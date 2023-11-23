博硯「說」法》湯圓爛戲何時了？

雙方似乎都在等待與對方合作，讓對方成為自己的副手，不過，如果破局，眼下只剩幾天時間，副手的人選要去哪裡找呢？雖然副總統是備位元首，但其做為國家副元首，協助總統代表國家，也參與國家安全機制，選擇上必須慎重。不過，藍白陣營都在設法請君入甕，希望對手來擔任副手。這種以追求勝選卻沒有思考過國家未來發展的組合，即使合了，也只是搓湯圓的結果。

胡博硯／東吳大學法律系教授

民進黨日前公布副總統候選人，不意外的是綠營支持者期待已久的蕭美琴，蕭美琴的出線為賴清德加分不少，年紀50出頭，加上女性特質，符合年輕選民對於外交專業與個性穩重的胃口。賴清德仰賴當年在台南市的執政成績成為一方之霸，雖然有行政院長的經歷，但選民對於他在國防外交上的建樹印象薄弱，而蕭美琴自26歲步入政壇以來，不論在民進黨黨職或是立法院公職，經歷的累積與專業能力多為各方認同。另一個特質則是蕭美琴能捨下這些職銜蹲點花蓮，擔任區域立委，拉近了與民眾的距離，加上幾年駐美代表的豐富成果，這個拍檔組合，讓綠營支持者士氣為之大振。

反之，從上週上演的藍白合大戲到現在還沒落幕。若按原來的時程，蕭美琴本打算在APEC峰會後返台參與大選，如果藍白順利整合，民進黨的搭檔組合可能成為最後宣布的一組，不過目前看來，郭台銘、柯文哲與侯友宜三人，到底最後會跟賴蕭組合一起出現在總統選票上，到現在還沒有定局，這恐怕是我國民主史上頭一遭。

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相比賴清德雖背負8年執政的成果與批評，仍不斷提出多項國政方針，在藍白合話題開始前，各方也曾針對過政見有所攻防，例如私校學生學費補助等，賴清德提出後，柯文哲馬上回應無法解決問題。姑且不論柯文哲有沒有提出相對應的政見，起碼他回應了；而侯友宜也曾針對政見與賴清德陣營有所交鋒，例如社會住宅與居住正義的問題。但藍白合議題一起，郭台銘、柯文哲與侯友宜三人的政見馬上變成下架民進黨。

侯友宜跟柯文哲都還不知道搭檔在哪裡，雙方似乎都在等待與對方合作，讓對方成為自己的副手，不過，如果破局，眼下只剩幾天時間，副手的人選要去哪裡找呢？（本報資料照）

下架民進黨成了唯一政見，為了完成這個政見，三個領導人物開始大玩自己的搓湯圓遊戲。

為了下架民進黨，柯文哲提出缺乏憲政常識的副總統監督總統的說法；為了下架民進黨，郭台銘與侯友宜要讓核一核二重新啟動，至於燃料棒無處存放的問題則不在它們的考量內。治國，不能只用仇恨，必須要有方向與遠見，民進黨執政8年，也有許多受外界非議的政策，這些部分也值得日後檢討改正，但下架民進黨，稱不上是政見只一個搧動的口號。

直到目前，除了郭台銘已公布副手人選，侯友宜跟柯文哲都還不知道搭檔在哪裡，雙方似乎都在等待與對方合作，讓對方成為自己的副手，不過，如果破局，眼下只剩幾天時間，副手的人選要去哪裡找呢？雖然副總統是備位元首，沒有權力執掌，但其做為國家副元首，協助總統代表國家，也參與國家安全機制，選擇上必須慎重。不過，藍白陣營都在設法請君入甕，希望對手來擔任副手。這種以追求勝選卻沒有思考過國家未來發展的組合，即使合了，也只是搓湯圓的結果，這是我們在民主制度中最不願意看到的吧！

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