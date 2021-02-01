健康醫療網》掃除迎新年小心誘發媽媽手！這２部位痛快就醫

媽媽手其實就是狄奎凡氏症，正式醫學名稱為狹窄性肌腱滑膜炎，不限於媽媽才會發生，包括工作需長時間重覆使用拇指施力、操作鍵盤、握筆、使用手機的3C拇指族等都是高危險族群。

近來許多人開始忙著大掃除迎接農曆新年，但打掃時可得多注意，一不小心恐誘發媽媽手！安南醫院骨科方啟榮醫師指出，媽媽手其實就是狄奎凡氏症，正式醫學名稱為狹窄性肌腱滑膜炎，不限於媽媽才會發生，包括工作需長時間重覆使用拇指施力、操作鍵盤、握筆、使用手機的3C拇指族等都是高危險族群。

慢性媽媽手 可藉由物理治療舒緩

媽媽手屬於肌腱發炎性疾病，也就是筋絡發炎，起初發作時手一動就會感到疼痛、腫脹等現象，屬於急性期，這時最好的治療就是多休息及保護。方啟榮醫師表示，因為手腕是日常生活中常用到的關節，長期累積下來的疼痛，就會逐漸進入慢性階段，這時就可進一步藉由物理治療、藥物治療及運動治療等方式改善症狀。

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媽媽手反覆發作 可採侵入性治療

方啟榮醫師進一步解釋，物理治療包括熱敷、超音波與雷射，再配合藥物以及適度的運動治療，能針對慢性階段的媽媽手給予舒緩效果，但若為反覆發作、頑劣性疼痛等病患，則建議採以類固醇注射、葡萄糖水注射、再生治療甚至微創手術等屬於侵入性的治療，才能真正解決病症。

手腕跟拇指出現不適 應就醫檢查避免症狀惡化

狄奎凡氏症會被稱為媽媽手，主要是因孕婦在懷孕未期賀爾蒙的改變，讓肌腱及滑膜本身容易產生發炎反應，加上抱嬰兒時姿勢不對，埋下誘發病症的風險。方啟榮醫師強調，家家戶戶陸續投入大掃除，也讓臨床上因媽媽手問題就診的民眾有逐漸增加的趨勢，因此若出現手腕跟拇指不適情況，應盡快尋求骨科醫師協助，避免症狀惡化。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林怡亭 掃除迎新年小心誘發媽媽手！這２部位痛快就醫

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