自由開講》李易峰事件：中國清零與維穩瑕疵的障眼法

高琛

中國大陸演員李易峰11日因被通報「多次嫖娼」遭北京警方逮捕，官媒迅速發布消息後，一夕之間各種爆料與醜聞鋪天蓋地而來，此新聞佔據各大社群版面，李各項代言嘎然中止、聲名掃地，明星桃色醜聞的爆發，本就會吸引吃瓜群眾嘗新鮮看熱鬧，世界各地皆是如此，然中國大陸媒體受到中共之監督與審查，其釋放之新聞與消息，自然有其政治意涵與目的，更何況在二十大前夕，中共當局自然需要精準操控網路輿論，因此就筆者看來，李易峰事件僅是中共在二十大前聲東擊西之障眼法而已。

除了李易峰事件，中國最近還有什麼大事？

清零至上，民怨沸騰

近期中國境內疫情再起，逾30個城市遭到封控與人流管制，而14日梅花颱風登陸上海，為因應疫情進出城管制，上海民眾出行需要72小時陰性證明，網友表示不少常態化地方都停止檢測，少數開放的地方，人們在馬路上排了足足數公里，頂著颱風冒大雨相擠為命，百姓真的是無可奈何、哭笑不得，並批「這種愚昧無知的做法不知是為百姓想還是為官帽想」。

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另貴州省貴陽市疫情失控，封城已超過一週。中秋之夜，貴陽花果園小區和蔡家關村爆發群體抗議，民眾要求當局發物資解困，遭到鎮壓，大量捐贈物資甚至被物業高價倒賣，激起民憤。

新疆伊犁哈薩克自治州自8月初封城進行疫情封控已逾40餘日，伊犁民眾生活陷入食物不足、藥品取得困難，以及女性衛生棉數量極度不足的情況，紛紛對外求援，然其亂象卻得不到當地政府解決與回應，因此頻頻在社群發文求助，卻遭當局不斷刪除。微博的「伊犁超話」遭到嚴密審查，許多「負面訊息」的存活時間不超過一天；多名網友控訴發文就遭到官方恫嚇，伊犁當局近日甚至下令網評員展開「微博超話稀釋」活動，發文內容必須正能量，題材不限，但不得關聯疫情與防疫。

宗教自由遭嚴重打壓

中共針對新疆以外地區穆斯林的「中國化」五年計畫（2018—2022年）正在全國加速推進，各地清真寺伊斯蘭標誌和民俗文化正在消失，2019年12月，河南商丘市寧陵縣孟樓村的清真寺在當地政府的強令下，圓頂、星月標誌被拆除。該省信陽市南關清真寺等四處清真寺也是如此；另在2019年甘肅省僅平涼市至少16處清真寺宗教標誌被拆除，該市崆峒區賢太清真寺還被政府換上了「愛黨愛國，團結和諧」的紅色標語。

中共針對新疆以外地區穆斯林的「中國化」五年計畫正在全國加速推進，各地清真寺伊斯蘭標誌和民俗文化正在消失，圓頂、星月標誌被拆除。（AFP）

整改後最大的不同，是拆除阿拉伯風格的圓頂和宣禮塔，高掛五星旗，恢復中國傳統建築風格，原本屬於回民的標誌，如今卻不倫不類，成四不像。

房地產危機成不定時炸彈

中共房地產危機未止，繼2021年夏天的恆大違約事件後，房地產商迫切希望從疫情的影響中恢復，但停貸事件令情況變得更加複雜，開發商依賴購房者的預售資金，但監管收緊和疫情影響導致資金鏈斷裂，正在對開發商、供應鏈、銀行和政府造成一系列連鎖反應，由於市場情緒低迷，房價增長放緩，2022年房屋銷售額下降幅度可能達到30%，這可能會影響開發商償還債務和支付承包商款項的能力，如此一來，從上游材料到下游家電，整條供應鏈都是潛在受害者。

上述民眾百姓的吶喊與掙扎，紛紛淹沒在李易峰3P床戰的新聞和流量中，如此輿論操作力度將在中共二十大前達到高峰，日經亞洲報導，中國2020年以「公共安全」支出為名的維穩經費達2,100億美元（新台幣約6.4兆元），高出同年軍費的7%，就今年來種種作法顯示，官方對社會的控制不減反增。

中共用盡心力控制、監視基層人民，然面對境內疫情再起，經濟衰退嚴重，失業率激增，卻選擇視而不見，隨著二十大接近，中共為延續習近平之第三任期，其維穩手段將越發嚴苛，民眾陷於饑饉、疫癘、兵戈之變，不啻火熱而水深。

（研究生）

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