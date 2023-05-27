晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》國賠案揭示台灣的「中國」問題

2023/05/27 18:02

康駿銘

中國一名男子在2018年環台期間，行經高雄時因天雨關係，遭漏電的路燈電擊身亡。高雄地方法院法官根據1993年法務部（時任法務部長為馬英九）函釋「中國地區人民也是中華民國人民」，判國賠463萬新台幣。事件引起立委質疑判決依據，並要求法務部廢除舊函譯。行政院對此通令各部會，「中國地區人民不具中華民國國籍者、非屬中華民國國民，不享有或負擔中華民國國民之權利義務，與此牴觸的舊函釋自即日起停用」。外國人申請國賠是按照中華民國（下稱「華國」）與該國之間的互惠原則辦理，即我國人如能在該國申請國賠時，該國人也可在華國申請國賠。然而，當該國是中國的時候，華國的法律系統似乎便會難以正常運作，彷如遇到了bug一樣。

中國一名男子在2018年環台期間，行經高雄時因天雨關係，遭漏電的路燈電擊身亡。高雄地方法院法官判國賠463萬新台幣。（美聯社、翻攝google map，本報合成）

中國與華國早已分道揚鑣，但兩國既互不承認，也互相聲稱擁有對方的主權，這個法律框架並不符合現實，也是台灣一直要被「中國」代表、以及被外交孤立的主因。要解決這些法律上的bug，最直接了當的方式就是按照現實情況與中國作出清楚明確、互不隸屬的區分，而筆者認為如今新的函釋正好就是讓法律框架重返現實的第一步。遺憾的是，台灣人長久以來受華國殖民教育和戒嚴迫害影響，我們這2300多萬人在身分、國籍認同上一直無法取得共識，加上中國長期以來與中國國民黨等裡應外合的認知作戰，灌輸「台獨」引來戰爭的說法，威迫利誘台灣人不履行民族自決的權利，讓台灣人把自己困在「中國」的內戰框架之中。然而，筆者雖然認為台灣人應行使民族自決權，脫離「中國」而獨立，但礙於台灣社會現況，目前新的函釋、以及早前外交部表示不排除「雙重承認」的說法，政府現是所邁向的「兩個中國」方向，也可理解為一種進展，只是會否反而因加強了「中華民國台灣」的形象而令民族自決更難推動，則又是另一個問題了。

中國的「統一」目標其實並不是台灣這個地方，而是中華民國 — 因為中華民國的存在令中共政權無法取得「中國」的合法繼承權（包括香港界限街以北的租界主權）及中國法統的依據。然而，在華國法律中甚至也同樣存在著「國家統一」等脫離現實、非以保障台灣人人權和利益的荒謬字句，更別說公家機關還在用早已不合時宜又有違國際習慣的「民國年份」。既然國賠案已再度反映出台灣「中國」問題的影響，就應積極面對，並回歸現實，別在留於幾十年前的時空了。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書