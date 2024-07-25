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自由開講》赴中旅遊解禁？國民黨的熱臉貼上中國的冷屁股

2024/07/25 17:00

◎方凱弘

近日，立法院以表決通過國民黨與民眾黨提出的修正動議，決議解除人民組團赴中國旅遊的限制，並優先開放小三通讓中國觀光客赴金馬澎觀光。陸委會副主委李麗珍隨即表示，此舉可能誤導國人忽視人身安全風險，讓我們不禁質疑，這個政策是否真的有利於台灣人民？

國民黨與民眾黨日前提出修正動議，決議解除人民組團赴中國旅遊的限制，並優先開放小三通讓中國觀光客赴金馬澎觀光。

藍白推優先開放小三通讓中客赴金馬澎觀光

首先，讓我們來看看這個政策的背後。交通部觀光署早前依據《發展觀光條例》禁止組團赴中旅遊，原定今年6月起暫停出團。後來，雖然放寬已成團旅客可以出團，但仍禁止旅遊業者招攬新旅客。這樣的措施顯然是考慮到國際局勢和國人安全，試圖降低赴中旅遊的風險。

然而，國民黨立委陳玉珍卻表示，國內業者期待新總統上任後開放觀光，認為現實情況是散客去中國後自行成團，反而造成國人旅遊的不安全和保障減少。她更指出，疫後觀光人口一直無法上升，業者經營艱困，尤其金門更是愁雲慘霧，因此急需解除禁團令。

但這樣的說法是否有道理？根據陸委會的數據，中方自2019年8月1日起停止中客來台個人旅遊，今年4月恢復福建居民赴台團隊旅遊，但至今仍無一人一團來台。這是否意味著中方根本無意恢復兩岸正常的觀光交流？陳玉珍的提議，看似是急於挽救觀光業，但實際上是否只是熱臉貼冷屁股？

根據統計，台灣的觀光業在疫情前每年吸引超過一千萬名國際旅客，其中來自中國的遊客占了大約40%。然而，疫情後，全球觀光業陷入低谷，各國都在努力振興本國旅遊業，吸引國內外旅客重新回到旅遊熱點。台灣的觀光業者面臨挑戰，但這是否意味著我們應該急於向中國開放？

讓我們看看數據。在疫後的2022年，台灣接待了約260萬名國際旅客，相較於疫情前的高峰，這個數字顯然大幅下降。然而，同期的韓國、日本等國家，觀光業恢復的速度卻遠超過台灣。這是否意味著台灣的觀光政策需要全面檢討，而非僅僅依賴中國旅客？

再來看看金門的情況。金門因其獨特的地理位置，一直是兩岸交流的前沿。過去，中國遊客通過小三通來金門旅遊，確實帶動了當地經濟。然而，疫情改變了這一切。根據金門縣政府的數據，2023年上半年，金門接待的中國遊客人數僅為2019年的10%。這是否意味著金門需要找到新的經濟增長點，而非僅僅依賴中國遊客？

台灣觀光需多元化 不能只依賴單一市場

從長遠來看，台灣的觀光政策需要更多的多元化，不能只依賴單一市場。根據國際旅遊協會的報告，全球旅遊業在疫後的復甦期內，多元化的旅遊市場將成為各國旅遊業的關鍵增長點。台灣應該積極開拓東南亞、歐洲、美洲等地區的旅遊市場，吸引更多國際遊客。

同時，台灣應該加強國內旅遊市場的發展。根據台灣觀光協會的數據，2023年上半年，國內旅遊人數達到了歷史新高，顯示出國內旅遊市場的巨大潛力。政府應該鼓勵國內遊客探索本地的旅遊景點，發展更多元化的旅遊產品，提升國內旅遊的質量和吸引力。

最後，我們不禁要問，國民黨和民眾黨的修正動議，是否真的是為了台灣人民的利益？還是只是政治利益的考量？解除赴中旅遊禁令，是否真的能帶來預期的經濟效益？還是只會讓台灣人民再次面臨安全風險？

總之，台灣的觀光政策需要全面檢討和優化，而不是急於向中國開放。我們需要更多的數據支持和科學分析，而不是僅僅依賴政治口號。希望政府能夠以國人的利益為重，制定出更加合理和可行的觀光政策，讓台灣的觀光業真正迎來復甦的春天。

國民黨的修正動議，真的能解決台灣觀光業的困境嗎？還是只是把台灣的熱臉貼在中國的冷屁股上？希望我們的決策者能夠真正為國人的安全和利益著想，而不是為了一時的政治利益，犧牲長遠的發展。

（作者為台北海洋科技大學助理教授）

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