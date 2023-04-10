晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

歷史學柑仔店》「學者治國」究竟是好是壞？來看唐朝初年的儒學與政治氛圍！

「學者」治國究竟是好是壞？對此，我們當然無法給出簡單的答案。這篇小文嘗試回到南北朝晚期以至唐朝初年，看看代表當時「學者」與「學問」的「儒者」和「儒學」，為何且如何在政治上受到重視，做出了什麼貢獻，又對我們理解前述問題，提供了哪些有益的思考素材。
歷史學柑仔店

歷史學柑仔店

2023/04/10 11:02

傅揚（東吳大學歷史學系助理教授）

在當代臺灣，「學者治國」似乎是個負面用語。最常見的批評，不外乎學者空談理論、拘泥於證據或學說、缺乏效率與執行力、不接地氣而一廂情願等。有別於此，律師治國、工程師治國、醫師治國或企業家治國，則彷彿給人一種印象，覺得他們更可以對症下藥、講求實效，讓政策變得更加「有感」。

但在古代中國以至其他許多地方，學者卻是政治舞臺上的要角。這些學者掌握現代人認為的人文知識，如文學、歷史、哲理思辨等；有的人畢生鑽研典籍書本，有的人則把握機會從政，嘗試實踐所學。當然，不同時空認定的「學者」可能有異，但學者在人類的政治上有舉足輕重影響力，應該是沒有疑問的。

圖1 宋代科舉殿試圖。在現代社會，應該鼓勵「學而優則仕」嗎？（圖片來源：維基共享）

那「學者」治國究竟是好是壞？對此，我們當然無法給出簡單的答案。這篇小文嘗試回到南北朝晚期以至唐朝初年，看看代表當時「學者」與「學問」的「儒者」和「儒學」，為何且如何在政治上受到重視，做出了什麼貢獻，又對我們理解前述問題，提供了哪些有益的思考素材。

一、什麼是「儒」？

在南北朝和隋唐時期（以下所稱的中古中國），「儒」也許是最能對應於「學者」的一群人。已經有許多學者討論過「儒」的字義、起源和先秦以降的發展，也考察了這群人的學問憑藉，也就是「儒學」。

大體而言，「儒學」包含孔子以來的核心關懷與思想預設，以經典所載的知識與倫理規範為基礎，主張將經書中的聖人之道應用於個人、家庭、社會以至國家等各種場合，希望透過合宜途徑，在各種「關係」（如君臣、父子、夫妻）中建立符合經典理念的秩序，並透過典籍知識來彰顯、證明它。在中古中國，儒學在學術文化、禮儀規範和政治實踐等層面上有重要力量，服膺上述理念並鑽研典籍和禮法的，都具備「儒」、也就是學者的特徵。

圖2 明代所繪之孔子像。「孔子之道」可說是儒學的出發點，但歷朝歷代對其有不同理解。（圖片來源：維基共享）

我們可以透過北周釋道安的〈二教論〉（570），以「他者」的眼睛，觀察中古時期對儒學的看法。〈二教論〉將形形色色的思想和信仰歸諸「佛」、「儒」二教，「佛」為內教，「儒」為外教，且內優於外。道安以「儒教」涵括周秦以降、佛教出現以前的所有學術流派，認為它們「同屬儒宗」，其根據在於它們都有賴以成說的典籍書冊，而儒學正是以經典為核心，故可綜合眾家。換言之，儒學、儒教是以故有典籍（「皇家之書」）為中心的文化傳統。

道安對儒教的另一觀察，是認為它與王朝治術息息相關，即「救形之教」、「外教」。他強調「位」的優先性，「有才無位」不如「有位無才」，所以後文說孔子雖然「聖達」，卻是「無位者也」，他述而不作只是發揚文軌，「非為教源」。儒教必須仰賴政治地位推一把，方可能達到其目標。簡言之，道安眼中的儒學，是以典籍為中心，並以政治和教化為己任的文化傳統。

因此，「儒」既是身分認同，也標誌學問與文化素養。但要強調的是，中古時期的人，未必能簡單以是否為「儒」加以區分。有些士人嫻熟經史典籍，卻更偏愛透過文學詞藻來實現自我。甚至有些僧人、道士，他們的文獻知識亦不遜於皓首窮經的學者。重要的是，不管追求什麼，許多人相信儒學和典籍知識，是治理國家所不可或缺的，學者治國是相當自然之事。唐朝初年的相關討論，則有其特定背景，得回到南北朝的歷史環境才能說分明。

