【星星之火】新聞人的一生志業特輯》緣起

葉文立／蕭同茲先生文化基金會董事長

「蕭同茲先生文化基金會」是父親葉明勲為紀念同茲先生而成立的。

父親生前，把基金會的延續交給了我，我接下了這個傳承，雖然個人缺乏新聞學的專業淵源與學養，但是在基金會網站製作期間，也不由得對這段淵源產生了新的認識。

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葉明勳先生。（圖：中央社）

首先我瞭解到在將近一個世紀之前、蕭先生在開創新聞學的時候，他所樹立的典範。那是一個戰爭與革命的時代， 也是一個外國通訊社左右世界輿論的時代。蕭先生領導《中央通訊社》，聚集了一批文筆快捷、兼通多種語言的青年新聞人，不計功利，克服困窘，把訊息的生產與傳播開發成一個為國家與國人服務的專業。

蕭同茲先生領導《中央通訊社》，聚集了一批文筆快捷、兼通多種語言的青年新聞人，不計功利，克服困窘，把訊息的生產與傳播開發成一個為國家與國人服務的專業。（圖：取自蕭同茲先生文化基金會網站）

蕭先生是父親的老長官，他更是父親那一輩許多新聞人在專業實踐上的老師。那一輩青年團隊的初衷，就是讓愈來愈多的國人本著真心、憑著實據、說出真話，對愈來愈複雜的公眾事務，做出合於國情的理性討論，在等差不同的情況之下，讓大家都有發言的空間。

那一代的青年新聞工作者，遭遇到那個時代的挫折與慘痛。然而那一代人對輿論與新聞價值的追求，卻是傳承下來了。

蕭同茲先生。（圖：取自蕭同茲先生文化基金會網站）

我在紀錄短片〈星星之火：新聞人的一生志業〉的製作訪問過程中，認識到今天的資訊媒體工作者，所掌握的科技物質專業知識條件雖然遠遠超過從前，但是令人感動的，是上一代所追求的輿論與訊息的健康環境，今天仍然是大家無分資歷、陣營的共識與價值。而同時令人感傷的，也正是上一代的追求，至今也還只是一個追求而巳。

蕭先生開闢的，是使用電報電訊的通訊社與使用印刷機的平面媒體。今天我們以紀錄片以及網站的形式來延續他的傳承。我希望這個網站可以憑藉「星星之火」，在這個轉型的時代點燃我們的反思。

「星星之火 : 新聞人的一生志業」紀錄片

註： 〈星星之火－新聞人的一生志業〉紀錄片於7月12日於《蕭同茲先生文化基金會》網站上線，同時授權公共電視台於7月17日（週六）4:00pm播出。

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