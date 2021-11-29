國民黨派人赴美，別再自欺欺人

國民黨黨主席朱立倫。（本報記者朱沛雄攝）

林逸民（福和會會長）

國民黨宣布，黨主席朱立倫授命國際部副主任黃裕鈞30日赴美負責開設國民黨駐美代表處，強化國民黨對美維繫，稱要傳達「國民黨堅定捍衛中華民國、保衛台灣以及厚實台美關係」立場。

朱立倫或許想重新打造自己「朱保護」──維基解密中朱立倫被列為美國線民，名字遭劃去為「受保護」──的親美形象，然而，僅派個副主任，就能看出心意如何。

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更關鍵的是，朱立倫不顧美方自國民黨執政時代，就希望台灣基於貿易公平原則，平等合理開放美國牛肉豬肉產品的強烈意願，罔顧當年國民黨坦承告知台灣人民萊克多巴胺無毒，如今卻張牙舞爪，汙衊美國正常安全生產的豬肉產品為「有毒」，還稱「不顧民眾健康」。

朱立倫更不顧當年國民黨早就明知萊克多巴胺問題在全球主要是貿易保護主義下的談判藉口，誑稱160國反對萊劑，以進一步汙名化美國豬肉產品，更故意不告訴國民，歐盟於WTO無法提出有效科學證據支持而敗訴，為此必須賠償，歐美談判以開放等值1億美元市場代替。

國民黨當年開放萊牛至今，毫無任何問題，如今卻為反對而反對，還自欺欺人，稱反對萊豬不等於反美，無視泰國因以萊劑為貿易障礙，遭美國部分取消普惠關稅待遇，美國態度非常明顯。

朱立倫明明就是反美，就別再提籃假燒金，自欺欺人以為派個副主任去華府，就能「外銷轉內銷」欺騙國人，若真要改善與美國關係，應立即宣布認錯，宣傳公投不可同意反萊豬，否則，派人去美國，只是遭美國劈頭修理一頓而已。

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