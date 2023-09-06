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自由開講》每位總統候選人都該讀的書：《誰製造了貧窮？》

2023/09/06 14:49

釐清事實的真相

◎莊奕琦／政治大學經濟學系教授

研究經濟發展一直是經濟學家的終極關懷，但其範疇包羅萬象，牽涉到社會、政治、教育等領域，因此也最具挑戰性。現代經濟成長理論強調外顯的投資（資本累積）與技術進步的重要性，但就發展的面向而言，實則更注重內顯的影響因素。本書從地理、文化、社會、政治等角度切入，旁徵博引古今中外實例，提出這些因素如何在交互作用下形成發展上的差異。結論是不同地區、族群和國家，並非具有一樣且公平的發展機會，因而呈現出不同的發展結果。本書引述真實世界的客觀事實來支持相關論述，並強烈批判當今主流社會在討論分配不公時的慷慨激揚論調，有多麽的不切實際與荒謬。

《誰製造了貧窮？》（三民書局提供）

由人類發展的歷史軌跡來看，不難發現地理位置越孤立封閉、資源越貧瘠的地區，越難有發展。但資源豐富的地區也不必然能發展起來，例如技術未成熟到足以開採資源，或需要其他地理因素，像是溫度、氣候、土壤、雨量等相互配合。

文化，則是人類為求生存而演變出來的制度，反映特定族群的生活態度與價值觀。創造財富需要具有某些文化先決條件，包括知識、教育、技能等人力資本的養成，具有這些條件的文化，即使面臨環境制約也比較容易突破限制、成功發展，這也說明為何某些族群，例如海外各地的華人或猶太人，在不同的地理環境或移民社會中，依然能有亮眼的成就。

我們常認為，種族之間或性別之間的經濟差異是源於「歧視」，但更可能的原因是文化的價值觀所致，即經濟差異反映的乃是背後的生產力差異。因此，越能以開放的思維吸收外來文化，越有助於發展；反之，一味排斥外來文化的孤立文化，則限縮了發展的空間。

人類是群居的動物，從家庭到社會，十分講究人與人之間的關係。社會包括人口的組成與結構的不同，不同型態的社會自然會有不同的表現，但無論是種族、宗教、種姓或任何原因，人民都不應該被剝奪發展潛能的機會。確保和維持社會的流動性，將有助於社會的公平與穩定，也影響著國家的經濟命運。

至於特定政府所制定的特定政策，也會對經濟發展產生深遠的影響。從部落、城邦乃至國家的形成，政治實體擁有分配社會資源的絕對權力，任何政治上的干預，也會顯著影響經濟發展的軌跡。例如市場經濟體制比計畫經濟體制有效率、開放貿易政策比保護主義更有發展機會，而全球化下的國際貿易秩序，藉由市場擴大能帶來規模經濟與專業化生產分工的好處。然而，種族議題與政治意識形態下的分化與衝突，卻埋下了發展不穩定的因子。

當談及發展的分配不均時，政治因素往往比地理、文化、社會等因素更具煽動力與說服力。例如，有一派主流論述認為，分配不均的原因來自於低所得族群長期被壓抑，以及高所得族群的特權效應所致，是社會的不公不義現象。本書作者則以人類的經驗實例來回應，以個人生涯收入的成長軌跡與世代人力資本的累積，說明常見的分配不均統計其實只是一種靜態描述，其真實結構應是動態的社會流動，只有少數人會持續停留在低下階層，尤其是那些寧可不工作、坐領補助或社會福利的人；大部分的人，事實上會隨著人力資本與經驗的累積，在不同的人生階段爬升、流動至更高的所得階層。因此，將靜態的分配不均統計數字，視為政治因素導致的不公不義，顯然過於武斷，也昧於事實。

本書充分說明了可能影響經濟差異的各種原因，以及這些原因在交互作用後形成多元而複雜的結果，讓人耳目一新，發聾振聵。循著本書的脈絡，臺灣為一資源貧瘠的蕞爾小島，四百多年來，先後被荷蘭和西班牙占領下作為東西方貿易的轉口港、清末被英法聯軍逼迫開港通商、甲午戰爭後成為日本的殖民地，臺灣因此開始對外貿易、不斷吸收外來的先進知識與技術。此外，隨鄭成功來臺解甲歸田的移民，以及因國共內戰隨國民政府撤退來臺的兩百萬移民，都豐富了臺灣的人力資本。接下來的土地改革、開放貿易與發展勞力密集產業的工業化政策，也讓臺灣掌握了發展的機會，奠定二戰後經濟快速發展的基礎。

臺灣是一個多元族群融合的社會，有原住民、早期移民與晚期移民；因早、晚期移民結構的不同，又再區分為本省人與外省人等。然而，國家認同的政治分化，卻侵蝕我們好不容易達成的經濟發展奇蹟。戰後初期，國民政府由少數外省籍菁英掌權，本省籍菁英出於政治因素，容易強化本省人被壓迫、外省人享有特權的形象，每逢選舉就操作省籍意識的對決。對照本書的描述，弱勢族群的政客善於操作族群對立，以獲取政治資源，混淆成就與特權的區別，阻礙社會的融合與經濟的發展，讓人心有戚戚焉。

事實上，傳統刻苦耐勞的精神與重視教育投資的價值觀，讓臺灣在發展的過程中達到教育普及與生活改善的成果，已逐漸弭平本省人與外省人的省籍差異，唯一還存在影響的因素便是「政治」。國家認同與兩岸統獨問題如鬼魅般揮之不去，卻忽略生產力的提升才是經濟發展的動力，嚴重阻礙臺灣的長遠發展。族群的對立與文化的孤立，是野心勃勃的政治領袖取得政權最廉價的工具，歷史斑斑，殷鑑不遠。

本書給我們的重要啟示是，經濟差異背後反映的是生產力問題，而生產力又受到地理、文化、社會、政治之間的交互影響。雖然客觀環境易造成不平等的發展機會，但現代政府的政策務必確保人力資本累積的公平性，尤其是公平的受教育機會。解決之道需要人民理性思考的自覺，我們能做的是掌握生活機會扭轉契機，從而轉化不可能為可能，創造經濟奇蹟。而本書強調以「事前」和「事後」觀點來區分產出與生產力、成就與特權、惰性與歧視的不同，有助於釐清事實的真相，在人云亦云、資訊爆炸的時代，有如醍醐灌頂，值得我們深思。

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