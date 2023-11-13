法操》證人指認可靠嗎？兄弟長超像，誰才是賊？

人們的眼睛不像相機鏡頭，很有可能會因為各種原因導致記憶中的事情發生變化。

◎法操司想傳媒

根據美國無辜計畫的統計發現，已獲得平反的冤獄案件中，有將近75%的冤錯案件是來自於證人的指認錯誤。證人的記憶力很有可能因為時間的推移、事務的改變而有所變化。

證人指認可靠嗎？兄弟長超像，誰才是賊？圖為示意圖，人物與本文無關。（https://www.freepik.com/）

在這則新聞當中，謝姓男子2021年時騎機車闖空門行竊，巧遇屋主在家，兩人打照面三秒鐘，謝男匆忙逃離。新北市金山警分局以車追人，查出車子是謝男的胞弟所有，被害人也指認是謝弟犯案，由於兄弟的長相極相似，承辦警員莊育承追查後，則懷疑謝男才是竊賊，等到謝男十一個月後再度行竊落網，莊員持謝男照片第二度請被害人指認，至此確定無誤，補強行竊鐵證後，偵破調查將近一年的竊案；法官採信第二度指認的證據，依加重竊盜未遂罪判謝男十月徒刑。



在被害人第一次指認當中，誤把謝男的胞弟當作謝男，兩者長相相似，若謝男沒有因為後續的竊盜而遭逮捕，恐怕謝男的胞弟就要蒙受冤獄之災。類似這種因指認出現的冤錯案件層出不窮，像是林金貴案件與后豐大橋案件都是因為證人的指證使得兩位被告遭到誤判。



2007年高雄鳳山王姓計程車司機遭槍殺身亡，林金貴被警方逮捕，依殺人罪嫌送辦，2010年無期徒刑定讞。林金貴遭證人指證時，警方提供四張黑白模糊的照片，只有林金貴一人的照片是半身且手上銬，其他三張都是普通的大頭照，在這種情況下，證人被影響的機率恐怕相當大，證人往往在看到被上銬的照片時，就很有可能先入為主的認為林金貴已經有犯案了。



另外一起著名的冤獄案件發生在2002年的台中市后豐大橋，有名目擊證人聲稱自己在橋下看到王淇政與洪世緯抱著一名女子往橋下丟，造成女子送醫不治身亡。此案發生的時間是凌晨1點左右，究竟證人在橋下以肉眼是否能看到橋上所發生的情況，令人懷疑。



人們的眼睛不像相機鏡頭，很有可能會因為各種原因導致記憶中的事情發生變化。在此次新聞報導中，法官認為被害人對竊賊印象未因時間而淡忘，第二次指證有效，但時隔將近一年，很難認定究竟被害人的印象有沒有改變。

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本文經授權轉載自法操 證人指認可靠嗎？兄弟長超像，誰才是賊？

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