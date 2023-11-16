自由開講》荒謬的第三波民主與聯合政府！？

陳慶坤

「藍白合」政黨協商15日中午達成共識，民眾黨柯文哲與國民黨侯友宜、國民黨主席朱立倫，在馬英九的見證下達成6點政黨協商共識。朱立倫表示，這次合作不單是第三波民主，從聯合競選到未來組成聯合政府，都能更匯聚更多力量，讓台灣更好？

「藍白合」歹戲拖棚，為何距總統登記僅僅只剩6天的時間，匆促達成分贓的政治協商？很明顯是中共「強力介選」的結果；合理懷疑，更是中共要馬英九主導操盤藍白合「聯合政府」的戲碼？ 馬英九過去對「藍白合」從未表示過什麼意見，11月10日卻一改過去沉默的姿態，突然呼籲雙方以全民調的方式決定總統候選人？而且隨即獲得韓國瑜、基隆市長謝國樑、國民黨立委小雞的附和支持。此中有計畫的鋪陳，顯然機關「安佇」倉庫內！

請繼續往下閱讀...

「藍白合」政黨協商15日中午達成共識，民眾黨柯文哲與國民黨侯友宜、國民黨主席朱立倫，在馬英九的見證下達成6點政黨協商共識。（本報資料照）

事實上邀請馬英九當見證人，連自家人國民黨立院黨團都不認同，14日召開記者會宣稱「不在其位，不謀其政。」對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，朱立倫已經同意馬英九擔任見證人，他們配合進行等候通知。那麼關鍵的14日有一股神通廣大的力量在運作？

蕭旭岑於11月2至5日「恰巧」赴中國交流、訪問，一回台灣上廣播節目，就拋出馬英九建議用柯文哲提出的全民調。瓜田李下，質疑背後有中共因素也就不足為異！「藍白合」兩黨協商共識：「在馬英九見證下，國民黨及民眾黨承諾，為台灣第三波民主改革建立典範，必須成立聯合政府。」

「聯合政府」是中共熟悉操作的統一戰線認知作戰。1948年4月30日，中共中央發布《紀念五一勞動節口號》，提出各民主黨派、各人民團體及社會賢達，迅速召開政治協商會議，討論並實現召集人民代表大會，成立民主「聯合政府」，以抗擊中國國民黨獨裁統治。「聯合政府」只是中共取得中國政權短暫的「過渡」，奪權才是它的目的；結果共產奪取政權一黨獨大展開一連串的血腥清算鬥爭。

如今在台灣中共積極整合台灣在野勢力，重演歷史戲碼，目的就是要下架民進黨。朱立倫表示，這次合作不單是第三波民主，未來組成「聯合政府」讓「台灣更好」；侯友宜指出，「藍白合」共同攜手合作，讓中華民國能夠「平安」。這種政治騙術，不就是中共當時對廣大中國人民洗腦的認知作戰嗎！

拜習會即將登場，「紐約時報」報導，美國總統拜登將在會中明確告知中共總書記習近平別干預台灣大選。中國國台辦今日再度否認介選，反稱是民進黨為謀取選舉利益，使出各種「奧步」。「介選」荒謬的第三波民主「聯合政府」，正是中國共產黨陰謀指令的「奧步」。

荒謬的第三波民主與聯合政府，一般以為政黨輪替是民主國家的常態，殊不知這種美麗的政治謊言，包藏的是中國併吞台灣的禍心；因為有島內「藍白」因應，中國認為時機已經成熟！

（退休大學教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法