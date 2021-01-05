藍色電影夢》親愛的房客：依違愛恨

2020年最後一篇電影文章，獻給《親愛的房客》，原文刊登在DFUN設計風尚誌上，本標題叫做「依違在愛恨之間」。

《親愛的房客》劇照。（牽猴子提供）

藍祖蔚

依違在愛恨之間

距離是數學名詞，也是哲學名詞。適合用來測量人生的愛恨指數。

世上最遙遠的距離不在於天涯，而在於斷崖。那種相見不如不見的陌生與無感，那種只能相望，卻無感無緣的斷裂人生。

請繼續往下閱讀...

《親愛的房客》劇照。（牽猴子提供）

距離是詩，也是戲。同床異夢，意謂著咫尺天涯。然而，只要心有靈犀，天涯也能變咫尺。

距離同樣適用丈量家人親疏。有血緣的未必相愛相憐，萬家燈火的幸福小窩中，歷來上演有過多少奪產棄養的骨肉血淚？沒有血緣的卻能身心合契，山盟海誓的愛情世界裡，又上演過多少生死相許的分合神話？

《親愛的房客》劇照。（牽猴子提供）

鄭有傑導演的《親愛的房客》犀利地借用了房客概念切進家庭核心。不像家人的家人，不就是勉強住在同一個屋簷下的房客？不用付房租，還供應水電和三餐，卻比路人還陌生，可以相見如不見。相談無好聲。然而，透過婚姻／同居關係入住的新人，明明是用身家性命繳房租的房客，卻比親人更貼心，不僅魂夢相依，也生死相許。

是的，濃得化不開的血緣並不是親疏遠近的保證書。《親愛的房客》中的莫子儀是老太太陳淑芳兒子姚淳耀的同性密友，以房客身份入住，他的房租解決了經濟上的燃眉之急，他的愛情撫慰了姚淳耀的荒枯身心，他的奉獻填補了陳淑芳的失子傷痛，他的陪伴讓愛人的孩子白潤音得著親情。但是缺少法律名份的他，在俗人眼中，終究只是個房客，甚至可能是別有居心的房客，至少陳淑芳的另一個孩子是元介用這種眼光看待莫子儀。

偏偏，是元介不知道陳淑芳的糖尿病有多嚴重，不知道老媽的身體病痛經常折磨得她徹夜哀嚎，既擔心截肢洗腎，卻又迷信江湖郎中的賣藥廣告；當然，是元介也從來沒在意過，為什麼只能靠一只紅包，換來侄子白潤音一張假意笑容？他只在意陳淑芳的房產過繼，只痛恨房客掠奪了他的親人地位。

然而，莫子儀再怎麼努力，終究只是外人，只是住在樓上的房客（樓上的空間概念，代表著你登了堂，卻入不了室，進不了家族核心）。

因此，家人上香祭祖，他只能合十默禱；做了一桌的年夜飯，連同桌共食的資格也沒有。面對檢察官（還有警察以及音樂班的家長）質問房客怎麼會反過來照顧房東，他也只能幽怨地辯解說：「如果我是個女性，在我先生死後，你還會問我一樣的問題嗎？」

《親愛的房客》劇照。（牽猴子提供）

天底下有多少媳婦從外人修成了正果？天底下又有多少女婿，從外戚承繼了衣缽？血統有排他性，血統也有包容性。排他或相容，既是生理作用，也是心理效應，關鍵在於其間是否有愛？愛與血統無關，愛只與你的心相連，就像原本怨恨房客害死兒子的陳淑芳終於對莫子儀問了那句話：「我兒子跟你在一起，快不快樂？有沒有幸福？」答案是：「有，就好。」

《親愛的房客》劇照。（牽猴子提供）

有愛，即使肉身天各一方，心靈亦是近若咫尺了。

本文經授權轉載自藍色電影夢 親愛的房客：依違愛恨

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法