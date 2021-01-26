自由開講》司法「女力」，助攻司改

蕭嘉弘

翁茂鍾賄賂官員案已捲起司法改革路上的千堆雪，除了司法圈內風暴來襲，有年輕法官對司法院的回應和處置不明快、公正，看不下去，批院方「官官相護」，讓基層司法官跟著背黑鍋，也讓蔡總統五年前就職典禮上，力喊的「司法改革」，成了「國王的新衣」，相當難堪。

日前法務部長蔡清祥（中）下令，全部清查與富商翁茂鍾交往的檢調人員。（資料照）

但翁的滲透賄賂司法，二十七本「司法版死亡筆記」記述時間久遠，沈痾已深，扁馬也都有責任，也不能全怪罪蔡一人。這次爆發不當接觸翁，收受贈禮，炒股，或以球敘為名目的法官、檢調人員，特別是位高權重、做到退休年齡的高官，清一色都是男性，顯得「相當活躍」，相形之下，女司法人員就較清廉，自愛，守份際，懂得自持愛惜羽毛，不像涉案男官，還說收個「微禮」，不算什麼，完全不知檢討和人民期待，難保以後不「慎獨」，會再犯。

請繼續往下閱讀...

男女大不同，也體現在當今的司法圈和文化，居心不良人士不敢高調送女司法官名牌包，容易被抓個正著，女法官也不愛交際應酬，或什麼球敘，複雜化的生活圈，下班後回家休息，並享天倫，不會工作繁忙，又跟家人亂掰加班，其實是去外胡搞，不當接觸，敗壞官箴，更傷支持家人的心。不當接觸久了，熟了，被商人上鉤了，更把持不住，「小貪」變「大貪」，進而改判決配合一下，結果不令人意外。

大學法律系通常男女人數比相差無幾，但明顯的台灣的司法高層，竟大都是男性，充斥交際文化，明顯「陽盛陰衰」。不知這次直言批院方「官官相護」的年輕法官中，相信也會有很多女性；鼓勵更多有志司法正義，願意力守維護司法貞操的女性，報考、投身司法界，並大力拔擢女性司法人員，更能扭轉過往男性司法官員，檢調的霸權文化和積習，未來若有更多巾幗「女力」受吸引投入司法，開啟良性循環，肯定有助司改，擺脫難堪過往和風氣，值得期待。

（特約領隊導遊）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法