自由開講》台灣磁浮新幹線系列（五）：黑水溝下的奇蹟：澎湖磁浮隧道的國家安全與經濟意義

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當我們談論「宜澎磁浮新幹線」時，最常被質疑的是嘉義朴子至澎湖之間，那段跨越黑水溝、全長約60公里的海域。許多人認為這是天方夜譚，但在全球工程技術已能實現挪威E39潛伏式隧道（SFT）的今天，我們不應再受限於地理天險。這條隧道，是將澎湖從「離島」轉變為「前線樞紐」的國安命脈。

嘉義朴子至澎湖之間，跨越黑水溝、全長約60公里的跨海隧道，將澎湖從「離島」轉變為「前線樞紐」。（作者提供）突破天險：潛伏式隧道（SFT）的技術跨越

黑水溝自古以海象險惡著稱，傳統的跨海大橋或沉管隧道在施工與維護上面臨極大挑戰。然而，採用「潛伏式隧道」技術，將隧道管體懸浮於海面下特定深度，能有效避開表層風浪與洋流衝擊。

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這不僅是一項工程突破，更是台灣產業鏈的集大成。透過台灣強大的感測技術與海洋工程經驗，這條隧道將成為全球首條支持時速500公里磁浮列車運行的海底動脈。當台北到澎湖只需40分鐘，澎湖將不再是需要「補助」的偏鄉，而是台灣極速網絡向西延伸的戰略節點。

黑水溝自古以海象險惡著稱，傳統的跨海大橋或沉管隧道在施工與維護上面臨極大挑戰。（資料照，澎管處提供）國安與產值的雙重保險

從國家安全觀之，這條隧道具有不可替代的戰略價值。

1.物資瞬時對接：在極端天氣或特殊時期，海空交通極易受阻。磁浮隧道能確保醫療、能源與國防物資在10分鐘內從本島抵達澎湖，徹底打破「離島孤懸」的恐懼。

2.財富紅利釋放：澎湖擁有世界級的觀光資源，但長期受限於交通轉換率低落。磁浮的引入，能帶動澎湖與嘉義沿海地區的產值翻倍。

澎湖擁有世界級的觀光資源，圖為桶盤嶼的玄武岩柱。（資料照）建設是為了「合一」，而非「點綴」

台灣稅收盈餘連年創新高，我們有實力、也有義務去挑戰這項偉大的工程。這不是為了灑錢搞建設，而是為了還給澎湖人民一個遲來的公平。

當磁浮新幹線穿過黑水溝，台灣的領土才算真正完成了「實質合一」。別再說台灣太小、工程太難，如果我們能在20世紀完成高鐵，在21世紀，我們就應有氣魄完成這條「黑水溝下的奇蹟」。讓澎湖成為台灣極速時代的榮耀，這才是人民要的「超有感建設」。

台灣在20世紀完成高鐵，在21世紀，應有氣魄完成這條「黑水溝下的奇蹟」。（資料照）（作者為科技業品保工程師）

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