薇拉夫人的國際關係料理藝術》「假新聞」流行病原理與方法：語言與伎倆

「假新聞」不僅充滿政治危機，對於國家和平構成威脅，因此激發群眾抵抗假新聞的群體意識，社群團體與各種反制機制訴求與目的在於反制假消息帶來的危害，「假新聞流行病」失控將會成為一種具破壞力攻擊性武器，這種特殊現象迫使大家尋求對抗假新聞機制。

黃惠華

「假新聞」已經成為一種媒體亂象，世界各國領導人不斷提醒假新聞、假訊息危害國家安全的嚴重性，這是每個國家都無法避免現象。當各國在打擊假新聞的同時，高雄市長、市長府卻帶頭製作「假新聞」，日前高雄市長韓國瑜在《關鍵時刻》專訪上自曝，美國知名的漫威公司日前找上他，希望將他參選的勵志故事繪製成漫畫。網友隨後私訊向台灣漫威瞭解，得到「我們完全不知情」的回應。高雄市政府澄清，「拜會韓國瑜現任「AAE執行長」馬丁『曾』是漫威成員，擁有的員工也大多原為Marvel Comic 與 DC Comic的製作團隊成員」。根據報導指出，「一名網友搜尋資料後發現，找不到所謂『AAE漫畫公司』，馬丁CEO職位也非屬於漫畫公司，而是一間專門做名聲管理的公司，意即專精處理『企業及政治危機的公關公司』」。

觀察韓國瑜政府行銷手法，有一套標準與規律，無論事件真偽，總是先放出模糊訊息，吸引媒體注意製造新聞話題，當不實消息被外界起底時，再次吸引媒體關注與報導，一方面藉此澄清對自己不利的訊息，一邊培養網路聲量。高雄市市長與市府經常發布不實消息行銷自己，手法宛如「新聞加工出口廠」，帶頭敗壞風氣，實在不可取。

觀察韓國瑜政府行銷手法，有一套標準與規律，無論事件真偽，總是先放出模糊訊息，吸引媒體注意製造新聞話題，當不實消息被外界起底時，再次吸引媒體關注與報導，一方面藉此澄清對自己不利的訊息，一邊培養網路聲量。（本報資料照）

假新聞近年來引起國際間緊張，對民主構成威脅，深受假新聞所害的國家無不積極展開行動打擊假新聞。2017年英語權威字典《柯林斯英語詞典》（Collins Dictionary）2017年度代表「假新聞」（Fake news），根據統計假新聞使用頻率比以前高出365％，成為年度短語。2018年1月教宗方濟各（Pope Francis）發布一篇「真理必叫你們得以自由；假新聞與讓人和睦的新聞」：「如果負起責任是終止假新聞的解答，這樣的重責大任便落在身為資訊傳播者的媒體肩上，他們應成為新聞守護者。」呼籲媒體應做好守門人的角色。

即便如此，假新聞仍無法有效遏制，在台灣今〈2019〉年國家傳播通訊委員會〈NCC〉數次裁罰不當新聞，引發社會正反兩方爭議，台灣師範大學大傳所選在4月7日言論自由日發起「捍衛新聞環境、支持NCC裁罰決議」，呼籲新聞媒體自律、NCC公平裁罰、閱聽大眾積極監督媒體，抵制不當新聞。

假新聞目的是要形塑反對觀點輿論，讓原始真實訊息信任度下降。假新聞通常來自專業宣傳人員，任務是保護國家或客戶的利益以及，並與敵人進行鬥爭，這些宣傳者不是記者，而是所謂的「網軍」。目前各界對於假新聞／假消息沒有明確的標準，身處於「後真相時代」閱聽族群該如何保持批判性思維，很重要。

假新聞現象的本質為何？

根據統計，Twitter假新聞轉發率比真實新聞高出70％。假新聞是一種特殊形式資訊傳播，在資訊傳遞的過程中使用的語言、操作方法，試圖影響特定閱聽族群。假新聞使用的語言會先預設人們的反應，還要能吸引注意力，再加以假資訊加工製造成為假新聞。語言學家O.S. Issers解釋「假新聞」：「處威脅之下，人們會感到會驚慌失措；發現新世界，或者可怕的東西，都會激人們的思想」。假新聞影響程度與語言使用有關，針對不同受眾使用不同語言，針對不同訊息接收者，如何選擇適切語言，才能發揮效果。例如，許多人會將韓國瑜「發大財等同於自經區」用意解釋成因為一般民眾同樣不瞭解自經區，透過「將自經區簡化成為發大財」的特殊語言，實際上自經區是否能夠帶財，仍是一大問號。聽懂「發大財」選民可能會買單支持自經區政策，使得原本不支持自經區政策的中央政府信任度下降，這也是另一種藉由「假新聞/訊息」達到政治目的的方式。

假新聞目的是要形塑反對觀點輿論，讓原始真實訊息信任度下降。假新聞通常來自專業宣傳人員，任務是保護國家或客戶的利益以及，並與敵人進行鬥爭，這些宣傳者不是記者，而是所謂的「網軍」。（彭博）