二、學者與文化建設

南北朝的政治與社會動盪，對文化發展帶來巨大的負面影響，有礙學者安身立命。文書典籍散佚是其中一環，妨礙人追求學問。人們在戰火中當然更難進行學習。甚至想合乎禮制服喪，有時也沒那麼容易。北朝《顏氏家訓》的作者顏之推，就十分擔心子孫「生於戎馬之閒」，無法掌握士大夫家族的「風操」，也就是應具備的學問與德行。對此，歷朝都嘗試重振學術與文化建設。如聚書、重視學校，以至於強調知識的重要性。

隋朝在589年統一南北，除了政治上的成就，當時人也期待它能發揚學術與文化。在這種氣氛下，隋文帝與隋煬帝也推動若干措施，尤其是注重教育和制禮作樂，希望得到學者以至當時許多人的肯定。如隋文帝延聘當時名儒馬光到長安講學授業，原先在山東的學生仍不遠千里追隨至長安，這千百人的移動讓人印象深刻。制禮作樂更是大工程，因為經過南北朝近三百年分裂，許多舊有的禮儀和音樂已經湮沒很久，南北又各自添加了新元素，十分複雜。最後還是仰賴眾多學者合作，才完成一套足以彰顯王朝大一統氣象的禮樂制度。

遺憾的是，隋朝不到四十年就滅亡了。隋朝統一的成就和速亡，是很有衝擊力的事。唐初君臣因此不斷反思隋朝何以速亡，檢討其所作所為，其中也包括隋朝的學術與文教政策。最直接的反映，見於房玄齡等人編寫的《隋書》〈儒林傳〉。

〈儒林傳〉反映了編寫者房玄齡等人的觀點：第一，振興儒學是統一天下的結果。第二，隋文帝將儒學思想運用在政治上。第三，文帝「提振儒學」包括提倡經學與廣設學校。第四，文帝晚年輕忽儒學。儒學在隋朝中衰，為政權的印象蒙上陰影。隋文帝晚年縮減生員額數和裁撤學校一事，多被視為文帝「不悅學」，也就是不重視學問的表徵。雖有學者對此提出不同解釋，但至少在觀感上，它確實有損隋朝發揚儒學的形象。

〈儒林傳〉也對煬帝時期的儒學發展有所評價。它說煬帝即位之初也頗重視儒學；但他後來著力用兵，便輕忽文治了。學習和學問在這裡扮演了重要角色。〈儒林傳〉說煬帝「空有建學之名」，也就是儘管有學校，其效果卻有限，「使後進之士不復聞詩書之言」。〈儒林傳〉也以「學者」和「不學者」對比，強調國家盛衰興亡實有賴「學者」，亦即能把握儒學傳統的士人。由此可見，唐初史臣相當感歎隋朝二主無法有始有終地提倡儒學。

很清楚的是，〈儒林傳〉將儒學盛衰與國家興亡聯繫在一起。唐初學者認為，煬帝依任刑罰是隋朝速亡的一個原因。而唐初提倡儒學，是要避免重蹈隋朝覆轍。正如呂思勉（1884-1957）所說，唐初「所冀望於儒家者，為化民善俗，以革任法之治」。清代焦循（1763-1820）也認為，南朝自宋至齊都沒有專為學者所立的〈儒林傳〉，南朝梁「漸尚儒風」後才開始有之。從歷史編纂角度看，後來這些史書有不少成於唐初貞觀年間；為學者立傳，可能反映了唐初史臣想凸顯儒學的用心。

圖3 隋文帝像。信仰佛教的隋文帝是否真心重視儒學呢？（圖片來源：維基共享）

三、治國當用儒者

除了繼續推動各種文教政策，唐初和隋朝最大的差異，在於統治階層更看重學者、儒者的角色，不僅致力於學術文化建設，更有意識地將儒者推上政治舞臺，最具代表性的推手則是唐太宗李世民。

李世民在即位以前，就已經明白打天下與治天下的差異，很早便開始重視文治。史書說他「銳意經籍」、「留意儒學」，又建立一個「文學館」，與裡面的十八名「學士」花許多時間「討論經義」。但值得注意的是，這座「文學館」裡面的人，並非所有人都是以學者的身分聞名於世。李世民在一道命令中講得很清楚：這些學士包含兩類人，一類是嫻熟經典、可肇劃國家禮制的儒者，另一類則是具詩文創作能力的文人。所謂的「文治」，背後其實有儒者和文人的角力。

