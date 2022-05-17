自由開講》請不要輕易喊出全面停課

陳啟濃

近日校長協會與一些教育團體紛紛提出建議教育部停課兩週的意見，出發點當然是為了學生的健康，但全國各縣市疫情不同，甚至每所學校的狀況也不一樣，統一規定停課是否妥當，需要大家三思而後行。

近日校長協會與一些教育團體紛紛提出建議教育部停課兩週的意見。（資料照）

教育部對於因疫情停課的學校作為，已經給學校許多彈性做處理，這就像放颱風假一樣，有的山區學校停課可以按實際天候狀況做決定，對於目前的肺癌疫情因時間與地區而產生的變動差異更大。

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甚至大家要進一步思考，停課改視訊教學本是為了防止疫情擴大，然而學校只是社會系統的一部分，當學生停課在家，他還是有機會跟家人與社會大眾產生接觸，這樣的傳染危險不是更有機會。更不用說造成家長的困擾，或是孩子單獨在家的問題。

退一步想停課採視訊教學真的是壞處多多，單一的視訊教學，光認知學習的部分都沒辦法很完整，更何況學校教育還賦有很重要的學生社會化與情意技能動作上的學習，這些是停課在家的學生無法受到的完整學習內涵。

再說從維護身體健康的立場來說，學校的活動場域與正常的作息，更能讓孩子維持身心發展的優勢。有良好的抵抗力才能夠有更佳的免疫力來抵抗病毒的傳染，這樣的觀念也是做好防疫工作的正確態度，不是嗎？



（偏遠學校國中校長）

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