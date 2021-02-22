胡，怎麼說》「誰」偷雞摸狗？「誰」自慰？

胡文輝

台灣直接向德國BNT洽購武漢肺炎疫苗，藍營政媒嘴竟惡嘴狠批「偷雞摸狗」，海巡艦漆上TAIWAN大字，藍營政媒嘴更賤嘴毒批「台獨自慰」。其實，偷雞摸狗、自慰這兩個辭兒，用來罵惡毒賤嘴的他們自己，不過剛剛好而已！

先講「偷雞摸狗」，有3重全都指向藍營罵人者自罵，第1重偷雞摸狗，大疫起於武漢，病毒源發中國，禍殃全世界人類，中國卻一直甩鍋卸責，這那是什麼泱泱大國？根本「偷雞摸狗之國」。藍營政媒嘴跟著偷雞摸狗之國唱大外宣甩鍋調，連偷雞摸狗都不配，只配偷雞屎、摸狗便。

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再談「偷雞摸狗」第2重。武漢肺炎疫苗已成為全世界急需的搶手貨，疫苗取得早已是關係國家安全、經濟發展、社會民生重大問題，尤其歐美國家大廠產品，如BNT-輝瑞，莫德納等，台灣本已和BNT洽購約500萬劑，中國上海復星醫藥公司卻以代理商身分，橫裡殺出攔截，不讓台灣取得疫苗、不讓台灣太高興。

藍營政媒嘴不去批評中國、不去批評上海復星，更一副中國代言人、復星代理人的嘴臉，狠批台灣「偷雞摸狗」，竟敢繞過上海復星去跟BNT洽購。

媒體人趙少康（右）日前質疑，指揮中心買BNT疫苗非找代理商上海復星醫藥是「偷雞摸狗」，指揮官陳時中（左）（18日）回應，若跟總公司談是「偷雞摸狗」，就不曉得什麼是「正正當當」。（資料照）

這真是天下奇聞！更是大醜聞！台灣跟疫苗原廠BNT洽購疫苗是再正當、再正常不過的事，藍營政媒嘴不但不替台灣發聲，竟充當中國代言人、竟為中國上海復星的利益護航，不許台灣直接購得BNT疫苗！

中共曾誣指台灣「以疫謀獨」，現在，藍紅兩軍竟合謀搞統戰「以疫苗促統」，硬攔截不讓台灣取得評價高的疫苗，以打擊台灣政府，並由中共誘引、藍營強逼，先假好心贈送若干中國產製評價很差的疫苗，再迫使台灣非大量採購不可。如此一來，中共既賺走台灣的錢，迫使台灣幾家疫苗研發已接近完成的廠家退出市場，更掌控台灣的疫苗供應。

前面說過，疫苗是關係國安、經濟、社會、民生的重大問題，台灣的疫苗如不論購買歐美的（受制於姓黨的中國公司代理權，上海復星的老闆郭廣昌即身兼中國全國政協委員）、購買中國製造的，都將被中共政權控制，愛給不給全由它決定，這簡直太可怕了。

以上分析可看出他們偷雞摸狗的第3重，那些嘴台灣的藍營政媒嘴，不就是都在偷雞摸狗、不惜害台灣，以取得中共賞給的「統戰紅利」嗎？

再談海巡艦漆上TAIWAN，主要是為兩岸管轄權的區隔，凸顯台灣不屬於中國的事實，而藍營政媒嘴齊批「台獨自慰」，這又是趙少康首發此嘴，其他人繼之。

再談海巡艦漆上TAIWAN，主要是為兩岸管轄權的區隔，凸顯台灣不屬於中國的事實，而藍營政媒嘴齊批「台獨自慰」，這又是趙少康首發此嘴，其他人繼之。（資料照）

這其實是老國民黨威權統治時代的幽靈重現，當年一談到「台灣」，他們就將之與「台獨」劃等號，以汙名化台灣及台獨，現在，台灣堂堂正正挺立於世界、台獨也是公開理性正當的政治主張，不論你支持或反對，但是，那些思維仍留在威權時代的老國民黨人，仍然膝蓋式反應，一看到TAIWAN就抓狂，惡口批評「台獨自慰」。

若要談「政治自慰」，國民黨自己何不照照鏡子？從兩蔣時代的反攻大陸、光復大陸、反攻復國、三民主義統一中國、民主均復統一中國...，有那一樣不是你們所罵的「自慰」？全都是自慰，而且一自慰就是40年...。

見TAIWAN就罵自慰，那麼，當年見到統一中國字眼，怎麼沒自己罵自慰10000次？或者現在也該回頭去罵兩蔣自慰、也逼你們自慰？其實，兩蔣反共，比你們親共、舔共，至少格調還高的多。

至於一見就馬上狠批TAIWAN，卻一度直白聲稱艦上如改膝「CHINA」就舉雙手雙腳贊成的國民黨立委吳斯懷，那更不令人意外，這顯示他的思維就是「國軍、共軍都是中國軍」，認同錯亂、敵我不分，藍營全軍大都如此，豈只吳斯懷而已？

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