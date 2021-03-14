藍色電影夢》削蘋果事件：真相拼圖 1

Once upon a time台灣有過這樣一位記者。在那個，執政黨可以影響報社任免總編輯的年代，她用一隻筆，挑戰了國民黨文工會；她用一隻筆，擋下了剪刀，保全了台灣新電影的尊嚴與生氣。

藍祖蔚

Once upon a time台灣有過這樣一位記者。在那個，執政黨可以影響報社任免總編輯的年代，她用一隻筆，挑戰了國民黨文工會；她用一隻筆，擋下了剪刀，保全了台灣新電影的尊嚴與生氣。

她叫楊士琪，一個特別值得在91記者節，請年輕朋友重新認識的名字。

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1983年8月15日聯合報的第9版，登出了中影面對檢舉及文工會干預，要修剪萬仁導演《兒子的大玩偶》中，「蘋果的滋味」的內容，署名楊士琪的特稿中詳細列出了中影已先行修剪的內容：

（1） 美國軍車撞人後，血跡暈染轉換的違建區俯瞰鏡頭和違建中景。

（2） 美軍上校進入違建區尋人的經過。

（3） 江阿吉（顏正國）未交班費，遭導師罰站的情節。

（4） 江妻（江霞）在美軍醫院偷衛生紙的鏡頭。

8月13日黨部高官邀請專家會檢「兒」片，又要求修正下列四個地方：

（1） 導師對江阿吉說話的口氣改溫柔一點。

（2） 外事警察說：「被美國人撞了算運氣，被中國人撞了，現在還用草蓆蓋著呢！」這一段對白改為緩和。

（3） 更改工人羨慕江阿發撞車後反而享福的心態。

（4） 江阿發（卓勝利）一面吃蘋果一面沾沾自喜，改為感嘆美國蘋果的滋味並不佳。

楊士琪的文章中還點出了：

萬仁在兩度接到修改指示後，跡近陷入歇斯底里的狀態：

原作者黃春明也說，有關單位硬要把這部電影的文化內涵延伸到其他層面上，他難以接受。

這就是電影史上著名的削蘋果事件！

楊士琪採訪到這則消息，不懼威權，在那個戒嚴年代，在那個黨官囂張的年代，毅然揭露了黨官干預藝術創作的真相！

萬仁導演補充說明當時情況如下：

中華民國影評人協會以打字黑函給中國國民黨文工會：六點修剪與一點修改意見。文工會下公文給，下屬黨營中影公司，明驥總經理。

我向小野要到公文影印。8月14日傍晚左右，在忠孝東路聯合報大樓前公用電話亭，投下一元鎳幣，楊士琪下樓......。

電話中，我問士琪敢不敢寫，（當年的文工會比起今天的文傳會，像猛虎對幼犬。沒幾個人敢拔虎鬚）她回答要看到公文。

她拿到影印公文，看了一眼，掉頭就走回大樓。

第二天，聯合報影劇頭版（或次大版？）。

第三天詹宏志加大版跟上...。（當時的潛規則是不跟別報獨家）

1984年5月20日楊士琪因氣喘發作猝逝

1985年1月28日剛製作完成《青梅竹馬》的導演楊德昌，決定在電影一開始，字幕以黑底白字寫著「獻給楊士琪，感激她生前給我們的鼓勵。製作全體同仁敬致」，同時還加附英文字幕，全長六秒鐘。

1986年5月20日楊士琪逝世二週年，電影工作者自發組成小團體，計畫每年推選一位當年最具代表性的電影界人士，頒發「楊士琪紀念獎」，以勉勵大家發揚楊士琪為電影獻身的熱誠。這亦是台灣第一個以記者為名的電影獎項。

當天，經侯孝賢提名，與會人士同意推選明驥為第一屆楊士琪紀念獎得主。

獎座由導演王童設計，為銅底鍍白金，獎柄為電影底片曲樑，上襯一雙手外攤，身披長衫的短髮女士肖像，獎座耗資一萬五千元，該獎座開模及製作費用由電影界人士捐獻。

1986年12月19日下午3時，於台北市青島東路七號四樓電影圖書館會議廳，先由第一屆輪值總幹事小野報告楊士琪紀念獎成立緣由。再由侯孝賢說明第一屆楊士琪紀念獎所以頒給明驥的原因；隨後由電影界代表楊德昌、侯孝賢和朱天文，聯合將紀念獎座頒發給明驥。

1988年頒給打破中國大陸片廠的官僚體制，培育了大陸第五代導演的中國導演吳天明。

1990年頒給在電影黑暗期仍以個人力量不斷添購引進電影先進器材，默默革新國內電影攝製器材的林添榮。

2017年，楊士琪紀念獎台北電影節合作，獎項名稱改為「楊士琪卓越貢獻獎」，得主為推動台灣電影走上國際的詹宏志。

2018年，楊士琪卓越貢獻獎得主是為臺灣電影產業拓荒、冒險及創新的導演陳國富。

2019年，楊士琪卓越貢獻獎得主是為弱勢族群發聲，並為錄像工作者爭取權益的已故導演陳俊志。

2020年，楊士琪卓越貢獻獎得主是有50年經驗的台灣電影放映師江泰暾。

你如果不知道楊士琪是誰，你的台灣電影史就缺了一角！

你如果知道楊士琪是誰，你就明白台灣新聞界，多麼需要這種有勇氣膽識，敢對威權說不的記者！

2021年，楊士琪紀念獎決定走自己的路，我們拭目以待！

本文經授權轉載自藍色電影夢 削蘋果事件：真相拼圖 1

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