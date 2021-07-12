【星星之火】新聞人的一生志業特輯》緬懷前賢 尋找初心

蕭同茲先生文化基金會

蕭同茲先生文化基金會關注在時代變遷、新聞產業所面臨的衝擊及產生的變化。在數位時代，全球新聞媒體營收遭到數位平台的掠奪及壟斷，特別製作〈星星之火－新聞人的一生志業〉紀錄片，透過走訪第一線新聞人，以了解台灣新聞產業當下所面臨的挑戰及因應？希望集思廣益激盪出多元觀點、同時凸顯不同世代新聞人的風格典範，以啟發新一代的新聞人，在嚴峻挑戰中不失去希望，把文明帶向更美好的未來！

「星星之火 : 新聞人的一生志業」紀錄片

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「面對數位時代嚴峻的挑戰，傳統新聞媒體還有未來嗎？」

「在爭奪眼球的生存戰爭下，新聞的核心價值仍在？」

「新聞人面對新時代如何安身立命？」

本片以提問方式探尋不同世代、不同角色的新聞人在數位轉型中如何看待產業的未來、及新聞的核心價值，共同思索新聞對文明的影響。受訪者涵蓋台灣主要新聞媒體的媒體工作者及不同世代的意見領袖。

受訪名單如下（依照姓氏筆劃排序）：王健壯、王銘義、吳豐山、李永得、何榮幸、胡元輝、范凌嘉、陳裕鑫、楊士範、黃哲斌、黃嘉瑞、蘇正平。

訪談中個別新聞人談到在數位世代如何尋求新典範，單一個人時時刻刻的努力在時代巨輪下或許顯得渺小，但星星之火、可以燎原，期待新時代的新聞人本著初心、走出一條新的道路。

（圖：截取自〈星星之火〉影片）

註：

〈星星之火－新聞人的一生志業〉紀錄片於7月12日於《蕭同茲先生文化基金會》網站上線，同時授權公共電視台於7月17日（週六）4:00pm播出。

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