沈榮欽國際視野》OpenAI 首次發現中國數位極權擴張證據

《紐約時報》記者 Cade Metz 報導，OpenAI 檢視一個被他們命名為「同行審稿」（peer review）的間諜軟體底層程式碼，發現了這個基於人工智慧的監控系統。

◎沈榮欽

中國政府監控本國人民已經不是新聞，不過 OpenAI 首次發現，中國利用人工智慧將數位極權延伸到國外，監控外國反華、反共的言論。

OpenAI 首次發現，中國利用人工智慧將數位極權延伸到國外，監控外國反華、反共的言論。（路透檔案照）

《紐約時報》記者 Cade Metz 報導，OpenAI 檢視一個被他們命名為「同行審稿」（peer review）的間諜軟體底層程式碼，發現了這個基於人工智慧的監控系統。

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OpenAI 首席研究員 Ben Nimmo 說：「這是我們第一次見到如此強大的基於人工智慧的監控系統。⋯⋯ 威脅行為者使用我們的人工智慧模型的方式，可以知道我們在網路其他地方正在做什麼。」

之所以這麼說，是因為他們發現，中國的監控工具基於 Llama，是Meta 開發的一種人工智慧技術，Meta 將其技術開源，被中國利用來成為監控系統，自動生成文章反對國外異議份子，還有英文 po 文的版本。

中國也利用人工智慧自動生成西班牙文的貼文，到拉丁美洲使用者批評美國政治和社會議題，讓社會更趨兩極。

順帶補充一件事，過去對中國網路極權的研究發現，有時對付對反共言論最好的方式不見得都要反駁，製造混亂的資訊讓大眾不願或無能跟隨相關議題，經常是更好的方式。

OpenAI 也發現柬埔寨「殺豬盤」的詐騙計畫也利用到人工智慧，詐騙集團以尋求網路約會的男性為目標，然後詐騙者與他們發展關係，接著透過使用人工智慧創建令人信服的社交媒體評論來引誘他們參與投資計畫。

中國此刻正在利用 AI 搜集、監視社群媒體上關於中國的評論。圖為中國AI DeepSeek 崛起，全球科技業關注。（路透檔案照）

換句話說，中國此刻正在利用 AI 搜集、監視社群媒體上關於中國的評論，或許包括這則貼文在內。而且此刻無疑是人工智慧分化民主國家的最佳時刻，特別因為川普引發的辯論。

即使在台灣，支持和反對川普者越來越趨於兩極化，而且越來越不信任彼此，川普被雙方的極端者視為「全善」或「全惡」，其他立場——例如像我這樣批評川普與馬斯克的人、卻贊成部分他們做的事——的空間越來越小。當累積足夠多的不信任，中國人工智慧隨時可以在火藥庫旁點一把火，讓民主社會燃燒起來。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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