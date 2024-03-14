晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》反對藍營「不在籍投票」草案 捍衛台灣選舉公正

2024/03/14 18:40

李妍慧

近期不在籍投票議題在藍綠間展開激烈論戰，國民黨主張「全世界有115個國家採用不在籍投票，為何台灣不行？民進黨只會亂扣紅帽子！」而民進黨則主張以移轉投票為主。兩派論戰越發激烈，台灣新政協會智庫學者群認為，基於民主政治公平性，修法宜從較無爭議的境內「移轉投票」實施，而非倉促施行境外與通訊投票，使得台灣之光民主選舉蒙上公正性疑慮。

國民黨以「已有115個國家實施不在籍投票」為由力主不在籍投票的正當性。我們不禁想問：如果有一天台灣人在中國投票，中國官方會不會想方設法介入，企圖影響選舉結果？又在中國以外地區特設投票所，難道中國駐外人員不會試圖干擾？這也是為什麼藍營空戰天后徐巧芯在ptt政黑板上引述「韓國憲法」為國民黨不在籍投票論點背書之後，底下噓聲一片。畢竟大家都很清楚，韓國不是台灣，不像台灣一樣有中國軍機、軍艦一直繞行。況且，即使是施行不在籍投票，南韓人也不能在北韓投票。（那台灣人竟要在中國投票？）

不在籍投票議題在藍綠間展開激烈論戰。（資料照）

即便惡鄰居虎視眈眈，台灣透過一次又一次民主選舉，讓全世界看到台灣，連《彭博社》都曾特別報導台灣在籍投票制度，可防中國干擾大選。台灣現行制度無分男女、宗教、種族、階級、黨派，享有憲法賦予的權利及義務，被國際認可，被視為實現高度民主自由的開放國家。這是值得全民珍視的民主成果。

根據《中華民國憲法》第129條，各種選舉應以「以普通、平等、直接及無記名投票之方法行之。」本條即是「秘密投票」的鐵律，更不要說《中華民國憲法增修條文》第2條明定，在國外國民應返國行使選舉權。國民黨執意提出具有違憲疑慮的不在籍投票草案，令人懷疑根據為何？所讀的憲法到底還是不是《中華民國憲法》？

2024年總統大選結束，看似塵埃落定，卻有挺民眾黨網紅帶風向暗指政府作票事件，鬧得整個社會沸沸揚揚！如果連各陣營都派遣監票人員現場監看的現行制度，事後都出現有人為了政治利益跟流量扭曲結果造謠，那加碼境外與通訊投票，並讓中共的手大而皇之介入台灣選舉，往後台灣選舉必定更將永無寧日。

我們認為，台灣民主讓我們感到驕傲，而為了守護這份驕傲，就不在籍投票，現階段應以最無爭議的全國性公投，及移轉投票地開始，身為負責任的政治工作者，應該無法認同藍白隨意將全體2300萬人民陷入不可知的政治險境，讓無辜全民共同承擔後果。

（台灣新政協會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書