自由開講》應儘速成立宗教司

劉韋廷

日前新聞報導有性侵前科的更生人，出獄後在神壇擔任乩童，原本這類溝通人神之間的中介者，應身負傳達神明旨意的重責，卻假借神意告訴女信徒，如果能在神壇下裸睡三十六天即可改運，收費高達四萬元，違背神明助人的美意。結果乩童趁機性侵信徒，案件曝光後，乩童誆稱被神明附身不知發生何事，自己沒有意識，讓檢察官痛斥這位乩童褻瀆宗教，建議從重量刑。筆者認為類似宗教事件並非首次出現，過去也有宗教案件層出不窮，顯示社會大眾對於宗教信仰歷史文化的認知不足，才會造成如此不幸，反映宗教司的成立迫切性。

一般來說，世界各大宗教傳統經常有靈媒的存在，是共通的宗教現象。靈媒的體質異於常人，具備感應的能力，能夠傳達神或鬼的旨意，其傳承歷史相當久遠，長達千年以上。根據學者研究在北亞或北歐、北美等地也有這類通靈宗教人士，整體稱為薩滿（Shaman）的巫覡宗教，過程需通過考驗以及道德操守的規範才能被揀選成為神明代言人。

請繼續往下閱讀...

在臺灣的宗教現況，有靈乩、尪姨等宗教人物，散見在漢人與原住民的信仰之中，經常扮演替人消災、治病的角色，解除信徒的痛苦。（本報資料照）

換言之，要成為靈媒並非易事，有一定的成乩歷程。此外，在臺灣的宗教現況，還有靈乩、尪姨等宗教人物，散見在漢人與原住民的信仰之中，經常扮演替人消災、治病的角色，解除信徒的痛苦。根據內政部統計資料，全臺灣有登記的寺廟超過萬間以上，數量比便利商店還要多，其中不包含未登記的神壇，足見信仰人口之盛。民進黨政府曾在去年（2020）提出要成立宗教司，管理全國宗教事務，將相關規劃併同行政院組織改造案，送立法院審查，藉此減輕內政部民政司的業務。然而，到目前為止，尚未有看到後續消息；其次，關於宗教團體的相關法律制訂，也需一併完整規劃，無論是宗教團體法或宗教法人法，應儘速審議，遏止宗教亂象叢生。

臺灣是宗教自由的寶島，人人有權選擇適合自己的宗教，但是信仰本質應建立在良善的基礎，而不是成為迫害他人的工具，這是民主社會應有的認知。籲請政府重視宗教法令的修訂，提升國民對於宗教知識的教育程度，分辨正信與迷信的不同，透過宗教的正面意義，獲得心靈的慰藉，避免類似憾事再度重演。

（作者為大學兼任教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法