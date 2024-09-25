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自由開講》主權AI崛起 TAIDE捍衛數位主權

2024/09/25 20:30

◎廖明輝

隨著人工智慧技術的快速發展，主權AI（Sovereign AI）成為許多國家保障數位主權的重要議題。國家需要透過自主發展與掌控AI技術與基礎設施，避免對外國技術的依賴，確保國家經濟、文化與社會不受他國影響。面對來自中國的AI產品與技術時，台灣必須謹慎應對並積極發展屬於自己的主權AI，才能確保國家安全與科技自主權。

為了捍衛數位主權，台灣建構台版對話引擎TAIDE（圖取自TAIDE官網）為了捍衛數位主權，台灣建構台版對話引擎TAIDE（圖取自TAIDE官網）

在台灣，OpenAI的ChatGPT雖然提供中文選項，但在實際應用上，仍然存在一些問題。由於台灣和中國在幅員、人口以及網路資源數量上的差異，來自台灣的本地資料能進入AI模型訓練數據的比例相對較少。

台灣本地資料能進入AI模型訓練數據 偏少

結果是，ChatGPT的語氣、詞彙和文化背景都更偏向中國的用法。舉例來說，在ChatGPT的輸出，像「精實」變成「精益」、「數位轉型」變成「數字轉型」、「永續發展」變成「可持續發展」、「透過」變成「通過」等。這些細微的差異可能會逐漸影響台灣使用者的語言和文化偏好。中國近年來積極發展自己的AI技術，推出如「文心一言」的大型語言模型。

當台灣的使用者開始大量使用這類產品時，中國不僅可以了解台灣用戶的思維模式，還可透過AI技術影響台灣的社會文化與價值觀。這樣的文化滲透和影響力，不僅對台灣的數位主權構成威脅，更有可能損害台灣的民主韌性。

為了捍衛數位主權，臺灣必須著手發展自己的AI技術與基礎設施。國科會所主導的「可信任生成式AI對話引擎」（Trustworthy AI Dialogue Engine, TAIDE）是一個重要的嘗試。TAIDE在Meta的開源語言模型Llama 3基礎上，進一步以繁體中文資料進行訓練，使TAIDE在處理繁體中文對話時具備一定的本地語言優勢。

透過此舉，臺灣能夠避免外來技術對語言文化的侵蝕，並提供更符合本地需求的AI服務。然而，TAIDE的Llama 3-TAIDE-LX-8B-Chat-Alpha1的模型訓練資料與規模仍存在不足之處，尚需要更多的本地化數據支持，才能進一步提升其理解與溝通能力。

多國推動主權AI 開發符合本國語言與文化的AI技術

從全球視角來看，許多國家都在推動主權AI的發展。歐洲國家如法國與英國紛紛投入資源，開發符合本國語言與文化的AI技術，法國的Mistral AI和英國的BritGPT就是典型例子。同樣地，新加坡也與NVIDIA合作，開發專為東南亞語言和文化設計的SEA-LION LLM模型，展示主權AI發展的重要性。

同時，政府的角色不容忽視。政府可以透過公共服務的數位化來引領AI發展。新加坡的「Pair」專案就是成功的案例，運用生成式AI減輕公務員的工作負擔，並確保資料安全，值得臺灣借鑒。臺灣可以大膽實驗並落實AI技術，提升公共服務效率，為TAIDE的進一步發展提供更多實際應用場景。在國際競爭中保持自主性，並抵禦外來技術對文化與社會的影響。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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