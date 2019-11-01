鬼王來鬼扯》台灣咖啡產業番外篇：台灣咖啡之鶯鶯燕燕（一）

情色咖啡館於日本本土發展出來後，當然也會順理成章地飄洋過海來到台灣。1934年台北著名的咖啡館即以超過30家，其中較為著名的包括「紅雀」、「銀鳥」、「美人」、「悅女締女」、「紅蘭美人座」、「牡丹」等。稍有概念的人也知道，這些店名聽起來就不像是正常的文青咖啡店會取的名字。醉翁之意不在酒，去這些咖啡館的男人，真正的目的也不是品嚐咖啡。

鬼王

日本是個很神奇的民族，整天鞠躬來鞠躬去，表面上看起來彬彬有禮，但卻能創造出全世界最大最發達與最先進的AV產業。許多在別的國家一點也沒啥特色的正經生意，卻都能被日本搞成風俗業。大家都知道，男人上酒店可以叫小姐陪酒，去舞廳可以找舞小姐陪舞，唱KTV可以叫傳播來陪唱陪嗨。但即便是充滿文藝性與哲學性的咖啡，日本人都可以搞成連喝咖啡也能叫小姐坐檯的型態。

咖啡館究竟要賣什麼樣的飲料與食物？除了必定有賣咖啡以外，其他要賣啥並沒有個定數。現今有些咖啡館只提供飲料與簡單的輕食，但有些咖啡館還會有簡餐。同樣的，一百多年前當咖啡館引進至日本與台灣時，也不可能就將歐洲的模式照單全收。移植到東方的咖啡館不僅要配合在地化的脈絡，更重要的是，有時候還會創造出另類的樣態。雖然咖啡館一開始販賣的是優雅的氣質，但在日本、台灣則又冒出與其迥異的「情色咖啡館」。

話說1888年開設的「可否茶館」是日本第一家咖啡館，但細心的讀者應該不能發現，店名用的是「茶館」，不是「咖啡館」。為何用「茶館」一詞呢？其實不難理解。因為咖啡館（Café）是歐洲的產物，日本根本沒有這玩意，也沒有這樣的詞彙。若用茶館作為店名，一般人可能還比較理解，至少知道這是可以坐下來喝飲料吃點心的地方，所以後來日本許多咖啡館用的名稱都是「喫茶店」。

咖啡館（Café）是歐洲的產物，若用茶館作為店名，一般人可能還比較理解，至少知道這是可以坐下來喝飲料吃點心的地方，所以後來日本許多咖啡館用的名稱都是「喫茶店」。（圖：網路）

喫茶店的餐飲雖然已向日人推崇的西化飲食邁進了一大步，但有些店卻希望以更濃郁的歐式風格來區隔傳統的喫茶店，因此店名則直接將用Café一詞，或直譯為「カフェ」。但除了在店名與裝潢上做文章以外，有些咖啡館甚至會提供酒精飲料。此外，大家都知道，日本人一直是全世界最擅長創造各種詭異神妙之情色活動的民族，某些咖啡館還會聘用漂亮的服務生妹妹，客人來喝咖啡時，服務生則會坐下來陪您一起喝咖啡聊是非，而從事此類工作的女性，被稱為「女給」。簡單來說，這就是有小姐坐檯的情色咖啡館。

情色咖啡館於日本本土發展出來後，當然也會順理成章地飄洋過海來到台灣。1934年台北著名的咖啡館即以超過30家，其中較為著名的包括「紅雀」、「銀鳥」、「美人」、「悅女締女」、「紅蘭美人座」、「牡丹」等。稍有概念的人也知道，這些店名聽起來就不像是正常的文青咖啡店會取的名字。醉翁之意不在酒，去這些咖啡館的男人，真正的目的也不是品嚐咖啡。

男人去情色咖啡館當然是尋求片刻的風花雪月，希望在與女給的互動中找到戀愛的感覺。基本上女給是賣笑不賣身的，頂多就是陪坐在身旁，陪客人喝咖啡聊天，或許會有些若有似無的肢體接觸，但也是點到為止。女給的收入來源有可能是店家給予的底薪，但更多應該是客人消費的抽成。此外，客人為了追求女給，有時也會送些禮物。當然，這都要看女給自己本身的手腕。至於客人是否會與女給發生性關係，這都是場外交易的問題，並非女給原先的工作範圍。

