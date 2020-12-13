藍色電影夢》水漾的女人：電光石火

千言萬語不如一個眼神，捉準眼神，你就捉到了靈魂。

《水漾的女人》。

藍祖蔚

愛情電影的成功秘訣

就在於故事能不能勾動觀眾心弦

那天，你陪同親密愛人走在路上

突然感覺到她心臟停止了一秒鐘

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一秒鐘？

多快速的時間流逝

多纖細的心靈出走

你為什麼會知道？

你為什麼會提問？

德國導演克里斯汀佩佐 Christian Petzold

在《水漾的女人（Undine）》

出現了這麼一句對白：

那天，走在路上

妳的心臟停止了一秒鐘。

提問的是Undine的親密愛人Christoph

因為親密，稍有異樣

他就能察覺

因為愛，稍有波動

他就接受到了警訊

然而，觀眾究竟知不知情？

Christian Petzold給觀眾看見的畫面是

Undine與Christoph半摟半抱著走在路上

前面亦有一對男女親密走來

我們其實來不及看見來客面容

但卻看見了Undine躲在男友臂彎中的眼神

是的，就是這張海報上的

那抹眼神

只有她認出了對面那個男子

只有身旁的男子感知到她的悸動

或者是麻痺

愛在剎那間爆發

愛在電光石火間崩毀

那抹眼神

道盡了Undine的新愁舊恨

愛情世界中

通常容不下一顆砂子

愛情世界中

其實也容不下一秒鐘的閃失

《水漾的女人》。（海鵬提供）

《水漾的女人》就在那一秒鐘

拍出了浮世男女的千迴百轉

甚至還利用這一秒鐘

激起了生死纏綿的愛與恨

有這一秒鐘

《水漾的女人》就已夠格成為我今年的外片十大了

有這一秒鐘

你就明白愛人的世界往往就是這樣的小題大作

百分百濃度的愛情世界

不許有雜質

能夠接納雜質

就算做不成他的最愛

卻可以永遠是最愛他的人

《水漾的女人》一部揪心的愛情電影

本文經授權轉載自藍色電影夢 水漾的女人：電光石火

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