自由開講》軍隊未國家化，緬甸民主毀於一旦！

王昱培

2021年2月1日，本該是新任緬甸議員就職的日子，不料緬甸軍方當天卻突然發動政變，拘捕緬甸總統溫敏、國務資政翁山蘇姬在內等多名執政黨全國民主聯盟要員，軍方稱是對去年11月大選舞弊的回應，並宣布實施為期一年的軍事戒嚴，緬甸自2011年軍政府還政於民後的民主進程不僅戛然而止，更倒退回半世紀前軍權統治的獨裁年代。

綜合外媒報導，緬甸軍方在2月1日凌晨發動政變，拘留了翁山蘇姬和總統溫敏（Win Myint）等人。（歐新社）

本次政變的導火線是去年11月的國會大選，翁山蘇姬領導的全國民主聯盟在國會上下兩院囊括逾8成席次，親軍方的聯邦鞏固發展黨大潰敗，外界普遍推測，退役在即的緬甸軍總司令敏昂萊，本欲卸職後投入參選，但親軍方政黨於本次大選的敗北，讓他意識到難以靠選舉掌權，遂以武裝奪取國家控制權。

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儘管全國民主聯盟已於2015年、2020年的大選成為國會多數，足見追求民主自由已成普遍民意，然仍無法有效遏止軍權干政，因為在現行憲法規定下，軍方可保有四分之一的當然議席，而修憲門檻則為國會席次的四分之三，軍方的當然議席便是其維繫權力的堡壘，以致於翁山蘇姬執政團隊近年推動的軍隊國家化、緊急狀態令頒佈權限由軍隊移至總統等修憲訴求，統統遭到否決，卻也種下民選政府與軍方間的矛盾。而特定軍頭可獨斷操縱軍隊與握有緊急狀態令的頒佈權，恰好就是此次軍方得以篡奪權位的原因，這正顯示緬甸民主的脆弱與不穩定性，因為軍人隨時可以武裝推翻民選結果。

從緬甸現狀反思台灣民主化歷程，李登輝總統於1988年就職後，為防外省黨國勢力藉軍事體系發動政變，任命軍事強人郝柏村為閣揆，雖引起民間反對「軍人干政」的聲浪，但用意是以接閣揆為條件，要郝柏村卸下軍職，形同現代版的「杯酒釋兵權」。1992年立法院全面改選，李登輝就以「建立行政院向立法院負責」的憲政慣例為由，要求內閣總辭，郝柏村堅持要由國民黨中常會通過才肯辭，雙方僵持許久，直至1993年初，民進黨與部分國民黨民代於國民大會閉幕時群起高喊「郝柏村下台」，才讓郝柏村不甘受辱而辭職。而李登輝在位期間，透過郝柏村作為橋樑，於三軍樹立威望，同時力推軍事改革，使軍隊脫離黨軍色彩，成為忠於國家的勁旅，軍隊國家化的改革成功，讓台灣擺脫如緬甸般遭受軍事政變的風險，並數度完成政權和平轉移。

郝柏村（右）。（資料照）

何其有幸，相較於長年受軍權壓迫，想呼吸民主空氣卻不可得的緬甸人民，台灣人因李登輝總統和眾多前輩的努力，未經流血，就享有民主的甜美果實，所以全民更應好好珍惜前人打拼的珍貴遺產，並繼續捍衛自由，守護民主。

（前監獄教誨人員）

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