自由開講》拿人一斤也得還四兩

鄭麗伶

近日和台灣親友談起萊豬公投，最常聽到的爭論是「為了食安不拒美豬只拒萊豬」。可惜的是，此話漏洞百出，真心希望有人能以科學證據說服我，因為萊牛已在台灣哞哞叫九年多了。

台灣人可以選擇不買美豬，也可以不吃美牛，美國只要求開放市場。買不買、吃不吃隨台灣人民，這就是市場機制。

請繼續往下閱讀...

2012年台灣開放萊牛，至今美牛銷售在9年內成長3倍，而美牛70％有萊劑。至於萊豬是今年初才開放，不要說萊豬在美豬中佔不到20％，近一年來萊豬根本沒進台灣；因為進口商沒進也不想進，主因是美豬比加拿大豬還貴，而且台灣人喜好溫體豬，這就是市場機制。更何況，美牛在台灣市佔率近50％，而美豬只佔1％。

如果12月18日的公投是萊牛萊豬同台，至少邏輯上還說得通。但只針對豬肉，全世界的人，至少美國人是無法了解的。他們會問這是根據哪門子的科學？而我們真能理直氣壯說萊豬公投是百分百食安議題嗎？至少以本人有限的智力，我想不出要如何向美國人解釋這麼深奧的「道理」。

台灣人可以選擇不買美豬，也可以不吃美牛，美國只要求開放市場。買不買、吃不吃隨台灣人民，這就是市場機制。（EPA）

更重要的是，台灣已經打開市場，現在又沒有國際認證的科學憑藉就關門鎖國，這不僅是背信行為、也是經濟制裁的動作。而且坦白說，這和中共對於許多台灣果農所做的棄單行又有什麼兩樣呢？日後若美國也對台灣農產品進行類似的制裁，光是調高關稅就好了，屆時也只能請台灣農民忍痛吞下肚。

至於所謂的「食安」，正常食用含有微量萊克多巴胺的豬或牛，並不會對身體造成影響。一個體重60公斤的成人，必須長期每天吃六公斤有萊劑的肉、0.67公斤的腰子、或是1. 5公斤的肝才會造成負面影響。給大家一點概念，6公斤就是最近美國感恩節餐桌上一整隻的大火雞。一人一天一隻大火雞，這真是「食安」問題，還是腦袋瓜子有洞？

再進一步想，當台灣疫情最嚴重之際，美國捐贈幾百萬劑的莫德納疫苗；共機擾台，美軍幫忙；台灣被國際組織孤立，美國力挺；全球民主峰會，美國邀請台灣參與，打臉中共。我還可以繼續列點下去⋯⋯ ，但現在為了幾塊豬肉，台灣人將以公投凌駕科學證據，還打算背信，但是萊牛好棒棒！真的，拜託有哪一位智者能告訴我，到底應該怎麼對與台友好的美國人解釋這種台灣邏輯？

俗話說得好，拿人一斤也得還四兩。我們台灣人是什麼時候變得如此不明人情事理了？

（作者為北美州台灣人教授協會會長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法