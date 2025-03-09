有志一「童」》面對AI科技浪潮與國際新格局 新加坡提出九大教育方針應對

面對人工智慧（AI）科技浪潮與國際局勢變革，新加坡教育部長陳振聲於今年2月11日發表演說，回顧新加坡教育發展歷程，並提出九大教育方針，以應對未來挑戰。

◎ 童振源

新加坡政府一向高度重視教育，認為教育能培養價值觀、提升技能、建立國家認同，並促進社會凝聚力。經過六十年的努力，新加坡的教育成就屢獲國際讚譽，名列全球前茅。面對人工智慧（AI）科技浪潮與國際局勢變革，新加坡教育部長陳振聲於今年2月11日發表演說，回顧新加坡教育發展歷程，並提出九大教育方針，以應對未來挑戰。

國際學生評估項目表現最佳十大教育體系（2022年）

（取自貼文）

教育發展歷程：從建國困境到全球標竿

在建國初期，新加坡面臨諸多挑戰，政府認為教育關乎國家存亡，因此投入大量資源，建立統一的教育體系，以達成三大國家目標：

請繼續往下閱讀...

1. 確保國民具備就業所需的技能

2. 建立新加坡人的國家認同

3. 在種族緊張局勢下促進社會凝聚力

然而，當時的教育體系面臨三大嚴峻挑戰：學校嚴重短缺，教育基礎設施極度不足；教育體系因語言斷層線而四分五裂，各有不同的課程和考試要求；以及學校由不同團體管理，導致學校教育品質參差不齊。

第一階段（1947-1978）：擴展教育基礎設施

新加坡首先著手解決教育資源不足的問題。1959年至1968年間，教育預算占政府總預算的三分之一，平均每月建造一所新學校。此外，政府試行雙語教育，1960年開始推動小學英語課程，並於1966年擴展至中學。同時，為統一教育體系，政府於1959年推動統一課程，並於1960年推出「小學離校考試」，確保所有學生的平等教育機會。儘管教育普及化，但70年代末期仍面臨高輟學率與低識字率的挑戰。

第二階段（1979-1996）：分流制度與師資提升

為培育高技術勞工，新加坡於1979年推行「分流制度」，根據學生的語言能力與學術水平提供適合的教育課程，以發揮不同學生的優勢。1984年推出「資優教育計畫」，1992年則推動「學習支援計畫」。「分流政策」有效降低輟學率並提升教育品質。1997年，新加坡學生在國際數學與科學測試（TIMSS）中獲得第一名，顯示教育改革成果顯著。

到了1984年，非英語授課班的小一新生入學率已下降至該年級總人數的不到1%。直到那時，政府才開始將教育的授課語言統一為英語，並於1987年才最終完成這一轉變。

同時，新加坡也強化對教師的支持與培訓，1973年將「教師培訓學院」改為「教育學院」，為準教師提供教學培訓，為在職教師開設課程，並進行教學研究。最終，該學院於1991年與體育學院合併，組成「國立教育學院」。

第三階段（1997-2024）：科技驅動與多元發展

隨著網路普及與科技發展，新加坡於1997年提出「思維型學校、學習型國家」，強調個人化教育，更全面評估與培養學生的全方位發展，讓學習更加多元與充實，提升學生的資訊素養與創新能力。具體措施包括：



• 資訊科技總體規劃（1997年）：普及電腦教育，提升科技應用能力。

• 課程改革（1998年）：八年減少24%的課程內容，鼓勵學生自主學習與創造力。

• 多元發展路徑：引進不同課程與學校類型，以滿足學生更廣泛的能力差異與志向需求，培育多樣化的人才。

中小學生數理表現最佳十大教育體系（2023年）

（取自貼文）

同時，新加坡強化教育體系支持，提升教師薪資，建立「領導、教育、專業」三軌職涯發展架構，並賦予學校更大自主權與資源。此外，新加坡進一步強化高等教育，構思自主大學的藍圖，並成立新加坡科技大學與社會科學大學，培育應用型人才。

近年來，新加坡更加強調拓展多元學習與全人教育，以生命週期的方式投資教育，強化學前教育與終身學習：



• 「技能創前程」計畫（2015年）：持續提升勞工技能。

• 「成就等級制度」（2021年）：讓學生根據自身表現獲得認可。

• 「強化版21世紀技能」（2023年）：培養學生的適應力、創新思維、溝通能力與公民素養。

• 「科目編班」制度（2024年）：學生可根據能力與興趣選擇不同難度的課程。

面向未來的九大教育方針

面對社群媒體普及與社會極化，新加坡教育將強調資訊辨識與批判思維。在AI浪潮下，學生需適應並善用新科技、數據科學與AI工具，並終身持續學習新技能。此外，全球保護主義抬頭，學生需強化國際合作能力，以應對未來挑戰。

面對國際新格局與新科技浪潮，新加坡政府認為學生未來需要擁有三類能力：創造解決未來問題的新價值能力，建立國際連結與促進多元合作的能力，培養、欣賞並運用多元優勢的能力。為此，新加坡教育部長提出以下九大教育方針：

1. 推動多元學習的個人化教育：利用AI科技和數據科學，兼顧品質、規模與成本的學習需求，為學生量身定制課程，實現「一個學生、一個學堂」的學習體驗，以滿足學生多元的能力、需求、興趣和志向。

2. 擴展學習場域與時程：學習不應侷限於學校和書本，而應延伸至世界，培養學生自主學習與終身學習新技能的能力。

3. 提升和支持教師：讓教師接觸不同產業和領域，並與產業界、社區和家長建立夥伴關係。

4. 深化雙語教育：維持雙語教育的教育核心地位，以促進國際交流、理解多元思維與傳承本地文化。



5. 堅持用人唯才：確保開放與包容性的用人唯才菁英制度，讓每個人發揮自己的最大潛能。

6. 審慎推動變革：對推動變革時機需保持敏銳的判斷力，並維持政策的一致性與執行的決心，以確保教育改革順利進行。

7. 強化教育合作：促進教育部、專業機構及各級學校之間的緊密合作與創新交流，確保整個教育體系保持開放與創新。

8. 尊重教育工作者：提高教師社會地位，以吸引優秀人才投身教育，確保教育品質與國家發展。

9. 確保每位學生獲得公平教育機會：幫助學生獲得良好教育，並營造一個能夠讓他們實現夢想的環境。

（作者為我國駐新加坡代表）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法