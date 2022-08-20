鬼王來鬼扯》王子斗的美VS.王子的渣與痴

王子斗很美，而王子斗的始作俑者－威爾斯王子，原先是讓人匪夷所思的渣男，其後則又轉為讓人出乎意外的痴男。

鬼王

三支王子斗。（圖：作者提供）

過去年少輕狂，光是Freehand就玩了十多年，直到這幾年逐漸才轉回傳統英式經典斗。雖說斗型千百種，但即便在同一斗型下，不同的斗師也會在斗桿、斗缽、斗口與煙嘴上，展現自己秀異的美學風格。往往只是簡單的曲線與斜角，就刻畫出一支斗獨特的韻味。而傳統英式斗型中，至今最讓我著迷的莫過於王子斗（Prince）。

王子迷人之處就在於纖細的斗桿和微微下彎的菸嘴，而菸嘴下彎的弧度則是增一分則太多、減一分則太少，可謂講究到家。但有趣的是，斗嘴下彎的王子斗就得搭配圓鼓鼓、胖嘟嘟的斗缽。如果斗缽是Canadian式的圓柱體或Zulu式的錐體，就讓人感覺是某種壯陽藥廣告上使用前的參照圖。

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雖說個人收藏早已有支Amphora出的噴砂王子斗，但先前未曾特別注意，只因當時關注的是將這批Amphora Xtra系列芭樂斗收齊的問題。顧了整片森林，就忘了小樹。

Amphora的王子斗雖然說是不起眼的噴砂斗，但斗身與菸嘴卻拿捏的恰到好處。（圖：作者提供）

儘管Amphora是荷蘭菸草商，但早期還曾出過自家品牌的菸斗。至於做菸草的為何也順便做菸斗？其實這也非常稀鬆平常。W. O. Larsen和Georg Huber本來都只是位於哥本哈根和慕尼黑的知名菸草店，後來不也自己出來做斗了嗎？唯一的差別就在於：是自己聘用斗師做斗，還是外包其他斗廠而已。因此，包括LV、Hermes、Gucci，這些知名的時尚品牌也都曾出過自家的品牌菸斗。聽起來雖然有點跳TONE，但還真別太意外。

Amphora本身為荷蘭的菸草公司，菸斗也是委託其他公司製造，僅作為贈品或促銷活動使用。但優異的品質仍受藏家喜愛。（圖片來源：https://pipedia.org/wiki/Amphora#/media/File%3AAmphora_Chart.jpg）

至於Amphora這批斗，據說是由Gubbels & Sons BV所生產。Gubbels & Sons BV旗下主要的品牌為Big Ben和Royal Dutch，Amphora菸斗基本上並不販售，而是作為Amphora菸草促銷之用。由於數量不多，但品質不錯，所以也受到不少藏家喜愛。

其後，我的收藏中莫名其妙跑出了一支Dunhill的王子。無庸置疑，Dunhill的Prince當然比先前的Amphora好看數百數千倍（廢話，錢都砸下去了）。直紋與火焰紋共同交錯編織出的360無死角景緻，雖然還沒美到不忍直視的境地，但「雞你太美」的讚嘆聲仍舊從心頭蹦了出來。

Dunhill可謂菸斗界中最著名的品牌，此支王子斗的斗缽上就佈滿了火焰紋。（圖片來源：作者提供）

於是乎，追問王子斗身世與來歷的好奇心也就油然而生。

但這檔事還真的是不查不知道、一查嚇一跳，原來王子還真有其人，而這位王子就是19世紀末、20世紀初英國大名鼎鼎的威爾斯王子（Prince of Wales）。此處得先說明一下，這位威爾斯王子的全名很長： “Edward Albert Christian George Andrew Patrick David”，裡面包含了愛德華、亞伯特、喬治、安德魯、派翠克、大衛等等，反正你想得到的英文男子名他幾乎都有。但這種王室貴族在不同階段都會有不同的頭銜，為了方面敘述，我們就姑且以他眾多名字中的第一個名字「愛德華」發想，稱他為「大愛」吧。

話說「大愛」是英王喬治五世的長子，大愛從出生起就被冊封為「威爾斯王子」。據說喬治五世也是個老菸槍，所以「大愛」年紀輕輕時也就學習到抽菸斗、抽雪茄與紙捲菸等如此高尚幽雅迷人的好習慣。但與此同時，大愛從小就在上流社會中打轉，不僅懂玩、有品味，還很會玩。上流社會紈褲子弟愛玩，本來就天經地義。但大愛不但愛玩女人，還特別偏好熟女人妻。別懷疑，他喜歡的是熟女人妻，不是天真無邪的小蘿莉。他當時顯然睡了不少上流社會貴族的人妻，展現出十足的渣男性格，搞得王室與首相非常頭疼。