獅子咖啡館的女服務生。（圖：國立臺灣歷史博物館）

鬼王在此必須順帶一提的是，近年來許多人想要幫「女給」翻案，強調女給是一種特殊的存在，部分有女給的咖啡店還是「文人的高級社交場合」，重新「浪漫化」女給的角色。這些人總愛強調，女給不是娼妓，他們並不販賣肉體。女給標榜的是「追求自己的戀愛，追求男女平等。把自己包裝得摩登，與過去畫分」。所以，「女給販賣的，是一個關於自由戀愛的意淫感受，陪客人聊天，甚至吟詩作對」，他們是特殊時代脈絡下的特殊產物，如果把他們當成戰後的酒店、摸摸茶的前身，就無法弄懂這種特殊的存在。

鬼王想強調的是，這群人顯然根本沒有搞懂「合法娼妓」和「女陪侍」的差異，前者可進行合法性交易，這樣的人不管是戰前或戰後都存在，也就是俗稱的「公娼」（直到阿扁廢娼才取消）。不管是日治時代咖啡館的女給，或是當時的料理亭或茶室的女陪侍，他們都不能進行合法的性交易，他們也同樣都販賣著曖昧的感受。同樣的，戰後存在於酒店、舞廳、咖啡館、茶室內的小姐，他們於法律上也不能進行性交易行為。不管你是去南京東路上最高級的八樓援助失學少女，或是去南部鄉間最簡陋的越南店進行國民外交，裡面的小姐於本業上頂多就是陪你唱歌聊天喝酒擲骰子。他們同樣跟日治時期的女給一樣，會與跟客人搞曖昧，跟客人撒嬌買禮物。

當然，這群浪漫化女給的人或許會反駁說，日治時期有些女給咖啡館還是高級的文人社交場所哩！拜託喔，戰後一堆高級招待所不也是有小姐作陪，同時也是高級的政商社交場所嗎？！

不管是日治時代咖啡館的女給，或是當時的料理亭或茶室的女陪侍，都不能進行合法的性交易，他們也同樣都販賣著曖昧的感受。（圖：網路）

簡單來說，女給就是女陪侍，幹的就是坐檯的業務。他們如同酒店、摸摸茶的小姐一樣，按規定不能進行性交易，但販賣的也都是曖昧的情色感受，無須刻意浪漫化。此種情色咖啡館文化於1930年代達到顛峰，但當時台北市也出現許多可供男人玩樂的情慾遊憩場所，所以情色咖啡館只能被視為整體情色產業的一部份。曾有人說，咖啡館以及女給文化於1930末期逐遍被喫茶店清新的氛圍取代，因而沒落。但我們不得不指出的是，1940年代開始日本就陷入戰爭的泥沼，整個國家社會管制越來越嚴格。於此狀況下，情色產業沒落只是剛好而已，不太可能是因為喫茶店清新的氛圍勝出所致。1943年總督府甚至明令禁止女給行業。

戰爭雖然造成情色咖啡館的式微，但男人的本性是不會因為戰爭而改變的。從戰後開始，情色咖啡館又再度死灰復燃。而此種坐檯的模式不但存在於酒店、咖啡館、茶室內，居然連非都會地區的冰果室女服務生也能陪客人坐台。當時報刊社論就批評：「像現在這樣，喝一杯咖啡，就置身於人肉市場；吃一盤刨冰，女招待就走過來坐到你的大腿上，而且窮鄉僻壤都有這種生意，實在是不成話說」。

衛道人士的批評不難理解。1950年代初期的兩岸局勢可說是非常緊張，當時政府隨時要準備反攻大陸，對於經濟活動的管制極為嚴厲。1952年八月，政府頒佈了〈戰時生活節約運動實施辦法〉，除了要求日常服裝儉樸、減少公私宴會、節約餐點，更嚴格限制酒樓、咖啡館的開設。此外，政府為節約外匯，更將咖啡列為「奢侈品」，關稅高達120%。由於咖啡館於日治時期就帶有情色性質，所以戰後政府便將咖啡館列為特種營業場所，屬於「特種咖啡茶室業」，營業稅也比一般行業高出許多。但值得注意的是，當時法令對「特種咖啡茶室業」的定義為：「只提供場所，備有服務生陪侍，供應飲料之營利事業」。換句話說，咖啡館提供坐檯小姐服務是合法的營業行為。因此，儘管衛道人士難以容忍情色咖啡館的存在，卻也拿它沒輒。

咖啡館被列為特種營業的問題，後來也困擾許多真正的「純」咖啡業者。由於早期就將咖啡館、咖啡廳列為特種營業，而特種營業的稅率很高、要繳的錢很多，導致那些只想賣純咖啡、根本不想牽涉色情營業的人，就真覺得自己很衰，辦理營業登記時只好將營業項目登記為「冰果店」。合法的咖啡店一定是有在做黑的，但不想做黑的，只能變成掛羊頭賣狗肉的冰果室了。（待續）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法