中古時期儒者和文人之爭，有深刻的歷史淵源。毛漢光教授指出，自戰國以降，「德行」、「經術」、「文章」、「吏幹」是中國取士任官和臧否的主要標準。漢代以後經術和文章分流，談經術者強調「德」（儒家倫理），重文章者強調「才」（智慧與學識）。魏晉以來，文章之士常被批評為「浮華」，既指文學寫作不強調德行的重要性，也批評文人們經常行止有虧。到了唐代，儒者和文人之爭則直接影響政府選才任官的標準。

唐初確實有一批人刻意抬高儒學傳統，認為文學無益於治道。《隋書》〈經籍志〉評論中古以降文學寫作的體裁和內容，認為追求文學美感本身並非壞事。但若流於宮體詩、過度重視詞藻，便有必要改正。尤有甚者，這些文人在隋代多難善終。〈經籍志〉最後強調文學寫作關乎國家、政治，過分沉溺於文學寫作，追求「屬辭」，絕非善事。

隋朝皇帝的用人，可能也刺激唐初君臣反思儒者在政治領域的重要性。大體而言，隋朝許多享有富貴權勢重臣，和儒學傳統多有段距離。隋初位極人臣，「年宦已極」的李穆，是以軍事才能知名。隋文帝時貴寵「冠絕一時」的「四貴」中，除蘇威接近儒學傳統外，楊雄是宗室兼之以忠勇，虞慶則有平定北疆之功。高熲雖號稱「略涉書史，尤善詞令」，其長處仍在於軍略。隋煬帝時最富權勢的重臣包括蘇威、宇文述、裴矩、裴蘊、虞世基等人。宇文述「少驍銳，便弓馬」，被認為「性貪鄙」；裴蘊「性明辯，有吏幹」，有行政才能。兩人各有長才，但未見儒學傳統的影響。裴矩具備儒學素養，但其功績多表現在軍事層面；虞世基儘管有儒學背景，卻主要以文學才能知名和受重視。至於兩朝元老楊素，史書雖稱他「研精不倦，多所通涉」，其長處仍在軍事活動與文學寫作上。對唐初的人而言，隋朝二帝親信以軍略或文學為長的大臣，是隋朝速亡的一個原因。起用儒者治國，則可望避免重蹈覆轍。

在這些因素的刺激下，唐太宗即位的第二年，便和當時知名的儒者王珪，討論未來政治方針。《資治通鑑》是這麼記載的：

上問王珪曰：「近世為國者益不及前古，何也？」

對曰：「漢世尚儒術，宰相多用經術士，故風俗淳厚；近世重文輕儒，參以法律，此治化之所以益衰也。」

上然之。

唐太宗問王珪：「近代以來（過去一二百年），治國的人表現得越來越不如以前，這是為什麼呢？」

王珪回覆說：「漢朝時崇尚儒者的學問道術，任用的宰相經常是嫻熟經書的人，所以風俗（社會人民的風尚習氣）純樸篤厚；近代以來則重視文采出眾者、較輕視儒者，又往往加入刑法律令，這是為什麼統治和教化會越來越衰微不振。」

唐太宗頗為首肯這番話。

由此可見，王珪強調代表文學文化的「文」應為政治得失負責，唐太宗也同意此說，說明「儒」、「文」對立，或儒者和文人的對比，是當時思考文治的一個重要元素，唐朝初年君臣也有意識地傾向儒學傳統。

若透過《舊唐書》卷66至75的個人列傳，簡單觀察貞觀時期受到重用或有特殊表現的大臣，除去以軍事貢獻知名者後，其中明顯親近儒學傳統的有房玄齡、杜如晦、王珪、李百藥、姚思廉、顏師古、令狐德棻、孔穎達、馬周、崔仁師、蘇世長、韋雲起等12人。在其餘的十人中，以文采知名、受文學文化影響較深的，有岑文本、杜正倫、虞世南、褚亮、薛收等五人；另外五人則是明習法令的戴冑、孫伏伽，和以上書言事知名的魏徵、劉洎、張玄素。

這個觀察和前述王珪的論斷相近，即以文學才能見長或明習法令者，在政治領域確有一席之地。但更重要的是，我們也看到親近儒學，或較具「學者」特質的人，在唐初受到重視。從這些人的傳記可知，在當時，儒學主要透過家族授受，再透過士人秉學入仕影響政治。其特色表現在嫻熟儒家經典和史傳，並透過上書言事和參與文教建設發揮影響力。若參照前面提過的毛漢光的論點，這些特徵反映了「學」的一面。

