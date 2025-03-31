自由開講》小心「AI退化」與「模型崩潰」風險

◎ 廖明輝



AI模型越來越大也越來越複雜。未來，當真正的數據耗盡時，將迫使AI公司更加依賴AI產生的數據，也就是「合成數據」來訓練AI。然而，當AI的輸出成為自身訓練數據一部分時，可能引發「AI退化」問題，影響AI模型的準確性與多樣性。目前，大量AI產生的文本、圖片和數據充斥於網路，例如OpenAI每日生成大量文章與圖片及影片，部分流入網路並進入AI訓練數據中。當AI過度依賴自身輸出的數據進行訓練時，最終將導致資訊的失真與偏頗。

OpenAI每日生成大量文章與圖片及影片，部分流入網路並進入AI訓練數據中，當AI過度依賴自身輸出的數據進行訓練時，最終將導致資訊的失真與偏頗。（美聯社）

《自然》雜誌的論文指出，當人工智慧模型開始使用自身產生的資料進行訓練時，將導致輸出範圍逐漸縮減，出現品質下降與多樣性降低的問題，研究者將這種現象稱為「模型崩潰」。



具體而言，當AI模型不再持續接收新的真實資料，而僅憑自身合成的資料進行訓練時，輸出的品質會逐漸惡化，影像變得模糊且同質化。隨著時間推移，生成的影像甚至會出現更明顯的缺陷，例如扭曲的臉部輪廓、出現皺紋般的奇怪圖案，或是殘缺不全的手指等異常特徵，這些視覺上的缺陷被稱為「偽影」。研究指出，要避免AI模型產生這種惡性循環的唯一方法，就是持續補充大量新鮮且真實的資料，以確保模型能夠維持輸出品質與多樣性，避免陷入「模型崩潰」狀態。



在《紐約時報》也看到一則報導談「當人工智慧的輸出對人工智慧本身構成威脅時」。內容敘述隨著AI所產生的數據變得越來越難以檢測，它越來越有可能被未來的AI所吸收，導致AI的多樣性下降隱憂。以圖像生成為例，當AI不斷使用自己產生的圖像作為訓練素材，最終可能導致影像變得模糊、失真，甚至出現不合常理特徵，如人臉變得過於相似或手指數量異常，這種異常情況已在ChatGPT生成的人類圖案經常可以看到。若以手寫阿拉伯數字訓練模型，經過30代的AI自我訓練後，原始手寫數字已失去清晰度，變成模糊難辨形狀。類似情況也發生在語言模型，當AI以自身生成文本為訓練基礎，語言結構將逐漸簡化，詞彙量萎縮，甚至導致無意義的重複輸出。

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網傳一張疑似與西藏一月強震有關的照片，畫面顯示一名戴帽的六指男童被壓在倒塌建築下，證實為AI生成。（圖擷取自中國微博）

當AI依賴自身生成的內容時，輸出將變得單調且缺乏變化。這是由於AI學習數據的機率分佈趨於窄化，使產生的內容越來越接近先前輸出，而非探索新的變化。例如，若AI新聞模型僅從AI產生的新聞報導中學習，未來的新聞可能變得同質化，難以反映現實社會的多樣性。更嚴重的是，AI的自我循環訓練可能放大偏見。例如，若AI語言模型的訓練數據逐漸以AI產生內容為主，文化與語言多樣性將被壓縮，甚至可能過濾掉少數族群聲音。這種過程可能加劇現有社會偏見，影響決策的公正性。



AI退化也會對實際應用產生影響。例如，醫療診斷AI若僅依賴AI生成病例資料進行訓練，可能會遺漏關鍵的臨床變化，降低診斷準確性。同樣，法律AI若主要學習AI生成的法律文件，則可能會忽視法律解釋的細微變化，影響司法判決公平性。此外，圖像AI模型若不斷基於自身產生的數據進行訓練，則可能導致人臉辨識技術對少數族群辨識能力下降。當AI過度仰賴「合成數據」重複學習自身輸出時，模型將面臨退化風險，最終可能導致模型崩潰。因此，需要透過混合使用真實數據並發展出更具智慧的AI訓練方法，才能確保AI發展方向保持穩定並為社會帶來正面影響。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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