自由開講》明訂「氯洗雞」規範還不夠 政府應鼓勵雞隻電宰業者採取更進步的處理方式

李士驊

去年10月開始，媒體披露出我國的家禽市場在處理雞隻時以含氯的水冷卻屠體，並曝光裝滿雞隻大血池的驚悚畫面，也警醒民眾有關台灣雞肉電宰廠普遍使用含氯洗劑消毒雞肉屠體，可能有食安風險。

去年10月開始，媒體披露出我國的家禽市場在處理雞隻時以含氯的水冷卻屠體，並曝光裝滿雞隻大血池的驚悚畫面，也警醒民眾有關台灣雞肉電宰廠普遍使用含氯洗劑消毒雞肉屠體，可能有食安風險。圖為雞隻示意圖，與本文無關。（歐新社）

雖然農委會主動澄清表示：國際組織CODEX，WHO，以及先進國家包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭皆允許在屠宰場使用含氯消毒劑清洗雞隻屠體，但農委會也坦言，我國屠宰場並未明訂使用含氯洗劑的規範，主管機關農委會當時表示 : 現行制度並未明文規定含氯洗潔劑使用濃度，表示將盡速訂定標準。

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在各界的關注之下，農委會動植物防檢局近日也表示，將在2月底訂出「實施指引」，規範業者在冷卻槽內添加的含氯濃度標準，屠體未沖洗前滴水的含氯濃度將視同自來水標準。

雖然「氯洗雞」的議題最近才在台灣被披露，但對食安規範要求較嚴格的歐盟，更注重農場品質與動物福利，也更嚴格要求屠宰，分裝等流程的衛生條件，因此早已明定僅能使用清水清洗屠體，也促使業者發展更安全的「氣冷技術」來取代傳統的氯洗。

而台灣目前使用「氣冷」處理屠體的電宰廠僅有一家，主要原因還是氣冷設備由歐洲引進成本較高，反應在售價上有可能影響民眾的消費選擇。或許政府有關單位更應該思考，如何鼓勵電宰廠使用更進步的處理方式，讓台灣民眾吃得更安心。

（資深媒體人）

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