渣男大愛雖然幹了許多全世界男人嘴巴都會撻伐、但內心卻羨慕無比的行徑，但有一點是值得我們斗友稱頌的－他熱愛菸斗。就現存相關資料顯示，我們這位渣男大愛偏好Sasieni和Dunhill。

1924巴黎奧運的晚宴上，大愛曾將一把Sasieni送給了來自美國賓州州立大學的400公尺跨欄選手C. H. Moore。Sasieni還將此事廣為宣傳，強調大愛王子就是因為知道Sasieni的好，所以才願意將它作為致贈給美國選手的禮物。然而，若瞭解整件事的來龍去脈，大家就能輕易理解Sasieni為此大書特書的緣由了。

自威爾斯王子於巴黎奧運晚宴上將Sasieni菸斗送給來自美國的跨欄選手後，Sasieni公司便以此為廣告噱頭、大書特書。（圖片來源：http://www.pipephil.eu/logos/en/infos/sasieni1.html）

話說Sasieni的老闆Joel Sasieni最早先是在Charatan當學徒，其後轉往Dunhill發展，最後當上Dunhill的廠長。不過，Joel並不因此滿足，他相信他能改進Dunhill的製程、他能做得更好，所以1919年時自己出來創立了Sasieni。

商場上前掌櫃出來跟老東家對幹互撕的故事，相信大家都聽很多了，通常爭執的焦點不外乎配方、技術與商標。Joel Sasieni出來單幹時，也跟德國的Vauen一樣，曾為了小白點的商標權問題跟Dunhill鬧得不可開交。但Dunhill家大業大，在法律訴訟問題上，Sasieni根本不是對手。眼看苗頭不對，Joel Sasieni最後只好使出殺手鐧：

「喵的，你是小白點，我就搞個小藍點！」 「Son of Bxxxx，你才一個點，我弄四個點，看誰的點點多！」

於是乎，日後同為菸斗界品質保證的標誌－「四點Sasieni」（Sasieni 4 Dot）－就這樣誕生了。

Sasieni當初為了避免商標專利爭議，索性將Logo從一點變為四點，白點改為藍點。（圖：作者提供）

然而，Joel Sasieni雖自信滿滿，自家菸斗品質不輸Dunhill。但大家也知道，搞商業做生意這檔事到頭來光有自信根本沒啥鳥用，重點是外界消費者的認可。

好死不死，1921年來自威爾斯的渣男大愛王子頒賜了「皇家認證」（Royal Warrant）給Dunhill。所謂的皇家認證是皇室成員頒授予特定廠商的認證，而這些廠商也能對外宣傳廣告自己是皇家認可的御用廠商，以增加自身的信譽。簡單來說，就是渣男大愛王子以王室成員的身份向各界公開認可Dunhill菸斗的品質啦。

故事說到這，相信大家應該都搞懂了。才剛出來單幹的Sasieni遭逢商標權與渣男大愛王子將皇室認證頒授給Dunhill的雙重打擊後，終於逮到機會扳回一城了。既然渣男大愛王子都將咱們家Sasieni菸斗送給來自亞美利堅合眾國的奧運選手了，我們當然要大書特書一番了。

如果Joel Sasieni僅滿足於此，我們就太小看他了。不管是在戰場或商場上，「乘勝追擊」絕對是千古不變的法則。既然渣男大愛王子都肯定Sasieni了，我們當然要建立進一步更緊密的關係。

進貢免費的公關斗給王子嗎？拜託，這也太俗氣太老套。Charatan也宣稱他們家曾被皇室欽點，曾多次進宮獻斗。人家渣男大愛王子好歹也是個王儲，要玩就玩大一點。乾脆這樣好了，我們直接幫這位渣男大愛王子直接設計一款全新的斗型，讓後世萬世萬代都知道而這支斗就是因他而生，而這支斗就直接叫「威爾斯王子」（Prince of Wales）！

平日菸不離手的溫莎公爵，此時手上拿的正是王子斗。（圖片來源：https://pipesmagazine.com/forums/threads/the-prince.51433/）

