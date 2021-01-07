鬼王來鬼扯》原來長輩傳說中的生長激素白肉雞還得感謝第二次世界大戰（下）

第二次大戰期間美國大兵不但吃得好，美國佬的日常生活品質並未受到太大的影響，農業生產還因此突飛猛進，同時推動了白肉雞飼養的專業化、商業化與規模化。

鬼王／文青別鬼扯

續上篇

大家都知道，傳統美國人習慣吃的是牛、羊等紅肉。過去17、18世紀被圈養在南方農場的黑奴，雖說也會想養點牲畜，滿足吃肉的慾望。但農場主卻只限制他們養雞，不准養豬牛羊。原因就在於雞雞的體積小，不會佔用農場的土地面積。另一方面，南方黑奴也發展出直接將雞肉裹層香料、直接油炸的吃法。油炸食物一來是方便，不需要太多的烹飪技巧與廚藝；二則黑奴在農場幹的都是粗重的體力活，油炸食物熱量高，可說完全符合黑奴的需求。現在年輕人打遊戲喜歡吃雞，但以前早期的南方黑奴還真只能吃雞，炸雞被視為徹底拿不上台面的黑人食物。

20世紀初期美國農戶養雞基本上還是散養的副業型態。（https://www.wfmj.com/story/42562359/how-farming-has-changed-in-every-state-the-last-100-years）

但於大蕭條期間，美國的農業推廣人員為了增加農村家庭收入，則開始鼓勵婦女們把養雞當成家庭副業了。當時他們的想法是，每位農家婦女養個幾十隻或甚至上百隻雞，每天好歹能收集些雞蛋。這些雞蛋一方面可拿去市場上販售，賺點零用錢或存點私房錢，同時也能自食、改善家人的營養。哪天老母雞生不動了，再宰來吃掉也行。雖然老美習慣吃的還是牛羊肉，但偶爾吃個雞肉也還OK。但必須要強調的是，此時的飼養方事還處於非常粗放落後的型態，跟中世紀差不多。這些雞雞整天在農場上到處亂蹦亂跳，除了吃農戶自家的玉米外，就是自己在野外覓食。套句台灣人習慣的說法，就是野放的放山雞。

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但是，太平洋戰爭爆發後，美國的食品供需立即出現重大的轉變。阿兵哥體力消耗大，軍人地位崇高，國內的牛羊肉品當然以供應前線將士為優先。雖說需求增加，只要相對補充供給即可。但以當時的飼養技術來說，通常一頭牛至少要養2 - 3年才能宰殺。如果吃肉是羅斯福總統宣示的基本人權，美國本土民眾怎麼可能願意為了吃肉而等個2 - 3年！於此狀況下，就必須尋找出能迅速滿足動物性蛋白質需求的畜禽物種了，雞雞因此站上了歷史的舞台。

戰爭期間同盟國紛紛勸導民眾少吃肉，盡量讓肉品供應給前線的戰士。（圖：網路）

與豬牛羊相比，雞雞的體積雖小，能吃的肉也少許多。但以當時的飼養技術來說，好歹養個半年就能宰殺，不像牛羊得耗個一年半載。但為了增加飼養技術，同時提高雞雞的肉量，科學家們就必須培育出養得快、肉又多的雞種。

老人家常說，一樣米養百樣人，其實畜生也跟人差不多。有些人天生過動，永遠閒不下來，怎麼吃都不會胖。但有些人天生就好吃懶做，又帶有易胖體質。喝水會胖就算了，他們甚至懷疑自己連呼吸空氣都能吸收養分。同樣的，雞雞也是如此。有些G生來就胸無大志，從不會思考牠是誰？牠從哪來？牠要去哪？哲學三問是人類吃飽太閒的心智活動，但某些G整天就只知道吃飽了睡、睡飽了吃，完全不關心身材曲線或體脂率的變化。科學家因此就特別篩選具有這類特質的GG，再進行育種雜交，最後終於培育出好吃懶做、又具易胖體質的白肉雞。

肉雞品種有了，但接下來的問題就是：如何大規模飼養？

既然要大規模飼養，就要擺脫傳統農家副業的飼養方式。首先，大規模商業養殖就得將幾千幾萬羽GG關在雞舍內，叫牠們乖乖待著，千萬別亂跑亂跳，以免耗費體力，這樣才能迅速累積脂肪、才長得快。但先前之所以未對GG進行大規模商業化飼養的主因，除了市場需求因素外，更重要的是一項技術門檻尚未突破－維生素D！

雖說男人都喜歡大奶妹，英國研究也顯示，男人多看女性胸部可以增長壽命。但波霸的問題在於，大奶妹得有強健的骨骼支架才能支撐起傲人的雙峰。許多巨乳正妹都有駝背問題，原因即在於此，而胸大腿厚的白肉雞所面臨的問題也是如此。吃得多長得快是白肉雞的特點，但牠們的骨架必須撐得起來。然而，骨骼發育最重要的要素在於鈣與維生素D。鈣可以透過食物補充，但除少量食物擁有微量的維生素D以外，我們體內的維生素D通常得透過陽光紫外線的照射，再與皮膚上的脂肪一併轉化後所得。此時問題就來了：當你想大規模飼養時，GG就得關在雞舍。GG關在雞舍內，日照就會減少。日照減少，骨骼就無法發育強健，但骨架薄弱的GG又如何稱起誘人的大胸部呢？

雖說科學家早在20世紀初期就已得知缺乏維生素D與佝僂症的關係，但如何透過食物改善維生素D的攝取，一直找不到有效的方法。直到1923年美國科學家Harry Steenbock發現，透過紫外線照射即能增加食物中維生素D的含量，進而用來治療佝僂症。換句話說，食物增加維生素D含量的技術門檻已被突破，GG的骨骼發育問題也不再受限於日照不足的問題了。

白肉雞飼養的專業化、商業化與規模化讓成立於1952年的肯德基KFC獲得穩定且廉價的雞肉原料供應。（圖：網路）

因此，第二次大戰期間美國大兵不但吃得好，美國佬的日常生活品質並未受到太大的影響，農業生產還因此突飛猛進，同時推動了白肉雞飼養的專業化、商業化與規模化。若少了這段歷史鋪陳，成立於1952年的肯德基KFC更不可能獲得穩定且廉價的雞肉原料供應，而炸雞也不可能從美國南方的黑人食物轉變為全球普羅大眾熱愛的美食。

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