收紅利，啟動全長366公里的「宜澎磁浮新幹。這條採用SCMaglev超導磁浮技術的路網，從宜蘭起站，串聯三重、台北港、桃園機場、新竹，直至跨海延伸至澎湖。當台北到澎湖、宜蘭到台中都能進入「半小時生活圈」，所謂的南北差距將在時速500公里的極速下徹底瓦解。

作者建議應立即利用當前的稅收紅利，啟動全長366公里的「宜澎磁浮新幹線」。（作者提供）此外，若同步納入高鐵延伸宜蘭（60.6公里）與屏東（36公里）的規劃，全台高鐵與磁浮總里程將達到812.6公里，屆時台灣的交通轉換率將躍升至6.88。這不僅在數值上超越日本，更象徵台灣正式進入「軌道強權」的第一梯隊，讓每一分稅金都轉化為看得見、用得到的經濟產值。

若同步納入高鐵延伸宜蘭（60.6公里）與屏東（36公里）的規劃，全台高鐵與磁浮總里程將達到812.6公里。（作者提供）人民要的是實惠，不是屁話

人民的選票應投給那個能「把餅做大」而非「忙著分餅」的人。當政治回歸到容積率開發、軌道轉化效率與跨海工程技術，那些惡鬥的屁話自然就沒了市場。建設超有感，才是真正的愛台灣。政府應展現大格局，以812公里的完整版圖，償還過去二十年的建設債，為台灣打造下一個五十年的強大國脈。

從宜蘭起站，串聯三重、台北港、桃園機場、新竹，直至跨海延伸至澎湖。（作者提供）（作者為科技業品保工程師）

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