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自由開講》「紅馬統」才是「藍白合」的幕後推手？

2023/11/16 17:59

王濬

「藍白合」的歹戲拖棚，到最後居然是誰也沒料到的馬英九出來當「公證伯」。看似雙方「盡釋前嫌」幕後，驅動的力量卻是已毫無遮掩的「紅馬統」—或許這才是2024年大選的最大隱憂。

「藍白合」的歹戲拖棚，到最後居然是誰也沒料到的馬英九出來當「公證伯」。（本報資料照）

紅：富士康查稅、馬英九「傳話」、官方直接表態？

從國台辦主任宋濤與夏立言一搭一唱批郭台銘「背義忘信」，到對富士康查稅開始，中共對藍白合的「關切」就已足跡斑斑。馬辦執行長蕭旭岑更被疑似侯辦人士爆料稱其11月初訪中參加「北京論壇」並見中共官員，而不到一週後馬英九立刻跳出來，主動擔任「藍白合」大推手。從「逼退郭」到「利用馬」，「藍白合」上空的紅色幽靈始終盤旋不去。

而就在藍白合當日，先是過去已有過被中共強壓「代筆」寫聲明的台商組織「台企聯」，發聲明呼籲藍白「盡快完成統合」；幾乎同一時間舉辦的國台辦記者會，更直接表明「兩岸同胞應攜手順應歷史大勢」。中共對「藍白合」的支持與迫切程度已毫不掩飾，如果這種「公開喊話」都如此囂張，不知道更有多少「私下傳話」已在對藍白雙方人馬不斷施壓？

馬：與中共「緊密相連」數月，力拼「馬路線」回歸？

作為一位沒有表態要參選，也沒有黨職在身的人，馬前總統在這次大選中表現地出奇活躍。從宏都拉斯斷交後，不顧國人觀感執意要訪中「祭祖」、廣邀國際學者參與地緣政治座談會企圖操作「兵凶戰危」（但沒成功）、出國演講公開批美國「把台灣變第二個烏克蘭」並宣稱「兩岸同屬一中」⋯⋯其論述不外「和戰論」與「疑美論」老調，更驚悚地與中共官方立場完美契合。

馬英九從「藍白合」的「局外人」，短短一週卻變「公證伯」，而根據藍白協商結果，不知為何有資格推薦第三位「民調專家」的馬英九更可能成為決定「侯柯配」還是「柯侯配」的「仲裁者」。過程之曲折離奇，加上馬辦好幾個月以來跟中共間「緊密相連」的互動關係，都無法不讓人質疑其動機。更有甚者，這是否意味「藍白合」無論怎麼配，最終都是「馬英九路線」的全面回歸？

統：樂見侯柯攜手「促統」，「聯合政府」將致「台灣終局」？

對追求「兩岸統一」的勢力來說，賴清德當選是他們最不想看到的結果，而侯柯都是可以接受，顯然也已經被「中國認可」的選擇。從「重啟服貿、貨貿」的經貿談判，再逐漸到「深水區」的兩岸政治談判；從揚言「兩岸終止敵對狀態」再到「簽署和平協議」的「統一終局」；從天真認為「兩岸自己對話協商」最終演變為「台灣成中國內政，拒絕國際介入」的悲慘後果⋯⋯。

「藍白合」不僅是場赤裸裸的政治算計與權位分贓，我們已經完全可以預見，無論「侯柯配」還是「柯侯配」之下，由「紅馬統」三股力量驅動的「藍白聯合政府」，會如何讓台灣「一步一步踏入死亡的界線」。

（政治及文字工作者、兩岸政策幕僚）

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