自Sasieni設計出王子斗後，此斗型可謂橫空出世，廣受各界愛戴。於是乎各品牌就跟抄碩士論文一樣，紛紛毫無忌憚地大肆COPY王子斗型，並列入常備的基本款。只是各家王子斗型的編號不太一樣：Sasieni是#88，Kaywoodie是#96，Savinelli是#313與#315KS，至於Comoy’s則為#337。有趣的是，Chacom的王子斗型編號也同樣是#337。為何會跟兩本碩士論文一樣，發生如此詭異的雷同現象？還有待大神們來解答。（有另一派說法認為，王子斗實為英國老斗廠Loewe & Co.所設計，但此說難以驗證，所以暫時存而不論。）

王子斗已是經典斗型，但每家的斗型編號有所不同。Comoy\'s 王子斗的編號為#337。（圖片來源：作者提供）

Amphora王子斗的斗型編號為X-tra 721。（圖：作者提供）

Savinelli是義大利知名的菸斗品牌，其王子斗的斗型編號為#313、#315KS。（圖片來源：https://www.savinelli.it/eu_en/the-savinelli-models）

Kaywoodie為美國知名的大眾菸斗品牌，其王子斗的編號為#96。（圖片來源：https://pipedia.org/wiki/Collector%27s_Guide_to_Kaywoodie_Pipes）

就當王子斗又紅又火又熱後，1936年初喬治五世駕崩，從1910年就當上王儲、已熬了26年的渣男大愛王子終於登基成為大英帝國的國王，史稱「愛德華八世」。不過，才晉升為國王的渣男大愛並未換了位置就換了腦袋。此時，他遇見了來自美國的辛普森夫人，兩人因此擦撞出轟動全世界的生命火花。

這位辛普森夫人，先前已離過一次婚。與愛德華八世邂逅時，正處於第二段婚姻關係中。換句話說，此時辛普森夫人正是不折不扣的熟女人妻，而剛晉升為愛德華八世國王的大愛先生仍舊維持了他過去一貫的渣男性格－喜歡熟女、想玩人妻、朝朝暮暮企盼的就是熟女人妻。但與過往迥異之處在於，這次渣男大愛先生動的是真愛，辛普森夫人也願意為了他而離婚。

雖說這樣的愛情故事在現今社會看來實在沒什麼，但在20世紀初的英國卻驚天動地。堂堂大英帝國的國王吵著要娶一位來自美國的人妻，不僅違反英國國教教義，同時也不被社會大眾接受。於是乎，這對男女的乾柴烈火問題演變為嚴肅的政治課題。愛德華八世不得不在大英帝國江山與美國熟女人妻間做出抉擇，此時早已當了數十年渣男的愛德華八世，腦袋似乎被馬車輪輾過似的，突然一改過往行徑，從渣男變成了痴男，決定選擇人妻、放棄江山。最後於1936年底時，愛德華八世宣布退位，並於1937年時與原先的辛普森夫人結婚。此後大愛渣男轉為大愛痴男，同時擁有了新頭銜「溫莎公爵」，至於他的美國熟女則被稱為「溫莎公爵夫人」。

原以為擁有兩支王子斗，故事就差不多該結束了。誰知道菸斗這玩意似乎會自體繁殖，越生越多，莫名其妙我的菸斗架上又多了支Prince，這支斗的廠牌來歷也頗為有趣，叫做 “The Academy Award”。

電影藝術學院獎（The Academy Award）就是俗稱的「奧斯卡金像獎」。據說數十年前某次奧斯卡金像獎開幕時，當時大會安排每位入場的男星都要叼根菸斗以製造效果。看來前人真的比較有智慧，看一群男星叼根菸斗入場，總比現在看那些女星穿上要露不露、且又時常翻車的拙劣禮服還順眼多了，而當時負責贊助菸斗的廠商就是來自英國的Comoy’s菸斗廠。Comoy’s也很聰明，看到效果不錯，於是便順水推舟搞了個副牌就叫 “The Academy Award”。

奧斯卡金像獎開幕典禮為製造話題，曾要求進場的男星都叼根菸斗。當時負責贊助菸斗廠商Comoy`s，因此就成立了副牌，並以 “The Academy Award” 為名。（圖：作者提供）。

雖說The Academy Award只是Comoy’s旗下的副牌，不得不說的是，這種1960年代的老斗，木料就是不一樣。至少小弟本人親自把玩過的幾支The Academy Award，不僅吸菸品質杠杠的，就連紋路都屌打現今許多要價至少3、400歐以上、標榜個人獨立品牌的設計師斗。

如今筆者微薄的收藏中已擁有三支王子斗，這些王子斗日後會不會又相繼生出其他王子？我也不知道。但可以確定的是：王子斗很美，而王子斗的始作俑者－威爾斯王子，原先是讓人匪夷所思的渣男，其後則又轉為讓人出乎意外的痴男。

（自由評論網提醒您，吸菸有礙健康）

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