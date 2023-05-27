自由開講》國賠案揭示台灣的「中國」問題

康駿銘

中國一名男子在2018年環台期間，行經高雄時因天雨關係，遭漏電的路燈電擊身亡。高雄地方法院法官根據1993年法務部（時任法務部長為馬英九）函釋「中國地區人民也是中華民國人民」，判國賠463萬新台幣。事件引起立委質疑判決依據，並要求法務部廢除舊函譯。行政院對此通令各部會，「中國地區人民不具中華民國國籍者、非屬中華民國國民，不享有或負擔中華民國國民之權利義務，與此牴觸的舊函釋自即日起停用」。外國人申請國賠是按照中華民國（下稱「華國」）與該國之間的互惠原則辦理，即我國人如能在該國申請國賠時，該國人也可在華國申請國賠。然而，當該國是中國的時候，華國的法律系統似乎便會難以正常運作，彷如遇到了bug一樣。

中國一名男子在2018年環台期間，行經高雄時因天雨關係，遭漏電的路燈電擊身亡。高雄地方法院法官判國賠463萬新台幣。（美聯社、翻攝google map，本報合成）

中國與華國早已分道揚鑣，但兩國既互不承認，也互相聲稱擁有對方的主權，這個法律框架並不符合現實，也是台灣一直要被「中國」代表、以及被外交孤立的主因。要解決這些法律上的bug，最直接了當的方式就是按照現實情況與中國作出清楚明確、互不隸屬的區分，而筆者認為如今新的函釋正好就是讓法律框架重返現實的第一步。遺憾的是，台灣人長久以來受華國殖民教育和戒嚴迫害影響，我們這2300多萬人在身分、國籍認同上一直無法取得共識，加上中國長期以來與中國國民黨等裡應外合的認知作戰，灌輸「台獨」引來戰爭的說法，威迫利誘台灣人不履行民族自決的權利，讓台灣人把自己困在「中國」的內戰框架之中。然而，筆者雖然認為台灣人應行使民族自決權，脫離「中國」而獨立，但礙於台灣社會現況，目前新的函釋、以及早前外交部表示不排除「雙重承認」的說法，政府現是所邁向的「兩個中國」方向，也可理解為一種進展，只是會否反而因加強了「中華民國台灣」的形象而令民族自決更難推動，則又是另一個問題了。

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中國的「統一」目標其實並不是台灣這個地方，而是中華民國 — 因為中華民國的存在令中共政權無法取得「中國」的合法繼承權（包括香港界限街以北的租界主權）及中國法統的依據。然而，在華國法律中甚至也同樣存在著「國家統一」等脫離現實、非以保障台灣人人權和利益的荒謬字句，更別說公家機關還在用早已不合時宜又有違國際習慣的「民國年份」。既然國賠案已再度反映出台灣「中國」問題的影響，就應積極面對，並回歸現實，別在留於幾十年前的時空了。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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