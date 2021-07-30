健康醫療網》 一杯大杯半糖手搖飲熱量、糖分大爆表！ 6作法喝進健康、降負擔

台灣的手搖飲巿場龐大，各品牌手搖飲店到處林立，幾乎每走幾百公尺就會有一家。再者，現代人生活壓力大，有些人下了班就想喝杯飲料求舒壓；也有的人工作忙碌，沒時間好好吃頓飯，常選擇喝一杯手搖飲料以果腹止飢。

時序進入盛夏，陽光熾熱，走在路上不消幾分鐘，就汗流浹背。台灣的手搖飲巿場龐大，各品牌手搖飲店到處林立，幾乎每走幾百公尺就會有一家。再者，現代人生活壓力大，有些人下了班就想喝杯飲料求舒壓；也有的人工作忙碌，沒時間好好吃頓飯，常選擇喝一杯手搖飲料以果腹止飢。

一杯大杯半糖手搖飲 超過每日精緻糖建議攝取量

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振興醫院營養治療科營養師張依如舉例，一杯正常冰塊、正常甜度的珍珠奶茶熱量就約等於一大份便當（相當700大卡）、含糖量約等同一碗白飯。世界衛生組織（WHO）建議每日精緻糖攝取量應在總熱量10% 以下，以2000大卡換算約為50公克精緻糖，一杯大杯的半糖手搖飲，精緻糖量就約有50公克，一杯就已經達到一天精緻糖分的建議攝取量了。

世界衛生組織（WHO）建議每日精緻糖攝取量應在總熱量10% 以下，以2000大卡換算約為50公克精緻糖，一杯大杯的半糖手搖飲，精緻糖量就約有50公克，一杯就已經達到一天精緻糖分的建議攝取量了。（資料照）

配料含有高糖 天然食材更要謹慎

雖然許多人已經意識到含糖飲料不好，會選擇無糖手搖飲料，但是卻忽略了配料仍然含有高糖份，無論是常見的珍珠粉圓、波霸粉圓、椰果、芋圓、粉條等熱量、糖分都大爆表；另外，還有一些強調天然食材的配料，如芋頭、芋泥、紫薯、地瓜等，這些配料在熬煮過程中，所添加的糖分皆非常可觀。

避免手搖飲影響健康 6作法減輕負擔

要求愛喝含糖飲料的人突然戒掉是非常痛苦的，張依如營養師提及，若無法完全戒掉手搖飲，可以這樣做來減少對身體的負擔。

一、選茶不選奶：

選擇紅茶、綠茶或烏龍茶等為基底的飲品，若不加奶、不加糖、不加料，幾乎零熱量，絕對是維持身材、保持健康的首選。

二、鮮奶茶比奶茶好：

若是愛喝奶茶類者，可以選擇鮮奶茶，差別就在於鮮奶茶加的是純鮮奶，而奶茶加的卻是奶精粉，「奶精粉」其實並不是奶製品，而是油脂氫化乾燥後的氫化「油脂粉」，喝進肚子裡的都是油。

三、若選擇加料飲品，則將正餐主食澱粉類的攝取量減少：

如果覺得喝手搖飲不加料沒有口感，特別空虛的話，可在飲食中的其他澱粉類減半；此外，除了珍珠粉圓、波霸粉圓外，也可以考慮熱量相對較低的愛玉、仙草、寒天、蒟蒻或小紫蘇等配料，口感也很好。

四、大杯改中杯，減少攝取量：

將平常習慣的大杯改成中杯，或者點一杯與他人共飲，分擔熱量也不錯。

五、漸進式減少頻率：

以往天天喝，慢慢改為兩天一杯、三天一杯，漸漸到一週一杯，以此類推減少頻率，讓身體慢慢戒掉依賴含糖飲料的習慣。

六、想想荷包：

以大台北地區來說，加料的手搖飲料動輒一杯五、六十元起跳，特殊季節限定飲品更高達一杯八、九十元以上，幾乎可抵一餐正餐的費用，將省下的飲料購買費用記下來，會發現長時間下來省下的費用相當可觀，如此一來也可以增強自己少買飲料的動力。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者曾正豪報導：一杯大杯半糖手搖飲熱量、糖分大爆表！ 6作法喝進健康、降負擔

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