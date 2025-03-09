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有志一「童」》面對AI科技浪潮與國際新格局 新加坡提出九大教育方針應對

面對人工智慧（AI）科技浪潮與國際局勢變革，新加坡教育部長陳振聲於今年2月11日發表演說，回顧新加坡教育發展歷程，並提出九大教育方針，以應對未來挑戰。
童振源

童振源

2025/03/09 11:30

◎ 童振源

新加坡政府一向高度重視教育，認為教育能培養價值觀、提升技能、建立國家認同，並促進社會凝聚力。經過六十年的努力，新加坡的教育成就屢獲國際讚譽，名列全球前茅。面對人工智慧（AI）科技浪潮與國際局勢變革，新加坡教育部長陳振聲於今年2月11日發表演說，回顧新加坡教育發展歷程，並提出九大教育方針，以應對未來挑戰。

有志一「童」》面對AI科技浪潮與國際新格局 新加坡提出九大教育方針應對國際學生評估項目表現最佳十大教育體系（2022年）
（取自貼文）

教育發展歷程：從建國困境到全球標竿

在建國初期，新加坡面臨諸多挑戰，政府認為教育關乎國家存亡，因此投入大量資源，建立統一的教育體系，以達成三大國家目標：

1. 確保國民具備就業所需的技能
2. 建立新加坡人的國家認同
3. 在種族緊張局勢下促進社會凝聚力

然而，當時的教育體系面臨三大嚴峻挑戰：學校嚴重短缺，教育基礎設施極度不足；教育體系因語言斷層線而四分五裂，各有不同的課程和考試要求；以及學校由不同團體管理，導致學校教育品質參差不齊。

第一階段（1947-1978）：擴展教育基礎設施

新加坡首先著手解決教育資源不足的問題。1959年至1968年間，教育預算占政府總預算的三分之一，平均每月建造一所新學校。此外，政府試行雙語教育，1960年開始推動小學英語課程，並於1966年擴展至中學。同時，為統一教育體系，政府於1959年推動統一課程，並於1960年推出「小學離校考試」，確保所有學生的平等教育機會。儘管教育普及化，但70年代末期仍面臨高輟學率與低識字率的挑戰。

第二階段（1979-1996）：分流制度與師資提升

為培育高技術勞工，新加坡於1979年推行「分流制度」，根據學生的語言能力與學術水平提供適合的教育課程，以發揮不同學生的優勢。1984年推出「資優教育計畫」，1992年則推動「學習支援計畫」。「分流政策」有效降低輟學率並提升教育品質。1997年，新加坡學生在國際數學與科學測試（TIMSS）中獲得第一名，顯示教育改革成果顯著。

到了1984年，非英語授課班的小一新生入學率已下降至該年級總人數的不到1%。直到那時，政府才開始將教育的授課語言統一為英語，並於1987年才最終完成這一轉變。
同時，新加坡也強化對教師的支持與培訓，1973年將「教師培訓學院」改為「教育學院」，為準教師提供教學培訓，為在職教師開設課程，並進行教學研究。最終，該學院於1991年與體育學院合併，組成「國立教育學院」。

第三階段（1997-2024）：科技驅動與多元發展

隨著網路普及與科技發展，新加坡於1997年提出「思維型學校、學習型國家」，強調個人化教育，更全面評估與培養學生的全方位發展，讓學習更加多元與充實，提升學生的資訊素養與創新能力。具體措施包括：

• 資訊科技總體規劃（1997年）：普及電腦教育，提升科技應用能力。
• 課程改革（1998年）：八年減少24%的課程內容，鼓勵學生自主學習與創造力。
• 多元發展路徑：引進不同課程與學校類型，以滿足學生更廣泛的能力差異與志向需求，培育多樣化的人才。

有志一「童」》面對AI科技浪潮與國際新格局 新加坡提出九大教育方針應對中小學生數理表現最佳十大教育體系（2023年）
（取自貼文）

同時，新加坡強化教育體系支持，提升教師薪資，建立「領導、教育、專業」三軌職涯發展架構，並賦予學校更大自主權與資源。此外，新加坡進一步強化高等教育，構思自主大學的藍圖，並成立新加坡科技大學與社會科學大學，培育應用型人才。

近年來，新加坡更加強調拓展多元學習與全人教育，以生命週期的方式投資教育，強化學前教育與終身學習：

• 「技能創前程」計畫（2015年）：持續提升勞工技能。
• 「成就等級制度」（2021年）：讓學生根據自身表現獲得認可。
• 「強化版21世紀技能」（2023年）：培養學生的適應力、創新思維、溝通能力與公民素養。
• 「科目編班」制度（2024年）：學生可根據能力與興趣選擇不同難度的課程。

面向未來的九大教育方針

面對社群媒體普及與社會極化，新加坡教育將強調資訊辨識與批判思維。在AI浪潮下，學生需適應並善用新科技、數據科學與AI工具，並終身持續學習新技能。此外，全球保護主義抬頭，學生需強化國際合作能力，以應對未來挑戰。

面對國際新格局與新科技浪潮，新加坡政府認為學生未來需要擁有三類能力：創造解決未來問題的新價值能力，建立國際連結與促進多元合作的能力，培養、欣賞並運用多元優勢的能力。為此，新加坡教育部長提出以下九大教育方針：

1. 推動多元學習的個人化教育：利用AI科技和數據科學，兼顧品質、規模與成本的學習需求，為學生量身定制課程，實現「一個學生、一個學堂」的學習體驗，以滿足學生多元的能力、需求、興趣和志向。

2. 擴展學習場域與時程：學習不應侷限於學校和書本，而應延伸至世界，培養學生自主學習與終身學習新技能的能力。

3. 提升和支持教師：讓教師接觸不同產業和領域，並與產業界、社區和家長建立夥伴關係。

4. 深化雙語教育：維持雙語教育的教育核心地位，以促進國際交流、理解多元思維與傳承本地文化。

5. 堅持用人唯才：確保開放與包容性的用人唯才菁英制度，讓每個人發揮自己的最大潛能。

6. 審慎推動變革：對推動變革時機需保持敏銳的判斷力，並維持政策的一致性與執行的決心，以確保教育改革順利進行。

7. 強化教育合作：促進教育部、專業機構及各級學校之間的緊密合作與創新交流，確保整個教育體系保持開放與創新。

8. 尊重教育工作者：提高教師社會地位，以吸引優秀人才投身教育，確保教育品質與國家發展。

9. 確保每位學生獲得公平教育機會：幫助學生獲得良好教育，並營造一個能夠讓他們實現夢想的環境。

（作者為我國駐新加坡代表）

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