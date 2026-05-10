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自由開講》台灣磁浮新幹線系列（三）：蔣萬安市長別鐵齒：台北市需要淡水與八里的「海門」

2026/05/10 11:00

◎ 我的tod丹鳳站

台北市作為首善之區，長年以來卻始終擺脫不了一種「盆地心態」。當鄰近的新北市不斷透過重劃區與捷運延伸向外擴張時，台北市的行政邊界卻依然固守著幾十年前的藩籬。蔣萬安市長若繼續「鐵齒」於現有的行政區劃，而不去思考如何爭取淡水與八里納入台北市，這座城市將在即將到來的「極速磁浮時代」中，面臨史無前例的邊緣化危機。

台北市若能將淡水（青龍）與八里（白虎）納入轄區，格局將瞬間提升為「山海大一統」。（作者提供）台北市若能將淡水（青龍）與八里（白虎）納入轄區，格局將瞬間提升為「山海大一統」。（作者提供）風水與戰略：龍首不在，氣運不聚

從風水地理與形勢學觀之，台北市目前的困局在於「有山無海」。雖然大屯山系提供了穩定的靠山，但缺乏直接的出海口，導致氣場在淡水河口逸散。在風水上，這叫「困龍局」，聚而不發。

淡水與八里位居淡水河出海口的左右兩翼，合稱「海門」。這不僅是地理門戶，更是台北盆地的納氣口。若台北市能將淡水（青龍）與八里（白虎）納入轄區，格局將瞬間提升為「山海大一統」。有了台北港這個「龍首」作為支撐，台北市才能真正建立起海洋強權的領袖位格。

淡水與八里位居淡水河出海口的左右兩翼，合稱「海門」。這不僅是地理門戶，更是台北盆地的納氣口。 （資料照）淡水與八里位居淡水河出海口的左右兩翼，合稱「海門」。這不僅是地理門戶，更是台北盆地的納氣口。 （資料照）磁浮紅利：別讓首都淪為「看得到用不到」

目前的「宜澎磁浮新幹線」規劃中，站點精準落點於新北市的三重與八里（台北港）。若蔣市長不主動出擊，台北市將成為全台唯一在轄區內「沒有磁浮站」的直轄市。屆時，國際商務客下飛機後10分鐘，抵達的是新北市的AI垂直城市，而非台北市。

我們主張，台北市應名正言順地將淡水、八里撥歸北市，並在八里建立「台北北門磁浮特區」。配合1200%的超高容積開發，將這片土地打造為集AI物流、國際金融與智慧住宅於一體的垂直地標。唯有掌握了磁浮節點，台北市才能確保稅收紅利不外流，並將海洋財氣引入中心。

在「宜澎磁浮新幹線」規劃中，站點精準落點於新北市的三重與八里（台北港）。（資料照）在「宜澎磁浮新幹線」規劃中，站點精準落點於新北市的三重與八里（台北港）。（資料照） 開疆闢土，建立不世之功

台灣現在稅收大好，正是國土重劃的最佳時機。蔣市長應展現超越「里長思維」的國家格局，別再滿足於在市區內做些小打小鬧的景觀工程。開疆闢土、重劃海門，這不僅是為了台北市的氣運，更是為了讓首都接軌時速500 公里的國脈。

格局決定結局

如果領導者鐵齒於現有的界線，那台北市的未來將只剩下盆地裡的夕陽；唯有納入淡水、八里，邁向山海一統，台北市才能在磁浮時代穩坐亞太之巔。

筆者建議蔣萬安市長開疆闢土、重劃海門，讓首都接軌時速500公里的國脈。圖為淡水漁人碼頭。（資料照）筆者建議蔣萬安市長開疆闢土、重劃海門，讓首都接軌時速500公里的國脈。圖為淡水漁人碼頭。（資料照） （作者為科技業品保工程師）

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