藍色電影夢》追思李行：凡事問導演

當代人習慣凡事問臉書，或者直接GOOGLE找答案，我懷念，那個凡事問李行的黃金時光，他比問臉書和GOOGLE更深入更有盪度。

李行（中）與王哥李冠章飾（左）及柳哥矮仔財飾（右）合照。

藍祖蔚

1992年6月20日，一生拍過近五百部國台語電影，帶給影迷無數喜樂的台灣演員矮仔財辭世，享年77歲，6月21日消息傳來，我立時打了電話給李行導演，請他分享矮仔財的故事。當代人習慣凡事問臉書，或者直接GOOGLE找答案，我懷念，那個凡事問李行的黃金時光，他比問臉書和GOOGLE更深入更有盪度。

他先告訴我：我當導演的第一部戲《王哥柳哥遊台灣》就是矮仔財主演的，當時他已是頭牌名演員，不過一點架子都沒有，不因我是新人就欺侮我。

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當時台語片的劇本都很簡陋，只寫著王哥柳哥到北投去按摩，笑話百出，剩下的就由導演和演員自己去掰，他就常手插腰，或是捻捻鬍子就有點子出來，而且鬧趣十足，真是天才型的演員。

同一篇文章還包括了戽斗：

上次是玲玲帶我去看他的，玲玲走了，現在他也走了，我實在是很難過。 他人很好，跟他在一起，大家都會笑個不停。我們台語片拍得很多，但是錢不多，不過他都不在乎，經常照顧朋友。

他愛喝酒，我常為了健康勸他戒酒，他被我罵多了，就自己準備了芭樂汁充混，免得再挨罵，不過他喝歸喝，卻從不誤事。做他的朋友實在很幸福，他本來有意到國外走走，不料出發前卻聽到玲玲過世的消息，難過得那裡都不去了，他就是這樣的人。

台灣台語影星矮仔財（左）與戽斗（右）。



蔡揚名： 我到現在都還記得他喝起酒來，滿室笑聲的熱烈場面，我不會喝酒，每次都被他罵，他喝醉酒時還會起身跳舞表演，實在是教人難忘的好人。 我剛出道時，他還特別推荐我去演李行導演的「新妻鏡」，我們並不熟，但是他就能看中我的條件來捧我，這種無私情誼教人難忘。

接下來，這篇特稿，多數內容都是李行導演逐一告知，再加上之前採訪筆記綜合而成。

近五百部國台語片的見證人／台灣勞萊矮仔財走了

他只有小學的學歷，但是他是日新小學第一名畢業的高材生。

他的表演才華早在小學時斯就已展現，他在遊藝會中就演過吳鳳一角，年紀小，但已有明星風采，大家都說他將來可以去演電影。

他在圓環邊長大，他也曾在圓環擔任管理書記，在那個貧乏的年代，他已算是難得的知識分子。

日治時代，他就和友人合組了「鐘鳴俱樂部」，專門研究舞台劇；後來他到萬華的大光明戲院擔任總務，並因文化水準高，而去擔任專門講說默片劇情的「辯士」，幾年之內，據說就解說過上百部電影，不但開了自己眼界，也磨練了口才和表演方式，奠下日後的從影基礎。

他十八歲那年，就因歌藝過人，被哥倫比亞唱片公司看中，選他到日本去灌錄過「十五月當圓」等台語歌曲，但是他唱歌沒紅，唱片也早已伕散無蹤，只有家人偶爾在他酒後，聽過他高歌幾句。

民國四十五年，台語片興起，他先在「林投姐」一片演會唱歌的船夫角色，旋即又在「雨夜花」中扮演笨頭笨腦傭人，而成為最受歡迎的喜丑演員。後來他與李冠章合演的「王哥柳哥」系列電影更是轟動全台，至於他與「大顆玲玲」合演的受氣包丈夫角色，更是影迷最津津樂道的事，數年前還有一個藥品廣告，用玲玲一咳嗽，矮仔財就被震得彈上天的誇張手法，強調他們的懸殊體型。

1958年，台聯出品台語喜劇電影《王哥柳哥遊台灣》演職員在圓通寺前合影。左起：田豐（導演）、張方霞（導演）、矮仔財（飾柳哥）、李冠章（飾王哥）、陳忠義（燈光）、陳忠信（攝影）、李行（導演）。

