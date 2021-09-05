自由開講》兩劑疫苗擋不住delta病毒，怎麼辦？

余伯泉、胡志明

長榮機師5天3確診，這是接種兩劑疫苗後的機師，仍遭「突破性感染」，兒子也確診，緊急匡列桃園全校師生2800人。經基因定序，正是delta病毒，全台拉警報。兩劑疫苗擋不住delta，怎麼辦？變種新冠病毒delta肆虐全球，9月1日疫苗覆蓋率超過5成的美國單日就暴增19.8萬確診，再發生大規模疫情，準備開打第3劑疫苗。以色列更是經典，全國可補打第3劑，但9月1日以色列仍創下單日1.6萬的確診新高。9月1日全球72萬新增確診，累計全球2.1億確診。而全球於2021年1月26日確診人數剛突破1億，短短6個多月，8月4日又突破2億。疫苗有效，但病毒變種防不勝防。

長榮機師5天3確診，這是接種兩劑疫苗後的機師，仍遭「突破性感染」，兒子也確診，緊急匡列桃園全校師生2800人。圖為示意圖，人物與本文無關。（資料照）

9月2日自由時報獨家報導「對抗變種病毒，翁啟惠團隊找到超級單株抗體」。當日年代主持人陳凝觀，在電視訪問疫情指揮中心諮詢委員台大醫師李秉穎，李醫師詳細的回答單株抗體的效用與範圍，李醫師同時也是台灣疫苗推動協會會長，再度提醒大家「用疫苗來對付病毒的入侵是最重要的」。自由時報9月1日也報導指揮中心專家召集人張上淳醫師解釋「其實這所謂超級抗體是某種可對抗較多病毒種類的單株抗體，而台灣是引進雙價的單株抗體，使用於輕症患者身上也顯示了相當好的保護效果」「國內確實有些單位持續在做單株抗體的研究及分離...但有部分的單株抗體在開發過程中，效果或許較不那麼理想，因此仍在尋找與研究是否有有效單株抗體」。

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事實上，9月2日自由時報的獨家報導，還有個副標題，翁啟惠團隊找到超級單株抗體「較現有單株抗體優於百倍」。這個成果令人振奮，但更振奮的是其實翁啟惠團隊「發展的是廣效疫苗，不是抗體」「這疫苗之所以廣效，是因為它能引發較強又廣的抗體和T細胞免疫反應來對付delta及其它變異株的感染，而且從施打過這廣效疫苗的動物也找到一個超級抗體，能夠對付delta及其它變異株，更證明這疫苗之所以有廣效性的原因之一」。

因此，自由時報這個重要的獨家報導標題在9月3日晚間，更正為「獨家：翁啟惠丶馬徹團隊研發廣效疫苗，可誘發超強單株抗體」，以免讀者若只看標題，誤以為只在發展「超強抗體」。

「如何克服新冠病毒不斷的突變」這個議題，翁啟惠早先在大紐約李清澤與施永強兩位教授的安排下，於7月12日在美國台灣人筆會向台灣鄉親詳細報告。接著8月26日研發團隊將成果發布在bioRxiv 網站，這篇論文的One-Sentence Summary（一句摘要）是Removing glycan shields to expose conserved epitopes is an effective approach to develop a broad-spectrum SARS-CoV-2 vaccine（去除聚醣屏蔽以暴露不易突變的區域是開發新冠病毒廣效疫苗的有效方法）。翁啟惠專長於醣類生化技術，最適合對付不斷變異的RNA病毒。這種有效又簡單的方法，是否正可以終結新冠病毒的大規模傳染呢？台灣的階段性防疫算很成功，但進一步的研發較弱，其實當前非常需要的「廣效疫苗」與「超強抗體」，台灣的研究已經成功，研究專利也留在台灣，翁啟惠團隊是台灣研發動能之寶。接下來台灣社會能否提供一個良好的科技移轉制度環境，讓科學家全力發揮，讓台灣的生物醫學產業大幅躍升，令人期盼，拭目以待。

（第一作者為高雄長庚醫院精神科前副教授，朝陽科技大學華語中心主任；第二作者為陽明大學生物醫學博士）

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