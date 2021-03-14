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藍色電影夢》削蘋果事件：真相拼圖 1

Once upon a time台灣有過這樣一位記者。在那個，執政黨可以影響報社任免總編輯的年代，她用一隻筆，挑戰了國民黨文工會；她用一隻筆，擋下了剪刀，保全了台灣新電影的尊嚴與生氣。
藍祖蔚

藍祖蔚

2021/03/14 15:04

藍祖蔚

Once upon a time台灣有過這樣一位記者。在那個，執政黨可以影響報社任免總編輯的年代，她用一隻筆，挑戰了國民黨文工會；她用一隻筆，擋下了剪刀，保全了台灣新電影的尊嚴與生氣。

她叫楊士琪，一個特別值得在91記者節，請年輕朋友重新認識的名字。

1983年8月15日聯合報的第9版，登出了中影面對檢舉及文工會干預要修剪萬仁導演《兒子的大玩偶》中「蘋果的滋味」的內容署名楊士琪的特稿中詳細列出了中影已先行修剪的內容：

（1） 美國軍車撞人後，血跡暈染轉換的違建區俯瞰鏡頭和違建中景。

（2） 美軍上校進入違建區尋人的經過。

（3） 江阿吉（顏正國）未交班費，遭導師罰站的情節。

（4） 江妻（江霞）在美軍醫院偷衛生紙的鏡頭。

8月13日黨部高官邀請專家會檢「兒」片，又要求修正下列四個地方：

（1） 導師對江阿吉說話的口氣改溫柔一點。

（2） 外事警察說：「被美國人撞了算運氣，被中國人撞了，現在還用草蓆蓋著呢！」這一段對白改為緩和。

（3） 更改工人羨慕江阿發撞車後反而享福的心態。

（4） 江阿發（卓勝利）一面吃蘋果一面沾沾自喜，改為感嘆美國蘋果的滋味並不佳。

楊士琪的文章中還點出了：

萬仁在兩度接到修改指示後，跡近陷入歇斯底里的狀態：

原作者黃春明也說，有關單位硬要把這部電影的文化內涵延伸到其他層面上，他難以接受。

這就是電影史上著名的削蘋果事件！

楊士琪採訪到這則消息不懼威權在那個戒嚴年代在那個黨官囂張的年代毅然揭露了黨官干預藝術創作的真相！

萬仁導演補充說明當時情況如下：

中華民國影評人協會以打字黑函給中國國民黨文工會：六點修剪與一點修改意見。文工會下公文給，下屬黨營中影公司，明驥總經理。

我向小野要到公文影印。8月14日傍晚左右，在忠孝東路聯合報大樓前公用電話亭，投下一元鎳幣，楊士琪下樓......。

電話中，我問士琪敢不敢寫，（當年的文工會比起今天的文傳會，像猛虎對幼犬。沒幾個人敢拔虎鬚）她回答要看到公文。

她拿到影印公文，看了一眼，掉頭就走回大樓。

第二天，聯合報影劇頭版（或次大版？）。

第三天詹宏志加大版跟上...。（當時的潛規則是不跟別報獨家）

1984年5月20日楊士琪因氣喘發作猝逝

1985年1月28日剛製作完成《青梅竹馬》的導演楊德昌，決定在電影一開始，字幕以黑底白字寫著「獻給楊士琪，感激她生前給我們的鼓勵。製作全體同仁敬致」，同時還加附英文字幕，全長六秒鐘。

1986年5月20日楊士琪逝世二週年，電影工作者自發組成小團體，計畫每年推選一位當年最具代表性的電影界人士，頒發「楊士琪紀念獎」，以勉勵大家發揚楊士琪為電影獻身的熱誠。這亦是台灣第一個以記者為名的電影獎項。

當天，經侯孝賢提名，與會人士同意推選明驥為第一屆楊士琪紀念獎得主。

獎座由導演王童設計，為銅底鍍白金，獎柄為電影底片曲樑，上襯一雙手外攤，身披長衫的短髮女士肖像，獎座耗資一萬五千元，該獎座開模及製作費用由電影界人士捐獻。

1986年12月19日下午3時，於台北市青島東路七號四樓電影圖書館會議廳，先由第一屆輪值總幹事小野報告楊士琪紀念獎成立緣由。再由侯孝賢說明第一屆楊士琪紀念獎所以頒給明驥的原因；隨後由電影界代表楊德昌、侯孝賢和朱天文，聯合將紀念獎座頒發給明驥。

1988年頒給打破中國大陸片廠的官僚體制，培育了大陸第五代導演的中國導演吳天明。

1990年頒給在電影黑暗期仍以個人力量不斷添購引進電影先進器材，默默革新國內電影攝製器材的林添榮。

2017年，楊士琪紀念獎台北電影節合作，獎項名稱改為「楊士琪卓越貢獻獎」，得主為推動台灣電影走上國際的詹宏志。

2018年，楊士琪卓越貢獻獎得主是為臺灣電影產業拓荒、冒險及創新的導演陳國富。

2019年，楊士琪卓越貢獻獎得主是為弱勢族群發聲，並為錄像工作者爭取權益的已故導演陳俊志。

2020年，楊士琪卓越貢獻獎得主是有50年經驗的台灣電影放映師江泰暾。

你如果不知道楊士琪是誰你的台灣電影史就缺了一角！

你如果知道楊士琪是誰你就明白台灣新聞界多麼需要這種有勇氣膽識敢對威權說不的記者！

2021年，楊士琪紀念獎決定走自己的路我們拭目以待！

本文經授權轉載自藍色電影夢 削蘋果事件：真相拼圖 1

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