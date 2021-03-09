自由開講》正在世界顛覆「民主」的中共？！

吳應麟

緬甸自2月1日發生政變以來，民眾陸續發起反軍政府示威，但緬甸軍方也展開血腥鎮壓。2月10日，5架來自中國昆明飛機，運送通信技術人員及設備幫助緬甸軍政府，在緬甸國內引爆反中怒火。

緬甸軍方於3月3日向抗議民眾開火，當地媒體及目擊者指出，至少造成38人死亡。同時，被譽為「亞洲最有份量天主教高階神職人員」緬甸樞機主教薄茂恩（Charles Maung Bo）在推特發文表示：「我國多數大城市有如天安門廣場」，鎮壓現場驚現簡體中文催淚彈，引爆緬甸民眾要求中共滾出緬甸。

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緬甸樞機主教薄茂恩（Charles Maung Bo）推特截圖/網路）

其實，軍方政變象徵的意義是，自2010年以來，緬甸從「軍政威權」向民主化方向轉型，但此次政變，無異是民主化轉型的倒退挫敗，而中共似乎也在緬甸的民主轉型反挫中發揮作用。

同樣，香港的「半民主」狀態，一直有著「雙普選」實現真民主的運動推動。但這兩年，從反送中、港版國安法，輪番對香港本土派與民主派大逮捕，讓香港「半民主」狀態沒有朝向進一步民主化方向轉型，反倒是倒轉回「向中國威權看齊」。

中共的霸權崛起當中，「中國威權發展模式」的存在本身，就勢必會對民主國家體制與社會發展模式，產生對立！！

圖為居住在南韓的緬甸國民於今年二月中，在中國駐南韓漢城大使館附近，手持有中國國家主席習近平的照片，抗議中國支持緬甸軍事政變活動。（歐新社）

中共的霸權崛起，對目前地球人類文明本身就是一種干擾，干擾民主模式的推廣，在在突顯文明國家與中共水火不容，我們沒有共存的可能！

（高雄市民，台灣基進政經塾學員）

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