自由開講》校園暴力在中國民眾有深刻的無力感

◎陳啟濃

台灣很多人對中共政權還存有好感，天真到認為台灣讓中共統治也沒有甚麼差別。因為中共有幾十萬網路大軍，每天的工作就是坐在電腦桌前，二十四小時輪番透過網路，對台灣發動訊息戰。加上有多位親共的台灣名嘴，定期發表貶台灣褒中國的言論，麻醉台灣人的反共意志，讓台灣人誤以為「中國真偉大」。

「中國真偉大」嗎？中共值得台灣跟他「共好」嗎？讓我們以最近新北市校園的暴力案件，跟中國河南省商丘市校園的霸凌事件一起作對比，就能體認到中共統治的真相。

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中國河南省商丘市寧陵縣一名初中生傳出遭霸凌在校內墜樓死亡，引發當地民眾不滿，上街遊行抗議討說法，還衝進學校與政府機關。（圖擷自YouTube）

1. 事件起因不同：台灣這起校園凶殺案是特殊個案造成，中國校園卻是長期存在的霸凌問題，正因為中共實施黨化教育，洗腦學生愛黨愛政府，學生從小沒有學習要友愛周遭的同學，養成戰狼的鬥爭性格。中國校園儼然就是活生生的殺戮戰場，上演一幕幕格鬥大賽。

2. 各界關心程度不同：台灣案件發生後，三位總統候選人都利用政見發表會表達關心，總統更指示要擴大召開社會安全工作聯繫會議。台灣的媒體大肆報導，從不同的角度分析事件的原因。而中國這件霸凌案件發生後，學校當局運用權勢壓制，不想讓事件接受社會討論。而中共當局更是不理不踩，任由學校自行其是。

3. 權責不同：中共政府體制都是自己人，官官相護，只要對共產黨忠心，只要跟對派系集團，秉持政治正確。學校體系中學生與家長不是主人，學校是共產黨專制統治的運作體系一環，重點在養成學生的愛黨愛國思想，學生的自我意識與權利是受到箝制的。至於台灣教育體系，已經走向民主決定，校長遴選產生，學校要對所有的家長負責，教改108課綱重視的是「自愛愛人」的共好精神。

學生的霸凌事件，都能被中共國家機器掩護縱容到家長發動萬人抗議，顯見學生在學校都無法得到妥善的保護。以小知大，教育是最單純的，都還被中共糟蹋到這樣，這樣的專制政權跟台灣的民主制度沒任何差別嗎？

（教育人員）

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