台語片全盛時期，矮仔財通常十天就拍完一部電影，但是那同時他也在軋三四部戲，曾有一百天拍完十九部戲的空前紀錄，可是這些作品大都已散失，他的表演形象，只活在後人的口耳相傳中。

他因個子矮小，所以總是演喜丑角色，常有人說他是台灣的卓別林，也有人說他是台灣的勞萊，不過他在家裡都是不苟言笑，與他銀幕形象判若兩人。他的女兒揣摩他的心情說他一生都在扮演取悅別人的角色，所以回到家後他不想再演。他的家人老抱怨不能和他一塊上街，甚至看電影，因為他一出現就有成群的人圍觀，他也很少在家過年過節，他總是匆匆吃過年夜飯就南下拍片或做秀去了，兒女只有在寒暑假時能去看爸爸。

他很反對女兒從事表演，兒子才開口說想學導演，就被他罵是不是瘋了，不准兒子再談，他的家人推想可能是他一生都在演小丑，把歡樂帶給別人，苦痛獨嘗；而且藝人生活欠缺保障，人一不紅什麼都沒有了。

台語月式微後，台語片演員都被迫轉業到電視台去發展，驟然冷落，他的心理一直調適不來，心情點然。晚年臥病在床，偶爾看到昔日夥伴還能在電視上露臉，他竟然會激動得落淚，他常告訴兒女，他其實並沒有全部發揮演技實力，可惜已經時不我予了。

晚年，他只感謝宋楚瑜一人。因為宋楚瑜在他最寂寞的時候，拜訪他，說他從小就是看他的電影長大的，而且還請他擔任金馬獎的頒獎人，後來每年過年過節，還會要人來送禮關問，讓他很有備受尊重的感受。

一個月之後，1992年7月25日李導演還居間牽線，安排我打電話到加拿大多倫多，越洋採訪了凌波。

矮仔財 曾是凌波心中小巨人

當年見面不敢高攀，如今遙送花圈致祭

「一束鮮花，代表一分情誼和一分懷念。」旅居加拿大的影星凌波昨天獲悉台語片影星矮仔財過世，將於二十六日出殯的消息後，主動請老友唐威幫她達成心意，致上哀悼，因為很少人知道，瘦小的矮仔財曾是她心目中的小巨人。

時間要回溯到三十三年前，當時正是台語片最風光的時刻，知名的影星不但同時演四部戲，還有機會外銷香港演出廈語片，矮仔財和戽斗都是外銷紅星。

「那時，我還好小，」在廈門出生的凌波回憶當年，「我還叫小娟的時候，才開始演電影，什麼都不懂，連自己演些片名叫什麼也不記得，只曉得一下子台灣來了一堆演員，我也不敢去跟他們說話，只能躲在一邊看，不過，他們的話卻聽得懂，讓我覺得很親切。」

黃毛丫頭的凌波，看到矮仔財他們在片廠裡的備受禮遇，心裡難免好生羨慕，特別是對於矮仔財，因為他身材不高，人又瘦小，卻是大明星，「我常常想過去說話，可是他們都是前輩，根本輪不到我，竟然從頭到尾都沒有說過一句話。」害羞的凌波自慚不過是個小角色，不敢高攀，當時連矮仔財到底叫什麼名字也不敢問。

再見到矮仔財，凌波已是港台頂尖的大明星了，「我到台北住的時候，常有機會看電視，才看到昔日的偶像在電視裡演出，那時也才知道他叫矮仔財。」矮仔財在電視上的戲路與當年並沒有太大不同，凌波雖然勾起了不少當年回憶，但是也從來沒有再走上前去向前輩打招呼，「或許是因為他在我心目中，始終是大人物，而我一向不懂得如何與大人物打招呼。」

資深演員凌波。（資料照）

當年拍的廈語片，現在都已不知散落何方，當年的前輩偶像也相繼去世，記憶中的歲月一片片地斑駁消逝，凌波有點黯然，「我還是送花一表心意吧。」旅居加拿大，一時抽不開身，她已請好友唐威，後天替她送上一個花圈，祭上一份由衷的敬意。

本文經授權轉載自藍色電影夢 追思李行：凡事問導演

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