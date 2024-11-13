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社論》第三勢力走馬燈

2024/11/13 05:30

本月五日，北院裁定柯文哲延押禁見兩個月。十一日，柯氏律師團在期限最後一天，對外表示不提抗告。兩個月來，大秘寶挖挖挖，柯氏的「人設」破產，柯氏及柯黨與院檢對賭的，剩下「有證據就起訴，沒證據就放人」。定讞之前，無罪推定，我們在此不對案情多做揣測。

倒是，不妨從以往第三勢力的經驗，為柯氏及民眾黨的未來把脈。國、民兩黨，超穩定結構，國民黨，政治右，認同統，經濟、社會也右。民進黨，政治右偏左，認同獨，經濟、社會右偏左。其他小黨，若與藍綠的市場區隔不明顯，不容易吸引固定客群。柯文哲，民眾黨，打出「超越藍綠」號召，但落實到政策與行動，並未跳脫藍綠窠臼，經營財團關係更令人大開眼界。原來，「超越藍綠」只是「超越」藍綠的口號。

後蔣時代，台灣的第三勢力此起彼落。國民黨非主流少壯派，從新國民黨連線出走成立新黨（一九九三），趙少康、郁慕明領銜主演。他們反對李登輝的本土化，也反對民進黨的台獨。但國民黨極右缺乏開發力，終究只能搶傳統國民黨票源，這就注定了成長的極限。當新黨與統派劃上等號，它在台灣社會就邊緣化了，連外省族群也知道難成氣候。新黨的致命傷，不是本土、台獨，而是涵蓋其政治屬性的宋楚瑜及親民黨（二○○○）。宋因廢省、接班等摩擦，與李登輝由親而疏。不過，直到二○○四大選，宋仍力求橫跨本土、外省的光譜。只是，國親合，連宋配，連戰連敗，兩人在二○○五相繼奔赴中國。二○○○之前，宋與連有市場區隔，連宋配、中國行以後，兩人的市場打破區隔。西瓜效應，宋楚瑜、親民黨注定式微，連戰固然也過氣了，但餓死的駱駝（國民黨）比馬（親民黨）大。

有兩個插曲，現在的人大多忘了。蔣去李來期間，民進黨出了一個朱高正，第一戰艦的旋風不亞於阿扁、韓流。可惜，後來他自創中華社會民主黨（一九九一），再而加入新黨，由綠旗轉黃旗，帶不走本土支持者，政治生命以悲劇收場。奉李登輝為精神領袖，台灣團結聯盟（二○○一）也曾曇花一現，在本土政權首度掌權，扮演民進黨的友軍，可惜路線與民進黨大同小異，隨著民主先生老邁，也就淡出政治舞台。值得一提的是，親民黨，台聯黨，各自且共同蒙受國、民兩黨之擠壓。二○○四，國、民兩黨合力修憲，立委由二二五席減半為一一三席，且搭配單一選區兩票制。此舉，最深遠的影響在於，再鞏固了國、民兩黨的優勢。第三勢力，就是第三個，難成第三大。

親民黨，台聯黨，預兆其它第三勢力難以突圍的困境。馬英九執政晚期，二○一四春天，太陽花運動平地而起。該年底，地方選舉，國民黨慘敗。黃國昌，柯文哲，出現在政治地平面。二○一五時代力量創黨，二○一六躍居第三大黨。好景不常，二○二○被民眾黨超車。至二○二四，黃國昌合流於民眾黨（二○一九），榮列柯文哲旗下不分區立委。時代力量一蹶不振，民眾黨則有大選申報、京華城案自爆之苦。眼前，柯演北所內場，黃演國會外場，民眾黨能否擺脫第三大黨前輩之宿命？第三大黨，領袖「人設」往往是關鍵因素。目前看來，民眾黨也得過這一關，才能談到未來前景。

老實說，柯文哲，民眾黨，即使沒有弊案疑雲，仍有其瓶頸。白色路線不斷向藍色路線靠攏，二○二四乃至二○二六藍白合，便是著例。藍白合，令人想起國親合，較小的親民黨趨近較大的國民黨，在藍綠對決格局下，橘色支持者自然寄希望於「大藍」。同理，白向藍亦步亦趨，又已證明是實力差距甚遠的老三，支持者也會產生類似心理。話說回來，領導人物固然重要，台灣選制的結構問題，堪稱所有小黨的共同弱點。國、民兩黨，二○○四合力修憲的紅利吃不完。第三勢力的機會，很大程度要靠政治明星之暴起，但政治明星也容易稍有差池而暴落。創業艱難，守成不易也。

眼前，縱使柯文哲、民眾黨走下坡了，多數支持者可能校正回歸至藍綠，從「選最好」退而求「選次差」，其它小黨未必得到便宜。而柯文哲再厲害，民眾黨也就八席不分區而已。聲勢更大，宋楚瑜、親民黨也落得壯志未酬。何以致之？「老三」以下的小黨，若遊戲規則（憲法、選制）維持不變，恐難突破兩大黨夾攻現狀，而非藍即綠仍是多數選民的較佳選擇。

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