假新聞的歷史與運用伎倆

假新聞的歷史可以追溯到古羅馬時代，公元前一世紀，羅馬帝國後三頭同盟（馬克安東尼、屋大維、雷必達），屋大維與馬克安東尼互為政敵，認為自己是凱撒的唯一合法繼承人。為了爭奪政權，屋大維宣稱獲得「官方遺囑」，該文件在參議院宣讀並傳播到各地：羅馬論壇上掛著副本，派遣信使前往該國最偏遠的角落宣傳。此外，遺囑還註明克麗奧帕特拉與凱薩凱撒兒子里昂，也就是國王的合法繼承人，因此激怒參議院共和黨人，當時羅馬實行君主制，「國王」成為一大忌諱。根據該文件，安東尼必須被埋葬在亞歷山大托勒密王朝埃及國王的陵墓中，對羅馬人而言是一種瀆褻。安東尼的遺囑是真是假不重要，一封遺囑讓屋大維奧古斯都在資訊戰中取得勝利，參議院剝奪馬克安東尼的帝國指揮羅馬軍團權力。該文件深化羅馬人反東方偏見，「認為埃及人是邪惡的野蠻人」。「反埃及」偏見成功深入國家政治與意識形態，讓人民支持屋大維發動戰爭對抗埃及。

2003年美國發動伊拉克戰爭之前，小布希政府時期國務卿鮑威爾（Colin Luther Powell〉在聯合國安理會議上曾表示：「聯合國特別委員會（UNSCOM）用了4年時間，費了九牛二虎之力，才使伊拉克承認擁有生化武器。1995年伊拉克終於承認擁有生化武器時，其數量是巨大的。不到一茶匙的炭疽熱病毒，就這麼一點兒─大概就這麼多。這大概就是一茶匙的量…..」。此說法為小布希政府採取先發制人戰略攻打伊拉克辯護。但事後鮑威爾得知演講稿內容毫無根據，承認自己錯誤，信任度也隨之下降；為此辯護美國及其盟國同樣遭受聲譽損害。這是操作「假新聞／假消息」不當的後果，值得「政治人物們」借鏡。

無論是古羅馬人恐懼野蠻族群入侵，或者現代核武、生物化學武器、大規模毀滅性武器威脅，這是挑動人們對於生存威脅的基本反應；對於國家行為者而言，卻是攻打敵人的最佳的道德理由。

假新聞如何取代「真相」？

為何一般人更容易相信「假新聞」？一般讀者判斷消息可信度，取決於個人的意識形態偏好或日常生活的經驗。假新聞現象與社會、人們感受、披露事實真相與新聞有著連動性關係。

「假新聞」成為一種表達社會隱藏觀點的「借喻法」，例如川普當選美國總統，歐美媒體充斥頭條標題：「川普是俄羅斯代理人」。 這種偏頗字眼呈現對川普當選結果的不滿，目的在喚醒人們對於「邪惡勢力」與「帝國主義」的強烈意象。假新聞打破長期以來媒體必須秉持中立觀點，成為政治與社會力量強化影響力的捷徑。

一般讀者判斷消息可信度，取決於個人的意識形態偏好或日常生活的經驗。假新聞現象與社會、人們感受、披露事實真相與新聞有著連動性關係。（EPA）

如何辨別假新聞，首先必須釐清、辨別出「假新聞」是否為廣告或政治宣傳工具，是否用於公關、行銷人物或產品宣傳。政治人物操作假新聞具有一定的風險，在公關專業筆下，成為一股無形的力量，傳播假新聞通常使用媒體、社交網絡作為工具，訊息傳播就如同由空氣的飛沫帶來的病毒感染，當「偏見」病毒深入靈魂之中進行繁殖，從人的口中說出的話還有什麼「真相」可言？

另一種新型態的假新聞，Deepfakes 技術透過人工智慧（AI）辨識技術，推出一款AI換臉「FakeApp」程式，用戶可根據自己喜好，將照片與影片的角色移花接木製作假新聞，這種創新技術使得每個人可以自由扮演各種名人，例如網友透過此種技術將演員尼古拉斯凱吉（Nicolas Cage）的臉變成不同電影電視劇，創造新的混搭藝術。但在未經演員的同意之下，缺乏適當的法律約束，隨意採用他人的肖像製作新的影片，科技帶來新的藝術，另一方面也會被有心人用來製造假新聞，製造社會問題。

如何杜絕「假新聞流行病」 蔓延？

「假新聞」不僅充滿政治危機，對於國家和平構成威脅，因此激發群眾抵抗假新聞的群體意識，社群團體與各種反制機制訴求與目的在於反制假消息帶來的危害，「假新聞流行病」失控將會成為一種具破壞力攻擊性武器，這種特殊現象迫使大家尋求對抗假新聞機制：

1. 媒體需要自律

2017年臉書（Facebook）發起一項活動，通知用戶並協助識別假消息，並在歐洲各大媒體上刊登如何識別假新聞廣告。

2. 識別假新聞需要教育

經濟合作與發展組織（OECD）計畫未來在國際學生評量方案（The Program for International Student Assessment, PISA）上加入數據與網路文件的理解能力測驗，台灣也應該將辨別假新聞納入「公民教育」之中。

3. 需要制定防止假新聞傳播措施與立法

治療假新聞病症，需要相對應的法令措施與制度，台灣雖然有相關法令與制裁制度，但據估計假新聞戰爭通常在6-9小時內結束，政府制裁措施如何趕在戰爭結束之前落實？是一大考驗，未來如何提出更有效的對策，值得相關單位思考。

4. 需要一群嚴苛的閱聽族群，才能讓媒體重新獲得信任。

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