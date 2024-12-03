自由開講》竊政治獻金者沒事，竊黨部器材者小偷

◎ 愚工

台北市松山分局10月11日接獲民眾黨中央黨部報竊案，警方經過調查比對後，已經鎖定民眾黨內部王姓資訊人員，該人員涉嫌將1台數位相機、5顆鏡頭變賣，導致民眾黨損失至少新台幣25萬元。對此，民眾黨發言人吳怡萱證實，在黨部搬遷過程中會清點器材，發現器材遺失後向警方報案，後續交由警方處理。

從被查扣的USB顯示，民眾黨主席柯文哲至少竊取政商名流捐給民眾黨的政治獻金近億元。（資料照）

針對此事，政治評論員吳靜怡指出，偷器材事件爆發後，民眾黨報警並透過監視器畫面逮到全案偵辦後依竊盜案移送北檢偵辦，讓她訝異「原來民眾黨會報警」，但為何謝國樑的200萬有沒有進黨部？誰拿走了？怎麼能不調查？偷相機當然有罪，但偷錢怎麼就沒有任何動作和態度。

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政治評論員吳靜怡（見圖）指出，從柯文哲政治獻金假帳案到京華城圖利貪污弊案，民眾黨從未對外宣布啟動調查，並形容「民眾黨成為柯文哲的昂貴遮羞布」。（圖擷取自臉書）

吳靜怡感嘆，從柯文哲政治獻金假帳案到京華城圖利貪污弊案，民眾黨從未對外宣布啟動調查，一貫用「幻想」、「科幻小說」給予外界回應，面對亂無章法的反駁也從無道歉，反而不斷叫公關公司一堆網軍出征；柯文哲能把錢從民眾黨轉移到自己各種喜歡的樣子，更可惡的是，民眾黨讓這些年輕人認為圖利不是貪污，收受現金不是犯罪，她形容「民眾黨成為柯文哲的昂貴遮羞布」。

從被查扣的USB顯示，柯文哲至少「竊取」了政商名流「捐給」民眾黨的政治獻金近億元，荒謬的是，面對如山鐵證，民眾黨吳怡萱等一干徒眾不敢提告，還堅稱柯文哲是清白的；而面對民眾黨基層黨工竊走25萬元的器材就立刻依法嚴辦。這樣的大小眼辦事標準，套句老話就是，「竊政治獻金者沒事，竊黨部器材者小偷」。

（作者業商）

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