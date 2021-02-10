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自由開講》明訂「氯洗雞」規範還不夠 政府應鼓勵雞隻電宰業者採取更進步的處理方式

2021/02/10 21:14

李士驊

去年10月開始媒體披露出我國的家禽市場在處理雞隻時以含氯的水冷卻屠體，並曝光裝滿雞隻大血池的驚悚畫面，也警醒民眾有關台灣雞肉電宰廠普遍使用含氯洗劑消毒雞肉屠體，可能有食安風險。

去年10月開始，媒體披露出我國的家禽市場在處理雞隻時以含氯的水冷卻屠體，並曝光裝滿雞隻大血池的驚悚畫面，也警醒民眾有關台灣雞肉電宰廠普遍使用含氯洗劑消毒雞肉屠體，可能有食安風險。圖為雞隻示意圖，與本文無關。（歐新社）

雖然農委會主動澄清表示：國際組織CODEX，WHO，以及先進國家包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭皆允許在屠宰場使用含氯消毒劑清洗雞隻屠體，但農委會也坦言，我國屠宰場並未明訂使用含氯洗劑的規範，主管機關農委會當時表示 : 現行制度並未明文規定含氯洗潔劑使用濃度，表示將盡速訂定標準。

在各界的關注之下，農委會動植物防檢局近日也表示，將在2月底訂出「實施指引」，規範業者在冷卻槽內添加的含氯濃度標準，屠體未沖洗前滴水的含氯濃度將視同自來水標準。

雖然「氯洗雞」的議題最近才在台灣被披露，但對食安規範要求較嚴格的歐盟，更注重農場品質與動物福利，也更嚴格要求屠宰，分裝等流程的衛生條件，因此早已明定僅能使用清水清洗屠體，也促使業者發展更安全的「氣冷技術」來取代傳統的氯洗。

而台灣目前使用「氣冷」處理屠體的電宰廠僅有一家，主要原因還是氣冷設備由歐洲引進成本較高，反應在售價上有可能影響民眾的消費選擇。或許政府有關單位更應該思考，如何鼓勵電宰廠使用更進步的處理方式，讓台灣民眾吃得更安心

（資深媒體人）

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