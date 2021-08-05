自由開講》把船造爛還罵人

姚水評

8月2日的強降雨造成雲林縣北港鎮大淹水，北港鄉親紛紛質疑：是不是北港滯洪池沒有發揮應有的功能，反而可能成為此次大淹水的幫凶？但身為北港扶朝里的女兒、同時為現任立委的老縣長蘇治芬卻在自由時報投書〈不會駛船嫌溪窄〉，彷彿天錯地錯就是沒有她的錯，還說出了：「有心人刻意帶風向混淆視聽」，如果認為滯洪池設計有問題，「應也是被雨炸得腦子進水」。做為長期固定居住在北港扶朝里的我，有些事實想向鄉親說明，讓鄉親自己評斷。

稍有常識的人都知道，電影院的入口和逃生門得設立在不同地點，發生事故時才能緊急疏散。如果，滯洪池的入口處和出口處設在同一水路，更應該要思考水流的通行流暢。多年前討論北港滯洪池設計方案時，地方鄉親就建議滯洪池應該設置在地勢更低、位置更南、且更接近北港溪的位置。當新街大排的水位快滿時，即可流入滯洪池，之後再流進北港溪，如此就能迅速達成排洪功能。

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強降雨雖是導致北港淹水的原因之一，但如果把過錯都推給老天爺，老百姓何須辛苦納稅給政府？（圖片取自笨港爆料公堂）

奇怪的是，地方鄉親的建議卻不被老縣長蘇治芬接受，反而將滯洪池設在北港溪以北五公里處；而滯洪池的入水口是新街大排，出水口同樣也是新街大排。此外，北港滯洪池採取「自然流入」與「自然溢出」的設計，因此，8月2日當天，當新街大排水位還沒滿時，就已先流入滯洪池。而當滯洪池還沒滿位時，也同時又再溢出至新街大排。滿滿的雨水又得慢慢再流五公里後，才進入北港溪，這或許就是導致當天北港大淹水的主因。

雖說強降雨是導致北港淹水的原因之一，但如果把過錯都推給老天爺，我們老百姓何須辛苦納稅給政府呢？當蘇老縣長指他人「不會駛船嫌溪窄」時，其實我真心感覺的卻是：「把船造爛還罵人」。北港淹水，受傷的是北港鄉親。但蘇老縣長的投書，更是在鄉親的傷口上灑鹽。希望雲林縣政府不要將此次淹水看成單純的天災，我也要求水利單位針對北港滯洪池當初的設計規劃進行嚴格的調查與檢討。我是個小里長，沒什麼偉大政治意圖，我只是想讓鄉親的生命財產受到保障；有錯誤，沒關係，改善就好了，不要辜負老百姓的寄託。

（作者為雲林縣北港鎮港扶朝里長）

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