圖4 唐太宗像。唐太宗在歷史上有各種評價，但「貞觀之治」的成就多為人稱頌。（圖片來源：維基共享）

《貞觀政要》記載，王珪建言應重視儒者，太宗深以為然的結果是，此後百官中學問特別好，又明瞭為政之道的人，可以更快地升遷。這也許是唐初「治國當用儒者」最直接的結果：應盡可能獎勵、吸收有儒學背景的士人進入政府。

四、儒學與貞觀之治

那麼，儒學究竟對大名鼎鼎的「貞觀之治」起到什麼作用呢？我們毋須過分美化其效果，但也不該一味嗤之以鼻，以為這不過是虛應故事。對此，羅彤華教授認為「德治思想」和「聖王觀念」是儒家思想帶給貞觀時期最重要的元素，值得參考。

「德治思想」強調政治問題離不開人的道德，唐初儒學在兩方面發揚了這個關懷。第一，德治要求在上位者自律自制，醞釀出遵守制度（守法）和君臣互相督責的風氣。第二，在挑選官吏時，也特別考察候選人的德行操守。

從德治思想出發，唐太宗也特別關心如何做一個「聖王」。除了道德訓誨，他還從儒者的學問，特別是歷史知識中尋求聖王的榜樣，也推動修史和論史的風氣。在愛民的大宗旨下，太宗尤其重視納諫，以減少可能犯的錯。

我們當然不能天真地將唐初的政治建設，完全歸功於儒家的道德理念和人文歷史關懷。例如儒家強調的理想人倫關係，即便在貞觀時期也很難完全體現。唐太宗用人亦不是只挑學者，其中還涉及社會階層、地域勢力等複雜要素。但可以肯定的是，在功利與現實考慮外，儒者確實透過經史學問，提出一份理想生活方式的藍圖，也促成君臣溝通、較為合理的政治文化。

圖5 《貞觀政要》書影。記載貞觀君臣論政言行的《貞觀政要》，
除了是中國政治文化史上的重要經典，在東亞地區（特別日本、韓國）也有頗大影響力。（圖片來源：中國哲學書電子化計劃 https://ctext.org/library.pl?if=gb&res=95623）

在這篇小文的最後，筆者想強調兩點。首先，「儒學」、「儒家」在中國歷史上，其實相當複雜，絕非單一、停滯無變化的。至少在宋代以前，多數的「儒」可能更近「學者」而非「思想家」。但這不表示宋代以前的「儒」較不重要。陳寅恪先生在〈論韓愈〉中便說過，「二千年來華夏民族所受儒家學說之影響，最深最鉅者，實在制度法律公私生活之方面，而關於學說思想之方面，或轉有不如佛道二教者。」透過治國參政，「儒」和學者在許多歷史當下都是有份量的存在。

第二，當代政治體制和許多假定，與古代中國有深刻差異。但反思過去經驗、考慮當下難題以及探索國家施政方針，應該仍是政治人物以至關心公眾生活者所念茲在茲的。現在需要什麼樣的「知識」或「學問」來處理眾人事務？歷史、人文、思辨等學養，對政治有何助益？這些元素是否能描繪出不同的願景？與其過分簡化地讚揚或批評「學者治國」，我們不如進一步思考這些問題，追尋更理想或合理的政治生活。

本文改寫自拙作〈斯文不喪──中古儒學傳統與隋代唐初的政治文化〉，並補充了若干資料。

參考資料與連結

毛漢光，〈中國中古賢能觀念之研究－任官標準之觀察〉，《中央研究院歷史語言研究所集刊》，48:3（1977），頁333-373。

毛漢光，〈論《貞觀政要》中的君臣溝通文化〉，《國立臺灣大學文史哲學報》，41（1994），頁67-81。

陳寅恪，〈論韓愈〉，收在《金明館叢稿初編》（北京：三聯書店，2001）。

傅揚，〈斯文不喪──中古儒學傳統與隋代唐初的政治文化〉，《漢學研究》，33:4（2015），頁177-211。

羅彤華，《貞觀之治與儒家思想》（臺北：師大史硏所，1984）。

本文經授權轉載自【歷史學柑仔店】 「學者治國」錯了嗎？來看唐朝初年的儒學與政治氛圍！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書